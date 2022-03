NOGALES, SONORA, 19FEBRERO2022.- En el segundo día actividades en la Primera Brigada Internacional de Personas Desaparecidas, madres y familiares que realizan búsqueda en campo, lograron encontrar dos "tesoros" en la Mesa, el sector Las Pilas, de la ciudad fronteriza. Una de las osamentas fue localizada expuesto en la superficie y la otra en una fosa junto a un árbol en la cima de un cerro. El colectivo de Nogales de Buscadoras de la Frontera, a lo largo de un año, han localizado en el lugar a cerca de 100 cuerpos, por lo que decidieron seguir buscando con el apoyo de los colectivos participantes de La Brigada. Con 99 participantes de diferentes estados y por lo menos 5 países, entre ellos Colombia, Perú y Guatemala, los familiares se desplegaron en dos grupos y mientras unos realizan búsqueda en vida por centros de rehabilitación y calles de la ciudad, otros realizan búsqueda de fosas en lugares con sospechas de entierros o lugares de violencia. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Le 26 mars, c'était le troisième jour de la réunion des mouvements sociaux à Sonora, à laquelle participait le collectif Mothers Seekers of Sonora, un groupe créé en 2019 et qui compte aujourd'hui près de deux mille femmes à la recherche de leur famille. Au cours de la réunion, les demandeurs ont raconté leur expérience des disparitions de leurs proches et dénoncé l'indifférence qui existe de la part de l'État, tout en appelant au soutien des enfants devenus orphelins après la disparition de leurs parents.

« Être avec des enfants qui vous interrogent et vous demandent, quand leur père revient-il, pourquoi leur père les a abandonnés ou est parti avec une autre femme, parce que leur père ne leur achète plus de cadeaux à Noël, ou ne les appelle pas, c'est très douloureux pour moi, et pour toutes les mamans qui souffrent de ça, pour tous ceux des grands-mères qui sont restées avec leurs petits-enfants parce qu'elles ont emmené le père, la mère ou les deux », a déclaré Cecy Flores avec sa voix dans un fil de discussion.

Cecy est présidente et fondatrice du groupe, une mère qui s'est un jour retrouvée à la recherche de ses trois enfants. Il a réussi à en récupérer un vivant, sur les deux autres, il n'y a aucune trace. Depuis, elle s'est consacrée à aider d'autres familles qui, comme elle, continuent d'enquêter pour trouver où se trouvent ceux qui leur ont été enlevés.

« Les enfants des disparus ne sont aidés par personne, je n'ai jamais écouté une autorité qui se soucie d'aider les orphelins, même si nous l'avons demandé, il y a des enfants qui n'en ont même pas qui mangent. Nous recherchons le poids pour le poids à donner aux mères qui sont restées avec les enfants de leurs enfants. » Les enfants, comme l'a raconté Cecy, n'ont aucune ressource.

(PHOTO : ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM)

Bien qu'aucun chiffre ne précise le nombre d'enfants présents dans ces circonstances, on sait qu'au Mexique, le crime organisé sous différentes formes a laissé plus de 30 000 enfants orphelins, selon les données fournies par la Commission nationale des droits de l'homme en 2019.

« J'espère qu'ils ne regardent pas les enfants comme ils regardent les parents, comme s'ils n'existaient pas », a-t-il dit. De même, le groupe de recherche a assuré qu'au sein de son collectif, de nombreuses filles et garçons ont perdu leurs parents et que cela se reproduit dans tous les États où se trouvent des personnes disparues. Ces enfants connaissent non seulement l'absence de leur figure paternelle, mais aussi la désintégration familiale et le stade dans lequel ils vivent :

« Je me souviens du cas d'un compagnon, dont le fils lui a demandé s'il était dans les montagnes à la recherche de son papa, comment se fait-il que l'enfance d'un petit garçon soit changée ? au lieu de profiter des charrettes, des jeux, il lui a posé des questions sur son père » disent les membres du groupe.

« Il est malheureux pour nous de retrouver nos personnes disparues en un coup de poing en pensant que ce poing d'os était votre fils qui vous détruit », a déclaré Cecy.

Malgré cela, Cecy a déclaré devant le micro que tout ce qu'elle voulait, c'est retrouver son fils : « Comme celui-ci, bien qu'il soit dans un poing d'os comme ceux que nous avons trouvés, tout comme les corps brûlés, je veux retrouver mon fils et je n'ai pas le soutien nécessaire. »

C'est pourquoi les mères ont exigé que les autorités prennent leurs responsabilités et leur apportent un soutien, « nous faisons le travail qui leur revient », dénoncent-elles à plusieurs reprises. Le 23 mars n'a pas fait exception et ils ont souligné l'urgence d'appliquer des tests ADN sur 803 corps déjà découverts dans des fosses communes, car sans leur identification, il n'y a aucun moyen pour eux d'être retrouvés par leurs familles.

(PHOTO : ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM)

Il convient d'ajouter qu'en 2021, le secrétaire adjoint aux droits de l'homme, Alejandro Encinas, a reconnu que le Mexique traversait une crise médico-légale et que jusqu'à cette date, 52 000 corps non identifiés se trouvaient dans les charniers du pays.

C'est pourquoi plusieurs ONG et groupes de recherche ont appelé les membres de la famille à contribuer aux bases de données ADN de la Banque nationale de données.

D'autre part, Liliana López, une autre membre du collectif Mothers Buscadores de Sonora, a ajouté qu'il était urgent de parler des disparitions forcées en tant que problème qui devrait intéresser la société dans son ensemble.

Son frère a été victime de ce crime, sa mère est morte en attendant de trouver des indices sur sa piste, Liliana a hérité du travail de recherche sous la promesse de le retrouver. « À Sonora, nous avons 833 fosses communes. Ces statistiques ne concernent que 2019 à 2021 », a déclaré Liliana.

Deux membres du collectif Mothers Seekers of Sonora (Photo : Twitter/ @buscadorasonora)

Et c'est qu'à ce jour, selon leurs archives, plus de 900 personnes ont été retrouvées dans des tombes clandestines et plus de 700 retrouvées vivantes. Il convient d'ajouter qu'en 2020 seulement, le gouvernement du Mexique a signalé la localisation de 559 tombes clandestines dans le pays, dans lesquelles 1 086 corps ont été retrouvés.

Il convient d'ajouter qu'en plus des implications de la disparition d'un être cher, les femmes ont également déposé diverses plaintes concernant la violence qu'elles subissent en tant que demandeuses d'asile. « La seule réponse que nous avons reçue des autorités est d'être déplacés », affirment-ils.

Je ne veux pas être une autre statistique des mères décédées à la recherche de leurs enfants, je veux continuer à aider, a assuré Cecy, qui a réitéré qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce que les mères en quête font du mal à l'État. « Cela ne fait pas de mal aux cartels, nous n'en doutons plus, (...) parce que ce sont eux qui nous interrogent, ce sont eux qui nous critiquent, ce sont eux qui nous revictimisent, et ce sont eux qui nous ont déplacés. »

CONTINUEZ À LIRE :