U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

L'Ukraine a assuré samedi que les États-Unis ne s'opposaient pas à ce que la Pologne lui donne des avions de combat pour faire face à l'invasion russe, malgré le fait que le Pentagone avait précédemment rejeté cette proposition.

« Les États-Unis ne s'opposent pas au transfert d'avions. Par conséquent, la balle est désormais sur le toit de la Pologne », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba dans une lettre envoyée à l'AFP.

Kuleba et le ministre ukrainien de la Défense Oleksi Reznikov ont rencontré au cours de la journée à Varsovie le président américain Joe Biden, qui se rend en Pologne pour renforcer leur soutien à ce pays membre de l'OTAN, qui borde l'Ukraine.

Après avoir rencontré des responsables ukrainiens, ainsi que les secrétaires d'État et de la défense des États-Unis Antony Blinken et Lloyd Austin, le président a rencontré le président polonais Andrzej Duda.

Le président polonais Andrzej Duda reçoit le président américain Joe Biden (Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Au début du mois, le Pentagone avait rejeté le transfert d'avions de combat de Pologne à Kiev pour combattre les forces russes comme « à haut risque », ce qui signifiait à l'époque un pot d'eau froide pour l'Ukraine dans sa tentative d'obtenir plus de puissance de feu aérienne.

« L'Ukraine a un besoin critique de plus d'avions de combat », a déclaré Kuleba, insistant sur le fait que Kiev avait besoin d'eux pour « trouver un équilibre dans le ciel » et empêcher la Russie de « tuer plus de civils ».

La Pologne a déjà exprimé son soutien à un projet de transfert de ses MiG-29 de l'ère soviétique vers l'Ukraine via une base aérienne américaine à Ramstein, en Allemagne.

Biden a assuré que son engagement pour la défense de la Pologne et des autres pays membres de l'OTAN est « sacré », et que la stabilité de l'Europe est « d'une importance cruciale » pour les États-Unis.

06-12-2021 Le président de l'Ukraine, Volodymir Zelensky POLITIQUE TWITTER//VOLODYMYR ZELENSKY

Lors de la réunion à Varsovie, Duda a déclaré à Biden que les Polonais avaient « un énorme sentiment d'être menacés » ; la crainte que la Russie n'attaque leur territoire après qu'elle ait envahi l'Ukraine.

« Nous considérons l'article 5 comme une obligation sacrée. C'est une obligation sacrée. Vous pouvez compter là-dessus. Leur liberté est la nôtre », a déclaré Biden à Duda.

Le président américain a estimé qu'il était essentiel que l'OTAN reste « absolument, complètement et totalement unie, sans séparation dans ses vues », et qu'elle agisse « à l'unisson ».

À son tour, il a déclaré que c'était l'effet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un mois, et que le président russe Vladimir Poutine n'a pas atteint son objectif de « séparer le flanc est » de l'OTAN du flanc occidental.

Le président américain Joe Biden participe à Varsovie à une réunion bilatérale avec une délégation polonaise pour discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pologne, 26 mars 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

« La stabilité en Europe est d'une importance cruciale pour les États-Unis », a souligné Biden.

La réunion de samedi avec des responsables ukrainiens a marqué la première rencontre de Biden avec un responsable ukrainien depuis le début de l'invasion russe et a discuté des « efforts futurs pour aider l'Ukraine à défendre son territoire », selon la Maison Blanche.

Après la rencontre, le ministre ukrainien de la Défense a exprimé un « optimisme prudent » sur l'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine, et a déclaré dans un tweet que Biden lui avait dit : « L'Ukraine a inspiré le monde entier ».

Biden terminera ce samedi sa tournée européenne par une rencontre avec des réfugiés ukrainiens et un discours sur les prochaines mesures que le monde doit prendre face à la guerre en Ukraine.

Avec des informations de l'AFP, EFE

Continuez à lire :