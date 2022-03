EXDT de Gianluca Lapadula en duel contre le Paraguay : « Il veut toujours gagner »

La dernière date des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar est arrivée et ce mardi 29 mars, l'équipe nationale péruvienne accueille son homologue paraguayen dans un match qui aura l'attention de plusieurs fans à une date décisive.

Le match aura lieu au stade national de Lima. La dernière fois que le Pérou contre le Paraguay, c'était le 2 juillet 2021, dans un duel qui s'est terminé à égalité 3-3 en quatre-vingt-dix minutes et qui a été défini à partir des pénalités avec une victoire pour les Péruviens.

Le match entre Blanquirroja et Albirroja est programmé à partir de 18h30 heure péruvienne, 20h30 heure du Paraguay et aura lieu au stade national.

Et pour ce match mémorable, l'équipe nationale péruvienne a Gianluca Lapadula comme gardien de but, qui cherchera à mieux utiliser les chances devant le but. Ceci, après que l'opportunité la plus claire générée par l'équipe nationale péruvienne de convertir l'Uruguay en Montevideo est venue dans les premiers instants du match et de la tête de son « 9 ». André Carrillo a envoyé un centre à l'arrière de Diego Godín et Gianluca Lapadula est apparu dans la surface de réparation, qui a frappé le but et son tir a été bloqué par le gardien Sergio Rochet.

Bien qu'il y ait eu un rebond, Gianluca Lapadula l'a vu et a essayé de saisir le ballon. Il s'est appuyé sur sa main droite pour se lever rapidement, bien que Rochet soit arrivé tôt pour garder le ballon. Et c'est ça, cette attitude d'aller à tous, de mettre âme et cœur dans chaque pièce est sa marque de fabrique depuis que la chemise bicolore a été gainée.

Infobae a contacté Mario Petrone, son ancien entraîneur à Saint-Marin Calcio a de nouveau répondu au téléphone et nous lui avons demandé ce que Gianluca Lapadula pouvait apporter au Paraguay,

« Je connais très bien Gianluca Lapadula, il veut toujours gagner. Je suis très positif pour mardi, le Pérou n'a besoin que d'un seul résultat, qui est de gagner, puisqu'il s'agit d'une finale », a d'abord déclaré Petrone à Infobae.

Plus tard, Mario Petrone a clairement indiqué que non seulement la qualification du Pérou dépendait de ce que Gianluca Lapadula fera ce mardi, mais également du collectif péruvien. « Mais je pense que l'équipe devrait avoir une attitude plus positive, puisque c'est le dernier match », a déclaré le sélectionneur italien.

LES CHIFFRES DE GIANLUCA LAPADULA EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Gianluca Lapadula a joué jusqu'à présent 12 matches pour les Playoffs Qatar 2022 et a marqué deux buts. Au total, il a accumulé 827 minutes avec le maillot de l'équipe nationale péruvienne et avec son jeu, il a gagné l'amour, l'admiration et le respect non seulement de ses coéquipiers, mais de tout un pays.

