Mónica Cabrejos révèle qu'elle a été abusée sexuellement : « Au Pérou, le viol est la chose la plus facile qui puisse exister »

Lors d'un entretien avec Beto Ortiz, Mónica Cabrejos a révélé qu'elle avait été victime d'un viol en 2020, alors que de nombreux Péruviens étaient encore confinés par la COVID-19. L'animatrice d'Al Sexto Día a souligné que l'auteur de ce crime était une personne qu'elle connaissait depuis plusieurs années et ne respectait pas l'amitié qu'ils entretenaient.

Bien qu'elle n'ait pas préféré ne pas révéler l'identité de son agresseur, elle a expliqué qu'il s'agit d'une personne liée au monde du mannequinat et du football, tant de personnes présument qu'il s'agit de Ronald Baroni. « Cela me prend plus ou moins 6 ans (personnalité publique ?) Oui, journaliste sportif, lié depuis de nombreuses années au monde du mannequinat, il a été footballeur », a-t-il raconté dans Beto a Saber.

Selon son témoignage, l'homme l'a invitée à fêter son 45e anniversaire dans son domicile situé en Asie. Elle n'a eu aucun problème à y aller, mais l'a prévenue auparavant qu'ils n'auraient pas de relations sexuelles, ce à quoi il a accepté.

« Il m'a invité à passer mon anniversaire dans une maison en Asie. Nous y sommes allés et en tant que femme adulte, la première chose que j'ai dite a été : 'Accepter votre invitation n'est pas synonyme que j'aille coucher avec toi' », a-t-elle dit.

Selon l'animatrice de télévision, ils ont passé plusieurs heures à la maison de la plage à partager quelques verres, alors qu'elle a clairement indiqué qu'ils n'auraient rien ; cependant, lorsqu'elle a pris la deuxième bouteille de vin, elle a commencé à se sentir mal.

« Je me suis réveillé nu, couvert, ses vêtements étaient sous mon lit (...) À ce moment-là, j'ai su qu'il m'avait drogué (...) Il m'a dit : « Qui va te violer, tu es une femme de 45 ans, s'il te plaît. Je suis un schtroumpk, je ne veux pas de scandales ». Il est devenu violent », a-t-il dit.

IL RACONTE TOUT DANS SON NOUVEAU LIVRE

Mónica Cabrejos raconte tout ce qu'elle a vécu ce soir-là dans son livre « Public Woman ». Elle espère que lorsqu'elle dira sa vérité elle ne sera pas jugée pour avoir pris la décision de se rendre chez un ami, indiquant qu'elle a pris la décision de raconter cette histoire un an plus tard pour clore ce chapitre.

« La seule façon de guérir est de le dire, qu'ils me croient ou non. Depuis que cela m'est arrivé, j'ai reçu des doutes et des questions, à savoir si j'en avais la responsabilité, si je l'ai provoquée ou si je suis sûre que c'est arrivé, comme si une femme de mon âge ne pouvait pas être sûre de ce qui s'était passé . »

POUR ELLE, VIOLER AU PÉROU EST TRÈS FACILE

Dans son livre, elle souligne que le viol au Pérou est très facile, surtout si vous êtes une femme plus âgée, puisque presque personne ne l'a crue, outre qu'il existe des médicaments qui ne laissent aucune trace sur le métabolisme après 12 heures.

« Au Pérou, le viol est la chose la plus facile qui puisse exister, la plus abordable et la moins chère. Prouver le viol d'une femme adulte est la chose la plus difficile. Il ne me suffit pas de le dire. « Viola easy » est un médicament qui ne laisse aucune trace, il est métabolisé en moins de 12 heures ; c'est-à-dire que quand on se réveille d'un viol il n'y a pas de drogue dans son corps et on n'a pas le moyen de le prouver », a-t-il ajouté.

