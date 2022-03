Pérou vs Paraguay : découvrez quelles sont les pertes de l'équipe nationale guaranie pour le match de qualification du Qatar 2022

Le match entre le Pérou et le Paraguay sera joué mardi 29 mars prochain au stade national de Lima, à partir de 18h30 ( Heure péruvienne). La « Blanquirroja » a besoin d'une victoire pour assurer le repêchage ou simplement espérer que ni la Colombie ni le Chili ne marquent, respectivement contre le Venezuela et l'Uruguay.

Mais, au Paraguay qui vient de battre l'Équateur 3-1, à la 17e date des Qualifications Qatar 2022, tout n'est pas joie, puisque l'attaquant Robert Morales, a été changé avant les 14 minutes de jeu pour cause de blessure et que les examens ont déterminé une condition multiple, il ratera donc l'affrontement contre le Pérou ce mardi, Le 29 mars.

L'attaquant de 23 ans Robert Morales est l'une des figures les plus importantes du championnat guarani, ayant marqué huit buts en sept matches sous le maillot du Cerro Porteño. En raison de ce bon moment de football, en plus de ses 13 scores en 31 apparitions dans le parcours 2021, il a été appelé par DT Guillermo Barros Schelotto dans le « Albirroja ».

Le buteur Robert Morales a fait sa première apparition de la meilleure façon : il a débuté contre l'Équateur et a marqué le partiel 1-0 en seulement neuf minutes. Cependant, quelques instants plus tard, il a dû quitter le terrain, à cause d'un malaise au genou droit, qui le mettait déjà mal à l'aise auparavant. Enfin, ce vendredi, les médecins ont annoncé la pire nouvelle.

Et, par le biais d'un communiqué, l'équipe nationale paraguayenne a partagé le rapport médical de Robert Morales : « Après les études menées, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une lésion du ménisque externe et une lésion du ligament collatéral sont détectées. »

Il n'y a toujours pas de temps estimé pour le rétablissement de l'attaquant (cela pourrait aller de six à huit mois) et le Dr Osvaldo Insfrán, membre du personnel de « Albirroja », a assuré qu'ils commenceraient immédiatement le processus de réhabilitation.

En outre, l'absence du joueur de Cerro Porteño s'ajoute à la suspension de quatre coéquipiers en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Ce sont les suivants :

Miguel Almirón et Gustavo Gómez, capitaine de l'Albirroja, font partie du onze de départ avec lequel travaille habituellement Barros Schelotto, que l'attaquant Iván Torres du Club Olimpia a déjà rejoint comme seul nouveau renfort en l'absence de ses cinq autres coéquipiers.

Désormais, ce dimanche, l'équipe nationale guaranie continuera de travailler sous les ordres du professeur Guillermo Barros Schelotto, où elle prévoit de poursuivre le travail tactique et les mouvements défensifs à 18h00 (heure locale), en vue du match à Lima à la fin des qualifications sud-américaines

