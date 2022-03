La Colombie, championne du Grand Prix de paraathlétisme de Dubaï

Avec une formation de luxe, la Colombie a été couronnée championne du Grand Prix d'athlétisme qui s'est déroulé à Dubaï du 21 au 24 mars. La délégation, composée de sept femmes et de neuf hommes, a remporté un total de 25 médailles, réparties comme suit : 12 médailles d'or, huit d'argent et cinq de bronze. L'événement a rassemblé 446 représentants de 43 pays. Le Comité paralympique colombien a remporté 60 % de la médaille totale.

Les 16 représentants nationaux ont participé à 32 compétitions et se sont rendus aux Émirats arabes unis avec pour mission de démontrer leurs compétences, tant sur le terrain que lors des tests sur piste, et de revalider la grande performance athlétique colombienne aux Jeux de Tokyo 2020.

Un exemple de cela, est le cas de Yesenia Restrepo, la lanceuse disco, a remporté la médaille d'or dans la compétition F11, avec une distance de 33,75, sa meilleure note depuis les derniers Jeux paralympiques, où elle a remporté la mère de bronze dans la même épreuve. Après avoir remporté la médaille d'or, l'athlète Paisa a déclaré : « Je viens de sortir de mon record, je suis satisfait des résultats, c'est une motivation pour notre préparation pour Paris 2024 ».

Le lanceur de javelot Mauricio Valencia est un autre athlète qui a grimpé sur la plus haute marche du podium. Le champion paralympique de Rio 2016 et l'argent à Tokyo 2020, a remporté dans ce Grand Prix d'athlétisme adapté, l'or de l'épreuve F34, « C'est un travail difficile, Dieu sait ce que nous travaillons. Cette médaille d'or est une réussite pour le sport paralympique, pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qui m'ont accompagné dans ce processus », a-t-il déclaré après être descendu du podium.

La cinquième médaille d'or de la délégation colombienne a été remportée par Erica Castaño, lors du test de sortie de l'album F55. Là, l'athlète Paisa a obtenu une distance de lancement de 22,19, parvenant à surmonter sa propre marque. Erica a évoqué son triomphe comme ceci : « Je viens de gagner une médaille d'or pour le pays lors de la sortie de l'album, je me suis sentie très bien dans le test, très à l'aise, tout pouvait être fait de la meilleure façon possible. Nous sommes à notre meilleur niveau dans notre préparation globale, les résultats sont visibles. »

En ce qui concerne le saut en longueur, les Colombiens Omar Acosta et José Gregorio Lemos se sont respectivement classés premier et troisième lors de cet essai. Acosta avec un saut de 5,60 a été le premier, remportant également le record national, tandis que Lemos a terminé troisième avec une distance de 6,12.

Une autre discipline dans laquelle les athlètes colombiens ont brillé était le 200 mètres T35. Au cours de cette compétition, Yamil Acosta a remporté l'argent, tandis que Julián Acosta a grimpé à la troisième place du classement. Pendant ce temps, au 400 mètres T12, Buinder Bermudez a remporté la mère d'argent chez les hommes et Mayerli Buitrago a terminé troisième, chez les femmes.

Selon les informations communiquées par le ministère des Sports pour la participation de la délégation colombienne, le gouvernement national a investi une somme de 1 599 millions de pesos. Aux Émirats arabes unis, les athlètes colombiens ont battu des records du monde. La première à le faire a été Karen Palomeque dans le 400 mètres T37 avec un temps de 01:00 ,44 secondes. Pendant ce temps, José Lemos l'a fait au lancer du javelot F38 avec une distance de 60,58 mètres.

L'équipe nationale colombienne revient au pays avec deux objectifs atteints : confirmer et améliorer les marques. À présent, la délégation a pour objectif ce que seront les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 et les Jeux paralympiques de Paris 2024.

