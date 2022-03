La Colombie signale 352 nouvelles infections à la covid-19 ce 27 mars

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Le ministère de la Santé a signalé, ce dimanche 27 mars 2022, 352 nouveaux cas de covid-19 en Colombie. Au cours des dernières 24 heures, 25 522 tests ont été traités, dont 9 803 PCR et 15 719 antigènes.

Le rapport note également que 15 Colombiens sont morts de la maladie au cours de la dernière journée. De cette manière, le pays atteint un total de 139 573 décès dus au virus depuis le début de la pandémie.

En agrégeant tous les chiffres, la Colombie a atteint un total de 6 083 643 infections, dont 4 435 cas actifs et 5 916 624 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre la maladie.

En ce qui concerne les régions où les cas sont les plus signalés, Bogotá arrive en tête avec 186 infections, suivie de Valle del Cauca avec 35 infections et en troisième position Antioquia avec 33.

Il existe 189 conglomérats dans le pays. Les territoires sont : Amazone, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogota, Boyaca, Bolivar, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Carthagène, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoue, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Nord Andre, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare et Guainia.

Voici comment se déroule la vaccination dans le pays

Le dernier rapport du ministère de la Santé indique également qu'au vendredi 25 février 2022 à 11 h 59, un total de 80 439 798 doses du vaccin contre la covid-19 avaient déjà été appliquées en Colombie.

Selon le même rapport, le nombre de Colombiens bénéficiant du calendrier de vaccination complet, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu les deux doses du biologique, s'élève actuellement à 28 363 482 personnes, tandis que 6 319 814 personnes ont été vaccinées avec des doses uniques. De plus, 10 153 885 doses de rappel ont été appliquées.

De même, au cours du dernier jour, 108 513 vaccins au total ont été appliqués, dont 33 625 étaient destinés à la deuxième injection, tandis que 5 024 autres étaient à dose unique.

Claudia Cuéllar, directrice en charge (e) de l'épidémiologie et de la démographie du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a donné un aperçu de la situation épidémiologique dans le pays contre le Sars-Cov2 et ses variantes, lors du poste de commandement unifié 125. Il souligne que depuis fin décembre 2021, la variante omicron est la plus répandue dans les cas du territoire national, qui a provoqué le quatrième pic. Cependant, il existe une sous-lignée de cette variante devant laquelle il ne faut pas baisser la garde.

» Nous devons garder à l'esprit que cette sous-lignée BA.2 doit continuer à être considérée comme une variante préoccupante et c'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé recommande de maintenir une surveillance étroite de la sous-lignée ; comme le National Institute of Health s'en sort très bien dans sa surveillance génomique, qui est la partie de surveillance de cette variante d'omicron », a déclaré Cuellar.

De même, il a exhorté les autorités de santé publique territoriales à poursuivre la surveillance spécifique de la sous-lignée BA.2, à rapporter les séquences et à effectuer des analyses des différentes sous-lignées du variant d'omicron. Il a noté que « ici en Colombie, nous avons BA.1, il y en a très peu de BA.2 et nous n'avons pas identifié le troisième sous-lignage, jusqu'à présent ».

La situation épidémiologique

En ce qui concerne les perspectives nationales, stables depuis plusieurs semaines, le responsable a indiqué qu'il existe encore des preuves de la baisse constante de ce quatrième pic. Mais, a-t-il précisé, « cela ne signifie pas que nous allons bien d'une manière ou d'une autre, mais que nous sommes toujours dans une pandémie, nous sommes dans une situation dans laquelle nous devons continuer à prendre soin de nous-mêmes pour continuer à maintenir ce déclin soutenu ».

Et il a conclu en réitérant l'importance des précautions particulières qui doivent être prises avec le groupe de plus de 60 ans, malgré les flexibilités de certaines mesures de lutte contre la pandémie, ainsi qu'avec les personnes présentant des comorbidités ou présentant des facteurs de risque, même si la positivité est en forte baisse.

