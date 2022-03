La sœur d'Octavio Oacaña a publié un message émouvant avant la nouvelle saison de Vecinos

Avant la première de la huitième saison de la série Vecinos, Bertha Ocaña, sœur du défunt acteur Octavio Ocaña, a envoyé un message émouvant invitant ses abonnés à ne pas manquer le premier épisode de la production de Televisa.

Grâce à son compte Instagram, Bertha Ocaña a publié un collage avec les titres de divers portails d'information où l'interprète de Benito Rivers a été parlé à Vecinos. Dans ce billet, il a déclaré que la famille de l'acteur est extrêmement fière de l'affection que les fans de son frère ont exprimée sur les réseaux sociaux.

« Les réseaux sont donc un peu avant la première de la nouvelle saison de Neighbors. Nous sommes plus fiers que jamais de notre Octave. Il a brillé autant sur terre qu'au paradis maintenant, merci de l'avoir rendu si immortel dans cette vie. Et ne manquez pas ces nouvelles saisons de ce super programme créé avec tant d'amour pour vous tous et pour le grand Octavio, qui faisait partie de votre histoire », a écrit Bertha Ocaña sur Instagram.

Le message émouvant de Bertha à la première de la huitième saison de la série (Photo : Instagram)

Avant la publication de Bertha, les fans d'Octavio Ocaña étaient présents et ont réagi en lui montrant l'affection qu'ils avaient pour l'acteur : « Quelle fierté », « Sa famille, ses amis, ses fans, nous sommes fiers de lui », « C'était un enfant plein de joie, plein de lumière, brille beaucoup dans le ciel et il s'occupe toujours de eux », « Il est également très fier de vous », « Je nous donne beaucoup de sourires ; nous ne l'oublierons jamais, il sera toujours présent », « Ça fait mal qu'il ne soit plus là », « J'attends avec impatience la nouvelle saison de Neighbors », étaient quelques-uns des commentaires que l'on peut lire dans son post.

Ce 27 mars présentera la nouvelle saison de Vecinos via la chaîne Las Estrellas et occupera le temps de 19h30. De leur côté, les membres de la distribution de la série ont révélé à quoi ressemblera l'hommage à Benito Rivers.

L'un des premiers à prendre la parole a été l'acteur Pablo Valentín, qui joue Pedro Medina, a déclaré lors d'une interview avec Mara Patricia Castañeda que Benito passerait un moment spécial dans les nouveaux chapitres.

Il convient de noter qu'un autre acteur de Vecinos déjà décédé était Polo Ortín (Photo : Instagram/ @vecinosoficial)

« Elias, les scénaristes et le réalisateur ont cloué quelques rencontres formidables avant que nous ayons le livret où Benito nous dit au revoir et nous lui disons au revoir », a déclaré Pablo Valentín.

À cet égard, l'acteur a déclaré que dans l'intrigue, Benito Rivers auditionnerait pour le rôle d'un ange puis, s'il était sélectionné, irait à l'étranger.

« Ensuite, les voisins sont à l'extérieur de l'immeuble et Benito commence à parler à sa petite amie, à ses parents et nous nous réunissons pour qu'ils puissent nous remettre par téléphone et lui dire au revoir », a-t-il dit.

Pablo Valentín a déclaré que c'était une journée très émouvante où tout le monde s'est fiancé pour pouvoir dire une phrase d'adieu à Octavio Ocaña.

Le producteur de l'émission a invité la famille Pérez Ocaña à visiter le plateau des enregistrements de la série (Photo : Instagram @berthaocaa)

En revanche, dans une interview accordée à TVyNovelas, le producteur de Vecinos, Elías Solorio, a mentionné que l'équipe de création était claire sur la nécessité de rendre hommage à Benito.

« Octavio sera toujours présent dans l'émission, dans le premier chapitre, nous allons l'expliquer, pour que vous ne puissiez pas le manquer. C'était difficile pour tout le monde d'enregistrer ces saisons, mais cela nous a aussi donné cet enthousiasme et cette joie de pouvoir rendre hommage à quelqu'un que nous aimons tant », a expliqué Solorio.

CONTINUEZ À LIRE :