Marko Cortés Mendoza, le chef du Parti d'action nationale (PAN), s'est de nouveau précipité contre le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en raison de la Réforme de l'électricité, qu'il a qualifiée de « hautement nocive » pour le Mexique.

Par le biais d'un communiqué, le panista a indiqué que, si les changements apportés au cadre juridique étaient approuvés, cela entraînerait une perte d'emplois, une pénurie d'énergie, ainsi qu'une augmentation du coût de l'électricité, il prédit donc que des pannes d'électricité pourraient commencer dans les prochains mois dans les 32 États de la république.

Il a également précisé que, selon l'Institut mexicain pour la compétitivité (IMCO), cette réforme n'est qu'un « caprice » présidentiel qui coûtera plus de 500 millions de pesos « compte tenu des investissements privés actuels dans des projets de production d'énergie propre et de la rénovation des usines de la Commission fédérale de Electricité (CFE).

Marko Cortés a réaffirmé que le PAN votera contre la réforme de l'électricité d'AMLO (Photo : EFE/Luis Tejido)

Face à ce panorama, Cortés Mendoza a souligné avoir demandé aux groupes parlementaires du PAN, dans les deux chambres du Congrès de l'Union, de créer une contre-proposition législative dans laquelle il bénéficie afin de payer moins cher pour le service d'électricité.

« Acción Nacional ne soutiendra pas une réforme coûteuse et sale de l'électricité pour le Mexique. Nous l'avons dit clairement, la contre-réforme du gouvernement morénoiste n'aura pas lieu. Nous insisterons sur le fait qu'une réforme juridique plutôt que constitutionnelle est préférable, qui favorise l'emploi, dope les investissements dans la production d'énergie propre et renouvelable, comme c'est le cas partout dans le monde », a-t-il expliqué.

Cependant, la contre-réforme n'est pas la seule chose qui favorisera l'union parlementaire, car j'avance que les trois partis rejetteront la proposition émise par la présidence de la République, car, a-t-il dit, ils ne permettront pas au CFE de devenir un monopole.

En plus de ce qui précède, il a noté qu'avec le « monopole énergétique » que l'administration fédérale cherche à établir par le biais de la CFE, le Mexique serait identifié avec des pays ayant des dictatures ou des gouvernements autoritaires, en plus du non-respect des traités internationaux tels que le Paris Accords contre les émissions polluantes.

Marko Cortés a indiqué que Va por Mexico s'associera pour arrêter la réforme énergétique (Photo : PAN)

Enfin, Cortés Mendoza a demandé au gouvernement de López Obrador de respecter les investissements nationaux et internationaux dans le secteur de l'électricité, ainsi que de soutenir l'appel également lancé par le gouvernement américain à respecter tous les investissements dans ce domaine et les emplois qu'ils génèrent.

« Nous sommes opposés à la réduction des investissements productifs dans le secteur de l'électricité, nous voulons promouvoir tous ceux qui prennent soin de l'environnement, garantissent l'approvisionnement national, créent des emplois et misent sur une énergie propre et bon marché. Assez de revers. Les Mexicains veulent aller de l'avant et avec une opposition unie, ferme et courageuse, le gouvernement morenoiste ne pourra pas y aller », a-t-il conclu.

Marko Cortés a assuré que le PAN gagnerait en 2024 (Photo : Twitter/ @MarkoCortes)

Pendant ce temps, ce dimanche 27 mars, Marko Cortés a également assuré que les bleus et les blancs étaient « l'opposition la plus avancée » à l'administration de López Obrador et a souligné qu'ils renverseraient le Mouvement de régénération nationale (Morena) en 2024.

Lors de la réunion virtuelle du Conseil national du samedi 26 mars, le leader national du PAN a mentionné que le Mexique « se trouve dans l'un des pires moments de l'histoire ».

CONTINUEZ À LIRE :