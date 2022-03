Le feu est enregistré à la découverte des dauphins à Isla Mujeres, Quintana Roo

Un incendie s'est déclaré à la station Dolphin Discovery d'Isla Mujeres à Quintana Roo, à midi ce dimanche 27 mars.

Des sources non officielles indiquent que l'accident a été causé par un court-circuit dans la cuisine ; les flammes auraient consumé la zone des palapas et on parle d'un risque d'exploitation d'un réservoir.

Le conseil municipal a indiqué que les autorités locales s'occupaient déjà de l'incident et a demandé aux habitants et aux touristes d'éviter de transiter par la région. Les personnes blessées n'ont pas été confirmées.

Informations en cours de développement...