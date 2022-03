Les impressions laissées par la formule « Fico'-Lara

Les candidats à la présidence sont dans leur tentative d'être mieux placés au premier tour le 29 avril, ce qui a conduit à la définition finale des formules pour la vice-présidence par le Pacte historique, la Coalition Esperanza et enfin l'équipe pour la Colombie, où Federico Gutiérrez a fait l'admission du ancien fonctionnaire du maire par Neiva Rodrigo Lara Sanchez.

Lara Sánchez, qui est le fils du trafiquant de drogue tué par la main Rodrigo Lara Bonilla, finit par devenir l'une des nouvelles façons dont « Fico » veut unir le centre, la droite et l'extrême droite, précisément l'un des membres de l'Uribisme, qui a indiqué qu'il soutiendrait ouvertement le candidat du Team for Colombia, a souligné : « Le message que Federico Gutiérrez envoie lorsqu'il a choisi Rodrigo Lara Sánchez, fils de l'ancien ministre de la Justice assassiné Rodrigo Lara Bonilla comme formule vice-présidentielle, est très puissant. Ce sera à côté des victimes, et non à côté des auteurs, comme le fait Gustavo Petro », a déclaré la membre du Congrès Margarita Restrepo.

Enrique Peñalosa, largement battu par Gutiérrez lors de la consultation, a déclaré à propos de l'entrée de Lara dans le plan politique : « Ce message simple et puissant de Fico et Rodrigo Lara ensemble : deux Colombiens qui ont bien travaillé pour leur peuple sans chichis ni stridences, sans gauche et droite inutiles des discussions, sans prétentions messianiques, sans haine, avec amour et engagement pour la Colombie ».

Mais l'une des réactions les plus frappantes a été celle de Juan Manuel Galán, chef du Nouveau libéralisme et qui, comme Peñaloza, a perdu la consultation dans sa coalition respective. Galán a indiqué qu'il était « brûlé » par la décision de Lara, car selon lui, cela pourrait devenir important pour le parti politique qui veut évoquer la lutte de ses parents, Lara et Galán, morts dans les années 1980 par la main corrompue du trafic de drogue.

« Oui, si je suis en feu et beaucoup. Non seulement parce que j'admire les qualités humaines et intellectuelles de Rodrigo Lara, mais surtout parce que j'aimerais qu'il soit avec nous dans le Nouveau libéralisme... celui qui célèbre le plus l'annonce de Rodrigo Lara Sánchez comme formule vice-présidentielle de Federico Gutiérrez aujourd'hui est sans aucun doute Ernesto Macías », Le rival politique de Lara à Huila et qui a brûlé le Sénat, a déclaré Juan Manuel Galán.

D'autre part, d'autres commentaires qui ont souligné le travail accompli par Lara tout au long de sa carrière politique et en particulier celui de son père Lara Bonilla, tué par des cartels de la drogue ; « Un succès de 'Fico' Gutiérrez à joindre ses efforts à Rodrigo Lara, dont nous nous souvenons pour sa bonne gestion en tant que maire de Neiva, comment sa formule vice-présidentielle. Un homme qui représente le centre et comme son père, la lutte contre le trafic de drogue et la défense de la légalité », a déclaré le sénateur Carlos Fernando Motoa.

Et le fait est que la flatterie offerte par la carrière politique impeccable de Lara Bonilla, une carrière qui a fermement lutté contre le trafic de drogue, ce trafic de drogue qui alimente des structures criminelles telles que le bureau Envigado, une structure qui a réussi à avoir un collaborateur précisément dans le bureau du maire de « Fico », à qui son fils aime sera la formule vice-présidentielle.

Le 4 juillet 2017, l'ancien secrétaire à la sécurité de Medellín Gustavo Villegas Restrepo a été capturé pour ses liens avec le bureau d'Envigado, alors qu'il était en poste pendant l'administration de Federico Gutiérrez. Le candidat à la présidence de la coalition Équipe pour la Colombie a à plusieurs reprises nié les allégations portées contre son responsable.

Dans plusieurs interviews avec les médias, l'ancien président d'Antioquia a souligné que ce n'était pas vrai. « Gustavo Villegas a été capturé pour avoir omis de signaler une extorsion de 150,00 pesos dont son entreprise familiale faisait l'objet. Si quelqu'un s'est battu contre le bureau d'Envigado, c'est bien nous. Nous avons capturé plus de 160 dirigeants de bandes criminelles. »

Selon les déclarations faites par Claudia Carrasquilla, directrice de section des procureurs de Medellín au média Verdad Abierta en juillet 2017, Villegas Restrepo « est accusé d'avoir transmis des informations privilégiées à des leaders redoutés du crime organisé privés de liberté, en particulier Edison Rodolfo Rojas, alias « Pichi », l'un des derniers hommes forts du soi-disant bureau d'Envigado et qui a été capturé au Panama en février 2013 par les autorités policières de ce pays. »

