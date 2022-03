Honduras vs Mexique : où et à quelle heure regarder l'avant-dernier match du Tri en route pour le Qatar 2022

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

Il reste de moins en moins de temps pour rencontrer les trois pays de la Concacaf qui participeront à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les derniers jours de l'Octogone définiront les trois premières places et l'équipe nationale mexicaine se battra pour une place sûre dans la Coupe du monde.

Dans le cadre de son deuxième match éliminatoire, il affrontera son homologue hondurien au stade olympique métropolitain de San Pedro Sula, au Honduras, à 17h05 dans le centre du Mexique. Le Tri jouera le match sans la présence de Gerardo Tata Martino, car en raison de problèmes de santé, il n'a pas pu pour voyager avec l'équipe.

Si le Mexique veut assurer sa qualification pour le Qatar 2022 une fois, il est obligé de battre les Honduriens et d'éviter les complications lors de la dernière date.

El Tri est déjà au Honduras pour le match de cet après-midi (Photo : Reuters/Henry Romero)

Il est courant que l'équipe nationale mexicaine diffuse ses matchs à la télévision ouverte et cette fois, elle ne fera pas exception. TV Azteca et TUDN sont les deux chaînes de télévision chargées de couvrir les actions en direct de la cravate octogonale de la concacaf.

Bien qu'il s'agisse des chaînes de télévision habituelles, il existe d'autres options pour se connecter au jeu et ne manquer aucune action pertinente.

Date : dimanche 27 mars

Lieu : Stade olympique, San Pedro Sula, Honduras

Heures d'ouverture : 17h05 dans le centre du Mexique (CT), 16h05 PT et GMT et 18h05 dans le fuseau horaire EST (sud du pays).

Transmission : TV Azteca (Canal Azteca 7), TUDN (canal 5).

À 17 h 05 débutera l'avant-dernier match du Tri en route vers le Qatar 2022 (Photo : Twitter/ @miseleccionmx)

Internet : Le site officiel de TUDN suit le match en direct, les utilisateurs devront entrer leur compte Izzi Tv ou Blim TV pour accéder à la diffusion sur Internet. Pendant que vous êtes à Azteca Deportes, il vous suffit de vous rendre sur leur site Web et de sélectionner l'option du match Honduras vs Mexique.

Application mobile : Grâce à l'application TUDN, vous pouvez vous connecter au match. Également lorsque vous téléchargez l'application Azteca Deportes.

Réseaux sociaux : Twitter est un moyen alternatif de ne pas manquer les événements les plus pertinents de l'avant-dernier tour. Le compte officiel de l'équipe nationale mexicaine @miseleccionmx mettra en place un réseau « en direct » avec le résumé et le score du match.

Radio : pour les fans qui n'ont pas accès à Internet ou à la télévision, ils pourront écouter la narration W Deportes sur la fréquence 730 AM et 96,9 FM.

L'équipe de Tata Martino doit gagner ses derniers matchs pour éviter le risque d'atteindre la zone éliminatoire (Photo : REUTERS/José Cabezas)

Avec 22 points jusqu'à présent, le Tricolor est classé troisième du classement, donc jusqu'à présent, il aurait sa passe sécurisée pour la Coupe du monde. Cependant, en raison de la différence de points avec le Costa Rica et le Panama, il est possible qu'une série de combinaisons se produise qui remplaceront l'équipe aztèque.

L'équipe de Tata Martino doit donc gagner ses derniers matchs afin de ne pas courir le risque d'atteindre la zone éliminatoire. Le billet pour Qatar 2022 dépendra uniquement du travail de l'équipe tricolore et des résultats qu'elle totalisera sur le terrain.

Les Mexicains sont à égalité de points avec les États-Unis. Si le Mexique gagne et que les États-Unis perdent, l'équipe nationale pourrait aspirer à la deuxième place et être déjà sûre de son déplacement au Qatar. Mais s'il fait match nul et que les Américains gagnent ou font match nul, il n'y aura pas de changement dans le tableau.

Le Mexique jouera sans Gerardo Martino, car l'entraîneur n'a pas voyagé avec l'équipe en raison de problèmes de santé (Photo : Reuters/Henry Romero)

S'ils étaient à égalité, le Mexique aurait encore des doutes quant à son entrée en Coupe du monde et tout serait défini lors du dernier match de l'Octogone comme il aurait 23 points ; jusqu'à présent, le Costa Rica est quatrième avec 19 points et s'il gagne, la différence de score avec le Tri ne serait que d'un point.

S'ils perdent, la situation se complique à mesure que les chances de tomber à la quatrième place augmentent, ce qui les oblige à disputer des séries éliminatoires continentales pour se qualifier pour le championnat du monde.

