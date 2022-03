Le Royaume-Uni affirme que les sanctions contre la Russie pourraient être levées si Poutine met fin à l'invasion de l'Ukraine

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

La ministre britannique des Affaires étrangères Elizabeth Truss a assuré que les sanctions contre les oligarques, les banques et les entreprises russes pourraient être levées si le président russe Vladimir Poutine mettait fin à l'invasion de l'Ukraine et s'engageait à « ne plus agresser » d'autres pays.

« Ces sanctions ne devraient disparaître qu'avec un cessez-le-feu total et un retrait, mais aussi avec un engagement qu'il n'y aura plus d'agression », a déclaré M. Truss dans une interview à 'The Telegraph', dans laquelle il a souligné qu'« il y a aussi une possibilité d'imposer des sanctions s'il y a plus d'agressions dans le futur. »

Truss a également révélé que son ministère a créé une unité de négociation spécialisée pour « soutenir l'Ukraine quand les Russes sont sérieux au sujet des négociations », raison pour laquelle le chef de la diplomatie britannique soutient que les alliés de l'OTAN doivent être « durs » pour parvenir à la paix.

« Nous devons redoubler les sanctions. Nous devons redoubler les armes que nous avons envoyées en Ukraine. Mais quand viendra le temps des négociations, je veux que le Royaume-Uni soit un élément clé pour faire en sorte que nous soutenions l'Ukraine pour obtenir un accord qui fonctionne », a-t-il expliqué.

La ministre britannique des Affaires étrangères Elizabeth Truss

Truss a assuré que la poursuite — et dans certains cas, une escalade — des tactiques actuelles déployées par l'Ukraine et l'Occident « pourrait amener Poutine à la table des négociations ».

« Nous devons exercer encore plus de pression sur Poutine (...) En interne, grâce à l'économie et à l'affaiblissement de la Russie », a expliqué le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni.

Les déclarations du ministre britannique des Affaires étrangères coïncident avec celles faites la semaine dernière par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, dans lesquelles il a fait valoir que les sanctions contre la Russie se poursuivront tant que le pays « ne changera pas de cap ».

Bien que Blinken ait souligné que l'intention des États-Unis avec des sanctions, qui ont « un impact énorme » sur l'économie russe, n'est pas de les avoir « perpétuellement ».

Pour sa part, le Kremlin a une fois de plus attisé le spectre de l'utilisation d'armes nucléaires dans l'invasion de l'Ukraine alors que les troupes de Poutine attaquent simultanément plusieurs villes du pays.

Dmitri Medvedev, ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité du pays, a déclaré que Moscou pouvait attaquer avec des bombes atomiques un ennemi en utilisant uniquement des armes conventionnelles.

« Nous disposons d'un document spécial sur la dissuasion nucléaire. Ce document indique clairement les raisons pour lesquelles la Fédération de Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires. Il y en a certains, permettez-moi de vous le rappeler : le premier est la situation lorsque la Russie est touchée par un missile nucléaire. Le second cas est toute utilisation d'autres armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés », a-t-il énuméré.

(Avec des informations d'Europa Press)

