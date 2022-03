L'Ukraine a averti que les troupes de Poutine concentrent leurs attaques sur les entrepôts de nourriture et de carburant

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Vadim Denisenko, a déclaré qu'une nouvelle stratégie de l'armée russe impliquait la destruction des réserves de nourriture et de pétrole dans le pays, comme ils semblent l'indiquer. une série d'attaques similaires ces derniers jours.

« La Russie a commencé à détruire des dépôts de pétrole et des magasins d'alimentation. Ces derniers jours, ils ont détruit des gisements de pétrole à Kalinovka et de la nourriture à Severodonetsk », a déclaré le responsable ukrainien.

Cela montre que « l'Ukraine a besoin de comprendre la stratégie russe » et que ce sera « la tâche des prochaines semaines », selon un entretien recueilli par RBC-Ukraine.

Ainsi, le ministre a déclaré que le plan d'intervention implique la redistribution, « autant que possible », de la nourriture des entrepôts, ainsi que du carburant, vers une sorte de « dépôts mobiles » plus difficiles à attaquer.

« Ça va être difficile et les régions vont devoir faire un gros effort, mais nous n'avons pas le choix car (les Russes) commencent à attaquer à la fois les dépôts de nourriture et de pétrole et de pétrole », a-t-il dit.

Les pompiers opèrent dans un dépôt pétrolier endommagé par une attaque au missile russe dans la ville de Lviv (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Pour leur part, les autorités ukrainiennes ont indiqué que les attaques russes ont déjà touché 59 lieux de culte au total depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Les dégâts se concentrent sur les bâtiments de l'Église orthodoxe ukrainienne, qui dépend de Moscou et qui a une présence particulière dans l'est du pays, selon la liste publiée par le Service d'État pour la politique de la nationalité et de la liberté de conscience.

L'agence a inclus des dommages à une église catholique, cinq églises protestantes, trois mosquées et trois synagogues, en plus des dommages subis par le Drobitsky Yar, un hommage aux victimes de l'Holocauste situé à Kharkiv.

Le monument, un chandelier juif à sept bras ou menorah, a été touché par un obusier russe, selon le portail d'information KharkivToday samedi. Deux des sept bras du monument ont été endommagés.

Le mémorial rappelle les 6 000 à 20 000 prisonniers juifs et soviétiques tués dans la banlieue de Kharkov pendant l'occupation nazie (1941-1942).

Les forces armées russes ont détruit avec des armes à longue portée lancées par la mer un dépôt de missiles ukrainien près de Kiev, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense, qui a également signalé la suppression d'une base de carburant et d'un atelier de réparation radio lors des attaques d'hier à Lviv.

Le monument Drobitsky, dédié aux victimes de l'Holocauste, endommagé par un bombardement russe

Le porte-parole du département militaire, Igor Konashenkov, a déclaré dans le rapport militaire du matin que le dépôt de missiles pour les systèmes de missiles antiaériens S-300 et Buk avait été détruit dans la ville de Plesetskoye, à 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale.

En outre, il a confirmé que samedi, l'armée russe avait attaqué une grande base de carburant à Lviv avec des missiles à longue portée, fournissant des troupes ukrainiennes dans les régions occidentales et celles déployées près de Kiev

« En outre, des missiles de croisière de haute précision ont détruit les ateliers de l'usine de réparation radio de Lviv », a-t-il précisé.

Dans le même temps, près de 1 100 civils ukrainiens ont été tués et 1 754 blessés depuis le début de l'invasion, selon la dernière mise à jour du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, publiée ce samedi.

« À partir de 4 heures du matin le 24 février, date à laquelle l'attaque armée de la Fédération de Russie a commencé contre l'Ukraine, jusqu'à 00 heures du matin le 25 mars, le Haut-Commissaire a enregistré 1 104 morts et 1 754 blessés », selon le rapport.

Les personnes décédées ont été identifiées comme étant 221 hommes, 167 femmes, 30 garçons et 15 filles, ainsi que 51 garçons et 1 288 adultes en attente d'identification. Les blessés ont été identifiés comme étant 194 hommes, 148 femmes, 30 filles et 24 garçons, ainsi que 70 enfants et 1 288 adultes en attente d'identification.

Avec des informations d'Europa Press et d'EFE

