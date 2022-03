Les charpentiers colombiens recherchent du travail en Espagne pour un salaire de plus de 5 millions de dollars

L'Agence publique pour l'emploi de la Seine a annoncé une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent un emploi et souhaitent une option en dehors du pays, car elle a indiqué qu'une entreprise a besoin de profils colombiens pour travailler en Espagne.

L'appel indique qu'ils recherchent des charpentiers pour travailler 40 heures par semaine à Almeria. Ils recevront des curriculum vitae jusqu'au 8 avril 2022 ou jusqu'au nombre de candidats postulés. L'offre d'emploi nécessite des citoyens colombiens capables de remplir les fonctions suivantes :

-Construire, assembler et assembler sur le chantier les charpentes, les fermes et les charpentes en bois des bâtiments.

-Construire, installer, transformer et réparer des structures et des éléments en bois dans des wagons, des navires et d'autres moyens de transport.

-Installer et polir des pièces de bois à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments tels que les portes, les fenêtres, les escaliers et les revêtements.

-Interpréter les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications et calculer les exigences.

-Mesurer, couper, façonner, assembler et assembler des matériaux en bois, des substituts et d'autres matériaux.

-Préparer le budget des coûts pour les clients.

-Effectuer des ajustements conformément aux codes du bâtiment.

- Je travaille le bois massif, comme les portes d'entrée, les meubles et je travaille également avec des plans de travail et des armoires de cuisine.

Les personnes intéressées à participer doivent être titulaires d'un baccalauréat, avoir au moins 7 ans d'expérience, avoir des connaissances dans l'utilisation d'outils et de machines liés au bois. Les conditions de travail qu'ils auront sont un salaire mensuel de 1 250 euros, soit environ 5 230 125 pesos colombiens par mois ; heures du lundi au vendredi de 7h00 à 15h30.

Il est à noter que, lorsque le nombre de CV requis pour le poste vacant est atteint, la candidature ne sera pas disponible, car elle passera à un état de surveillance, même si la date de clôture n'a pas été respectée.

Comment postuler ?

-Les candidats doivent enregistrer leur CV dans l'application Web de l'Agence publique pour l'emploi de Sena et postuler pour le poste qui les intéresse.

-Le processus de sélection final est uniquement et exclusivement réservé à l'employeur et aura lieu une fois le processus de vérification du profil, d'entretien et de test technique effectué.

-La société demandera les documents d'immigration nécessaires pour la constitution en société auprès des personnes que vous avez sélectionnées.

-La sélection finale des candidats peut se faire en personne ou virtuellement.

-Les personnes intéressées doivent avoir un passeport ou commencer le traitement.

En plus de cette option, le président Iván Duque a annoncé il y a quelques jours que grâce à un partenariat avec le secteur privé, les jeunes pourront postuler pour 200 000 nouveaux emplois sur la plateforme Linkedin.

Il s'agit du programme « Young Work if any » dirigé par le ministère du Travail et le Conseil présidentiel pour la jeunesse, qui vise à continuer à stimuler la création d'emplois dans le pays.

« Il s'agit d'un pacte pour les jeunes. Nous obtenons l'application LinkedIn et le gouvernement pour lancer ce programme afin de pourvoir dans les 120 prochains jours les 200 000 postes vacants dont nous disposons actuellement via cette plateforme technologique qui utilise l'intelligence artificielle », a déclaré Duque.

Pour le ministre du Travail, Ángel Custodio Cabrera, le programme représente également une opportunité pour les employeurs puisque ceux qui embauchent des personnes âgées de 18 à 28 ans pourront accéder à la subvention de soutien salarial de 25%. « Le taux de chômage en Colombie était de 14,6 %, ce qui signifie une baisse de près de 3 % par rapport à janvier 2021, ce qui montre que nous satisfaisons le pays », a déclaré Custodio Cabrera.

En outre, il existe des mesures incitatives pour les employeurs qui ont lié des jeunes à de nouveaux postes, puisqu'ils recevront 25 % du salaire minimum pour chaque travailleur, d'ici 2022, le salaire minimum a été fixé à 1 000 000$, ce qui signifie que l'incitatif passera de 227 131$ à 250 000$ pour chaque jeune officiellement embauché. De même, pour les employeurs qui ont lié des femmes de plus de 28 ans à de nouveaux emplois, le soutien financier sera de 15 %, c'est-à-dire qu'il passera de 136 278$ à 150 000$ pour chaque femme embauchée.

Il convient de noter qu'en janvier 2022, le taux de chômage en Colombie était de 14,6 %, ce qui est supérieur aux 11 % présentés en décembre 2021, mais ces statistiques ne peuvent être comparées, car Dane utilise une nouvelle approche méthodologique pour ajuster sa mesure aux cadres de l'Organisation internationale du travail (OIT).

