Indirect pour Patricio Parodi ? Austin Palao publie une phrase inattendue : « Il ne sait pas comment traiter une femme, mais moi oui »

Austin Palao a donné un concert à l'Arena Perú, où il a bouleversé ses disciples non seulement pour ses chansons, mais aussi pour avoir sorti une phrase formidable qui serait dirigée vers Patricio Parodi. Comme vous vous en souvenez, la chanteuse est extravertie par le mannequin et actrice Flavia Laos, qui s'est récemment retrouvée avec le gars de la réalité.

Tout s'est passé dans le spectacle « Vacations with the Ferxxo », où Austin s'est produit avec plusieurs collègues. Tout en chantant la chanson Me lamas, e Piso 21, le jeune homme a apporté une contribution aux paroles qui ont surpris et ont éclaté de rire à beaucoup. « Je ne suis pas parfait, mais je vais vous dire qu'il ne sait pas comment traiter une femme, mais moi oui », a déclaré.

Sa belle-sœur Alejandra Baigorria était responsable de la diffusion de cet extrait sur ses réseaux sociaux. Ajout du mot « feu ». En plus d'un visage surpris. Dans la vidéo, on voit également Flavia Laos enregistrer Austin, qui en l'écoutant libérer la phrase ne fait que rire et se regarde avec ses amis mais continue à l'enregistrer.

Comme rappelé, Austin et Flavia ont révélé qu"ils sortaient ensemble mais pas en couple. Même le chanteur a indiqué qu'il n'était pas amoureux de l'actrice.

« Je pense que le mot enamorado a beaucoup de poids, disons que nous sommes dans un stade d'illusion, c'est ce qui déclenche le début. Disons que nous apprenons à nous connaître différemment, que tout commence par quelque chose d'amical et que, dans le cours, vous voyez ce qui se passera plus tard... les expériences vous font avancer les choses plus lentement », a déclaré l'artiste dans Amor y Fuego.

FLAVIA LAOS EST LE NOUVEAU PRÉTENTIEUX DE LA FAMILLE PALAO

Pendant ce temps, Alejandra Baigorria, partenaire de Said Palao, a déclaré que Flavia Laos avait assisté à la célébration de l'anniversaire de Lorelein Palao. Selon la blonde, le mannequin a été traité comme faisant partie de la famille et a même été englouti.

« Je leur ai dit, tu vois. Flavia est allée au dîner de la sœur d'Austin et Said, nous étions là à partager, à rire. Le père de Said était là et il a rencontré Flavia, nous étions super heureux », a-t-il dit.

« C'est une fille super cool, tout le monde l'aime et ils sont contents d'elle... Elle est la nouvelle prétentieuse, j'ai déjà pris le fond et Flavia est la nouvelle prétentieuse des sœurs, des parents et de tout le monde d'Austin », a-t-il ajouté.

