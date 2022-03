Le président Duque a reconnu qu'il y avait eu des erreurs lors des votes pour le Congrès, mais pas une fraude

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

À la suite des controverses survenues après l'élection du nouveau congrès colombien, le président Iván Duque a officiellement statué sur des allégations de fraude dans les bureaux de vote avec lesquels la coalition Pact Histórico a remporté près de 390 000 voix supplémentaires, mais qui ont également abouti à l'ancien président Alvaro Uribe, chef du Democratic Center, a menacé de ne pas reconnaître les élections.

Dans une interview qu'il a accordée au journal El Tiempo, le président a souligné qu'il y avait des erreurs saillantes, mais jamais une fraude.

« Le gouvernement national n'a jamais parlé de fraude, le gouvernement a toujours dit que nous avions un système électoral fiable, nous regrettons évidemment cette situation qui s'est produite avec ces erreurs saillantes et nous espérons qu'elles seront résolues et c'est pourquoi les mesures que nous avons recommandées en termes de formation, audit. Et que toutes les contestations puissent être clarifiées dans les étapes de l'examen, c'est la façon de procéder », a-t-il déclaré dans le journal de Bogotá.

Duque a également souligné que tout ce qui s'est passé était une leçon dont le système électoral devait tirer des leçons afin que la même chose ne se produise pas lors des prochaines élections.

« Il est nécessaire de prendre des mesures correctives immédiatement. Je pense qu'il est urgent que le Conseil électoral national (CNE) et le Bureau d'enregistrement puissent tirer les leçons des circonstances qui se sont produites et que des mesures soient prises », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que ces mesures devraient inclure l'examen du processus aléatoire de sélection des jurys, ainsi que leur formation. Il a également indiqué que l'on s'attend à ce que les erreurs qui ont été commises lors de la transmission du précomptage puissent être vérifiées et que les formulaires controversés E-14 et les autres qui sont utilisés soient rassemblés en temps réel, afin qu'il n'y ait pas d'écarts.

« En outre, je pense qu'il est très important qu'un audit approfondi de tout ce qui constitue le logiciel de comptage soit effectué afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'adéquation technologique appliquée par le CNE », a déclaré Duque.

Il a conclu en déclarant que ce qui a été mentionné ci-dessus était à l'origine des controverses, des attaques et des doutes, il était donc nécessaire de les résoudre.





C'est ainsi qu'ils ont détecté les lacunes des bulletins de vote

La vérification du décompte dans plusieurs tableaux a été demandée par la coalition du Pacte historique qui, grâce à sa supervision, a réussi à trouver un certain nombre de voix qui lui ont valu plusieurs sièges au Congrès de la République.

Des preuves d'anomalies et d'échecs dans la connaissance des votes ont été apportées grâce à un outil développé par une équipe mise en place par ce groupe politique, qui a réussi à détecter des irrégularités dans 29 000 tables du pays.

Dans Noticias Uno, il a été possible de connaître en détail la composition de cette équipe et le modèle de travail mis en œuvre, de détecter les échecs qui ont violé sa participation politique, bien que la controverse soit née parce que c'est le Pacte historique qui a récupéré le plus de sièges, tout cela parce qu'il était apparemment le seul parti qui était le plus au-delà du contrôle électoral, puisqu'ils ont mis en place un outil numérique qui leur a permis de connaître en temps réel les différents échecs du dépouillement, qui les ont directement touchés.

Le premier avertissement que cet outil a donné était la croissance des électeurs par rapport au nombre qu'ils votaient couramment dans un bureau de vote, car il était considéré comme assez suspect que dans certains endroits où l'abstention était perceptible lors des élections précédentes, les chiffres changeraient d'un moment à l'autre.

L'excès de voix pour un candidat ou un parti spécifique a été constitué comme le deuxième facteur d'avertissement face à une gestion controversée du dépouillement, étant donné qu'une possible manipulation ou nullité des votes était prévue pour une coalition particulière.

Enfin, le dernier et le plus important signe d'avertissement devait voir, lorsqu'il n'y avait pas eu de vote en faveur du Pacte historique aux urnes, c'était l'une des anomalies que ce parti a immédiatement dénoncées devant les autorités compétentes et le grand public.









