Pérou vs Paraguay : Ricardo Gareca a stoppé un nouveau onze et ce joueur remplacerait André Carrillo

L'équipe nationale péruvienne a terminé une autre séance d'entraînement dans les installations de Videna deux jours après le dernier match du Qatar 2022. Qualifications. Ricardo Gareca en a profité pour aligner un nouveau onze en pensant au match contre le Paraguay, grâce auquel il a pu rencontrer le footballeur qui remplacerait André Carrillo mardi prochain.

Pedro Gallese restera dans le but. Dans la zone défensive, il y a eu une surprise, l'inclusion de Jhilmar Lora, joueur du Sporting Cristal. Cependant, cela n'aurait été dû qu'à cette pratique. Selon Ovación, Luis Advíncula a effectué un travail tactique et n'a pas joué au football, mais ce serait dès le début mardi. Ce serait donc la même ligne de quatre qui se trouvait à Montevideo. « Je me bat », Carlos Zambrano, Alexander Callens et Miguel Trauco.

Les trois au milieu seraient les mêmes que ceux qui ont débuté contre l'Uruguay. Renato Tapia en tant que pivot, Sergio Peña à droite et Yoshimar Yotún à gauche. Après la blessure d'André Carrillo, de nombreuses alternatives ont été envisagées, cependant, le 'Tigre' aurait déjà son remplacement. C'est Edison Flores, qui a réalisé une performance exceptionnelle lors du dernier double rendez-vous. « Orejitas », Christian Cueva et Gianluca Lapadula commanderaient l'attaque du « bicolore ».

CONTINUEZ À LIRE