Oscars 2022 : Anthony Quinn le Mexicain qui a remporté deux Oscars dans la même catégorie

La 94e édition des Oscars n'est qu'à quelques heures et l'euphorie pour le prix le plus important du septième art au monde a suscité un vif intérêt. C'est pourquoi l'histoire des Latinos au sein de la cérémonie tout au long de son histoire a généré la recherche des acteurs, réalisateurs, photographes et plus encore qui ont gagné en remportant des nominations ou même en les remportant.

Anthony Quinn était un acteur, réalisateur, peintre, écrivain et sculpteur mexicain nationalisé américain qui a reçu de multiples prix, dont deux Oscars, faisant de lui la première histoire de sang aztèque à non seulement les conquérir, mais à faire cet acte dans la même catégorie à seulement 4 ans d'intervalle : « Best Supporting Actor » en 1953 pour ¡Viva Zapata ! et en 1957 par El Loco del Pelo Rojo.

L'acteur né le 21 avril 1915 à Chihuahua a été baptisé du nom Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, puisque son père était d'origine irlandaise et que sa mère était mexicaine, qui s'est rencontrée pendant la Révolution mexicaine, à laquelle les deux ont participé. Le mélange des cultures a été l'une des principales motivations pour qu'il continue à jouer divers rôles avec des tonalités de nombreuses nationalités.

Anthony Quinn, lauréat d'un Oscar, pose aux Oscars à Hollywood, en Californie, le 27 mars 1957. Quinn a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans « Lust for Life ». (Photo AP)

Dès son plus jeune âge, sa famille a déménagé aux États-Unis et, comme la situation économique n'était pas favorable, Antonio a dû travailler depuis l'âge de 5 ans et plus encore à la mort de son père. Certains des métiers qu'il exerçait étaient vendeur de journaux, nettoyeur de bottes, maçon et même boxeur pendant son adolescence. Des professions dont il n'a jamais eu honte et après sa célébrité, il se souvenait avec joie à chaque fois qu'un journaliste l'interrogeait sur le sujet.

Anthony Quinn a suivi un cours de peinture et de théâtre à la Polytechnic High School et en architecture avec Frank Lloyd Wright, mais malgré le fait de jouer pendant un certain temps et de le faire d'une manière extraordinaire selon les critiques du domaine, son destin était déjà orienté vers le jeu d'acteur. Pour cette raison, il n'a pas fallu longtemps pour que sa performance en septième arrive avec des projets qui, bien qu'ils n'aient pas été beaucoup mémorisés, ont contribué à faire de l'ascension vers la célébrité une réalité.

L'acteur était mexicain de naissance et est devenu américain quelque temps plus tard. (Photo : Archive)

Ses pininos ont été joués au théâtre quand il avait 21 ans, et plus tard a fait ses débuts dans le monde du cinéma en tant qu'extra dans des films tels que La Voie lactée, de Leo McCarey et The Prison Vultures, de Louis Friedlander. Malgré cela, son premier grand moment sur grand écran est avec le film La Voie lactée (1936) et avec un rôle dans le film Parole (1936). Dans les deux cas, la présence « supplémentaire » est devenue un point central que le public américain n'aimait pas, de sorte que d'autres rôles sont venus rapidement.

Bien qu'il ait épousé la fille du cinéaste Cecil B. De Mille, Katherine, la carrière d'Anthony Quinn stagne dans des rôles secondaires dans lesquels il incarnait des Amérindiens, des mafieux italiens, des gangsters, des Philippins et des Hispaniques, des personnages qui n'ont pas enrichi son métier.

L'acteur n'a vécu que 5 ans au Mexique (Photo : Archive)

Avec Black Gold, une renommée internationale apparaîtrait devant ses yeux puisque ce film a remporté sa première place, l'année 1947 étant très importante dans sa vie, car il a également été nationalisé aux États-Unis en même temps. Là, il personnifie un Amérindien qui devient millionnaire du pétrole. En outre, il est retourné au théâtre avec le personnage de Stanley Kowalski dans la pièce Un tramway appelé désir avec laquelle il a reçu de multiples éloges de la critique.

Il est mort à 86 ans (Photo : Archive)

En 1952, il a atteint le sommet lorsqu'il a remporté son premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa participation au film ¡Viva Zapata ! , aux côtés de Marlon Brando, jouant le frère d'Emiliano Zapata, Eufemio. C'est ainsi qu'Anthony Quinn est devenu le premier Mexicain à obtenir une statuette dorée de l'Académie.

Longue vie à Zapata ! est un biopic américain de 1952 réalisé par Elia Kazan. Il raconte la vie du leader révolutionnaire mexicain depuis ses origines paysannes, sa trajectoire révolutionnaire jusqu'à sa mort. Le film a joué un rôle fondamental dans la mythologie de Zapata que nous pouvons aujourd'hui en apprendre davantage sur l'idole mexicaine et c'est là que l'histoire s'est écrite dans l'histoire de l'Oscar des Mexicains.

L'acteur a posé avec son prix (Photo : Archive)

Avec ce prix en main, la carrière de Quinn prend un nouvel air qui l'amène à remporter son deuxième Oscar, dans la même catégorie, en 1956, grâce à son interprétation du peintre Paul Gauguin dans Lust for Life, un film sur la vie de l'artiste Vincent van Gogh, dans lequel il n'apparaît que huit minutes.

Cet acte bat deux grands records pour les Latinos : devenir le premier Mexicain à remporter le même prix dans la même catégorie et obtenir la reconnaissance de l'Académie pour un travail impeccable qui en a fait l'une des plus courtes performances de l'histoire du cinéma à remporter la statuette d'or.

C'est ce à quoi cela ressemblait dans le film (Photo : Archive)

Malheureusement, il est décédé avec sa dernière femme et ses enfants dans un hôpital de Boston en 2001, à l'âge de 86 ans, des suites d'une grave pneumonie contractée après avoir subi une chimiothérapie due à un cancer de l'œsophage. Certaines de ses cendres ont été jetées dans le Copper Canyon à Chihuahua et le reste de ses cendres gisait sur son domaine dans le Rhode Island.

Le travail professionnel d'Anthony Quinn est devenu non seulement une référence de succès pour les acteurs et actrices mexicains, mais aussi pour l'ensemble de la guilde latino-américaine, car c'est l'exemple que non seulement être originaire des États-Unis peut gagner les Oscars. Dans cette édition 2022, les chances qu'un autre Mexicain rejoigne la liste sont grandes.

