Le geste de déception de Hamilton après la dixième place du GP d'Arabie saoudite en Formule 1

Le début de saison de Lewis Hamilton confond tous les fans de Formule 1. Le septuple champion du monde et deuxième l'an dernier derrière Max Verstappen, a terminé le Grand Prix d'Arabie saoudite à une humble dixième place, après avoir lutté tout le week-end face aux revers constants qui l'ont amené à prendre le départ de la course à la 15e place.

Le Britannique, qui a connu l'une des pires notes de sa longue carrière, a bien progressé au départ pour grimper à la dixième place au début du 14e tour, puis sauter à la septième lorsque Mercedes l'a maintenu sur la bonne voie sur de vieux pneus par la suite le moment où Nicholas Latifi a eu son accident. Lewis a battu Kevin Magnussen pour se classer à la sixième place et les sensations de l'équipe allemande sont passées du plus bas au plus haut contre toute attente.

Mais lorsque la voiture de sécurité est arrivée à 14 tours de la fin, Hamilton s'est vu refuser un arrêt à la recherche de nouveaux pneus. Lorsque la voie des stands a rouvert, le deuxième a été autorisé à s'arrêter, mais a reculé de six places à la 12e place avant de passer à Alexander Albon puis à Lance Stroll pour remporter la 10e finale.

Hamilton avait déjà sauvé une surprenante troisième place lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn malgré des « problèmes de voiture » après que Max Verstappen et Sergio Perez aient été contraints de prendre leur retraite. « Peu de choses ont changé depuis la dernière course. Cela ne fait que quelques jours », a expliqué le Britannique cherchant à justifier la dixième place. Et d'ajouter : « Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu suivre les Haas à la fin. La puissance qu'ils ont, ils m'ont dépassé très rapidement lorsque j'ai dépassé Magnussen en début de course. »

Sous forme d'autocritique, il regardait devant lui sur le calendrier dans l'espoir de mieux performer. « Nous avons beaucoup de travail à faire, mais je sais que nous avons une excellente équipe et nous allons garder la tête baissée et essayer de nous améliorer », a déclaré le pilote. Sur le problème de la compétition quarante-huit heures après qu'un missile ait menacé d'annuler le deuxième tour de la nouvelle saison de Formule 1, Hamilton a fait un vœu devant les micros : « Je veux rentrer chez moi ».

La caméra Mercedes W13 utilisée par Lewis a capté le moment où le pilote est sorti de la voiture après la course et nous a permis d'observer comment il reposait ses mains sur ses genoux en signe de fatigue et de déception. Le natif de Stevenage ne s'est pas encore habitué au nouveau prototype et espère reprendre confiance en vue du GP d'Australie qui aura lieu le 10 avril prochain.

