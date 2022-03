Le ministère de la Défense a démoli la maison d'une grand-mère de 93 ans qui, dénonce-t-il, s'est fait passer pour un pot de microtrafic

Ce que le ministre de la Défense Diego Molano a décrit comme un coup dur porté au microtrafic à Pereira (Risaralda) après avoir été témoin de la démolition d'une maison dans laquelle les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un magasin de microtrafic dans le quartier de La Libertad, vendredi dernier, 18 mars, serait un faux positif a fini par affecter une grand-mère de 93 ans.

Dans le reportage télévisé Noticias Uno, ils ont déclaré que les proches de la personne âgée avaient déclaré que la police, avant l'événement de sécurité présidé par Molano, avait réalisé un montage dans lequel ils avaient même emmené des habitants de la rue pour faire ressembler l'endroit à une pharmacie.

« Elle était toujours au courant de sa maison et ne voulait pas partir de là », a raconté à la nouvelle Carlos Andrés Sánchez, l'un des petits-enfants qui possède la maison.

Ils ont également indiqué que la personne âgée avait accepté, il y a un mois, d'être transférée, en raison de sa démence civile, dans un foyer de passage par le bureau du maire de Pereira et que la maison était surveillée par l'un des enfants de la femme, qui est également un adulte plus âgé.

Alors qu'il était sur RCN Radio, le petit-fils de la femme touchée a indiqué que, bien qu'il y ait eu un ordre de démolir la maison, ce processus s'est produit parce que la maison était menacée de ruine, mais pas parce qu'elle était liée au trafic de drogue.

« En effet, vendredi, nous avons réalisé que la maison était en train d'être démolie parce que c'était un pot pendant 10 ans, alors que nous avons des papiers qui disent que la maison n'a jamais été due au trafic de drogue, mais simplement à cause de la détérioration et de l'effondrement. Même ma grand-mère y a vécu jusqu'à il y a un mois et a été emmenée par le même bureau du maire pour une maison de passage à La Florida », a déclaré Sanchez sur cette station.

Cependant, le ministre Molano a assuré qu'il s'agissait d'un repaire pour les voleurs, les vendeurs et les consommateurs de drogue.

« Dans un lieu de consommation, des zones de peur sont générées. Je suis sûr que personne ne voulait passer la nuit. La personne âgée a peur, les parents qui ont dû traverser le quartier de La Libertad avaient peur d'eux », a déclaré le responsable, lorsqu'il a évoqué ce résultat présumé du Plan 1.000 contre la microtraite.

Mais quelques jours avant l'événement, selon le petit-fils de la personne âgée touchée, la police s'est rendue à la maison, et avec sa permission et celle de son père, ils sont entrés pour faire quelques images de l'intérieur de la maison. Cependant, à une époque où Sánchez a dû partir et où son père a été laissé seul, l'uniforme, apparemment, est entré dans certains habitants de la rue pour prétendre qu'il s'agissait d'un pot de microtrafic.

« Ce que nous savions, c'est que jeudi, j'ai moi-même ouvert la porte à la police, parce que vous faites confiance à la police, ils sont entrés avec une caméra, ils ont enregistré à l'intérieur de la maison, mais à un moment où je suis parti, mon père et ils l'ont empêtré, des sans-abri sont entrés et ils les ont enregistrés en train de consommer à l'intérieur de la maison, » » a déclaré le petit-fils sur RCN Radio.

Dans ces médias, ils ont consulté le commandant de la police de Pereira, le colonel Aníbal Villamizar, qui a confirmé que la démolition devait être effectuée en raison de dommages structurels à la maison, bien qu'il ait indiqué qu'il y avait consommation de drogue et vol.

« Il ne s'agit pas d'un cas d'extinction du domaine, mais de consommation, car selon les versions disponibles pour la police, le propriétaire et certains voisins, le site était utilisé pour la consommation et d'autres activités, car il y avait des vols devant lui. L'insécurité concerne l'extérieur de la maison », a déclaré l'agent.

À Noticias Uno, ils ont consulté le commandant de la Direction nationale des enquêtes criminelles et d'Interpol (Dijín), le général Fernando Murillo, qui a déclaré qu'il s'était rendu à Pereira pour traiter la plainte, mais a réitéré que la région était qualifiée de trafiquant de drogue.

« (Nous espérons) qu'il sera établi s'il existe des situations particulières et des irrégularités dans les procédures relatives à la conduite d'enquêtes disciplinaires ou pénales sur l'affaire », a conclu le haut responsable.





CONTINUEZ À LIRE :