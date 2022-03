Les troupes ukrainiennes utiliseront des missiles britanniques portables pour abattre des avions russes

Des missiles antiaériens de fabrication britannique sont sur le point d'être déployés par l'Ukraine dans le conflit pour la première fois, a annoncé le gouvernement britannique ce dimanche.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré dimanche au Mail que le système Starstreak, des missiles portables à grande vitesse destinés à abattre les avions ennemis volant à basse altitude, commencerait à être utilisé par les troupes ukrainiennes de manière imminente.

Wallace a déclaré que les premières troupes ukrainiennes avaient été entraînées et étaient déjà déployées avec Starstreak, ajoutant que le Royaume-Uni « faisait plus que presque n'importe qui d'autre » pour aider le pays envahi par Poutine.

En revanche, le ministre de la Défense a exclu la fourniture de chars, l'une des demandes du président ukrainien Zelensky aux alliés occidentaux.

« L'un des plus grands défis est que plus on progresse dans la sophistication des systèmes d'armes, plus la formation est nécessaire pour les utiliser. C'est pourquoi l'objectif réel des efforts doit être d'aider les Ukrainiens à restaurer ou à localiser les équipements russes ou soviétiques qui se trouvent déjà dans leur inventaire. Le simple fait de fournir des chars britanniques ne fonctionnerait pas vraiment », a déclaré Wallace.

Le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace (Reuters/Peter Nicholls)

Mercredi dernier, à la veille de deux sommets de l'OTAN et du G7, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait déjà annoncé la livraison de 6 000 missiles supplémentaires à l'Ukraine, doublant ainsi ses fournitures d'armes défensives au pays depuis l'invasion russe.

Malgré la résistance « extraordinairement courageuse » des Ukrainiens, « nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser les Russes détruire les villes ukrainiennes », a déclaré Johnson.

Ces 6 000 missiles défensifs ont été ajoutés aux plus de 4 000 missiles antichars, dont NLAW et Javelin, et Starstreak qui avaient déjà été envoyés par le Royaume-Uni en Ukraine.

Johnson a également annoncé une aide de 25 millions de livres (33 millions de dollars, 30 millions d'euros) à l'armée ukrainienne, en plus des 400 millions de livres d'aide économique et humanitaire déjà promis.

« Un mois après le début de la crise, la communauté internationale est confrontée à un choix », a prévenu le président britannique. « Nous pouvons garder la flamme de la liberté en Ukraine, ou risquer son extinction dans toute l'Europe et dans le monde », a-t-il dit.

Le Royaume-Uni va également allouer 4,1 millions de livres sterling à BBC World Service, le service international du groupe de radiodiffusion public britannique, pour « lutter contre la désinformation en Russie et en Ukraine », et apporter un soutien accru à l'enquête du TPIY sur d'éventuels crimes de guerre.

À cet égard, Wallace a averti dimanche que les généraux de Poutine sont confrontés à un calcul similaire aux procès de Nuremberg des nazis après la Seconde Guerre mondiale pour crimes de guerre en Ukraine, avec Mikhaïl Mizintsev, le soi-disant « boucher de Marioupol », en tête de liste pour son bombardement de civils dans le ville.

« La destruction systématique de plus de 1 000 propriétés à Marioupol est contraire aux Conventions de Genève. Le type d'armes utilisées et la manière dont elles sont livrées indiquent un objectif délibéré », a déclaré Wallace.

« En fin de compte, la justice parvient à la plupart des gens, et je ne doute pas qu'elle finira par le faire. En ce moment, les comptes semblent se produire sur le terrain avec un nombre important de dirigeants [militaires] russes tués », a-t-il conclu.

