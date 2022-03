Des transporteurs auraient attaqué des camions transportant des passagers se dirigeant vers l'AIFA

Quelques jours à peine après l'inauguration de l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA), une série d'attaques auraient été menées par le personnel des transports locaux de l'État du Mexique. L'un des bus se dirigeant vers le mégaprojet d'Andrés Manuel López Obrador a récemment été attaqué sur l'autoroute fédérale Mexique-Pachuca.

Un groupe de transporteurs aurait lapidé un camion de la ligne de bus Primera Plus, immatriculé sous le numéro économique 2647. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre comment le bus est garé avec les indicateurs allumés, sans passagers à bord, mais avec les vitres écrasées.

À un moment donné en cours de route — on n'a pas précisé où ni à quelle heure — l'unité de transport a été attaquée à coups de pierres. Au moins trois impacts directs peuvent être observés sur le pare-brise, tandis que sur les côtés, où se trouvaient les passagers, les vitres sont également endommagées.

Un deuxième incident s'est produit dans la matinée du jeudi 24 mars, lorsqu'une camionnette de la ligne ADO a été attaquée à coups de pierres alors qu'elle circulait le long de l'autoroute Mexique-Pachuca (Photo : Présidence du Mexique/Gouvernement du Mexique)

Cela a été rapporté par l'utilisateur Jorge Suárez, qui a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Selon sa version, cet incident se serait produit deux jours après l'ouverture de l'aéroport, soit le mercredi 23 mars. Bien que l'on ne sache pas où il a été attaqué sur la route, le camion avait marqué la route de San Juan del Río (Querétaro) et indiqué 07h30.

Comme l'a raconté l'utilisateur, il y avait des familles avec des mineurs à bord du bus, qui sont descendues immédiatement une fois qu'elles ont atteint leur destination. Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace de personnes blessées après les attaques.

Cependant, ce n'est pas le seul incident survenu depuis l'inauguration de l'AIFA. Un autre incident signalé s'est produit le matin du jeudi 24 mars, lorsqu'une camionnette de la ligne ADO a également été attaquée à coups de pierres alors qu'elle circulait le long de l'autoroute Mexique-Pachuca, à la hauteur du Rancho.

Selon des informations locales, les attaques auraient été provoquées par des opérateurs de transport de Tecámac et de Zumpango, qui auraient placé des gardes sur les routes menant à l'AIFA pour protester contre le fait qu'il n'était pas envisagé de fournir leurs services.

Le gouvernement du Mexique a annoncé sur son compte Twitter officiel quels tarifs et itinéraires seront disponibles au CDMX et dans certaines régions de l'Edomex (Photo : Gouvernement du Mexique)

Avec des annonces disant « Inclusion dans les projets Tecámac-Aifa », ils ont placé un point de contrôle à San Jerónimo Xonacahuacán, situé dans cette municipalité. De même, un bus de la Costa Line, immatriculé sous le numéro économique 2529, a également été lapidé à quelques kilomètres de la base de Sainte-Lucie, ce qui a entraîné trois attaques contre des bus privés la semaine dernière.

Jusqu'à présent, aucune des entreprises touchées n'a signalé de plainte éventuelle contre les responsables de ces attaques.

Il convient de rappeler que les lignes de bus enregistrées avec des itinéraires vers AIFA sont : Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Morelos, Caminante, Costa Line et Estrella Blanca, qui partent de Morelos, Puebla, Querétaro et Edomex.

De même, le gouvernement du Mexique a indiqué qu'il y aurait dix itinéraires disponibles dans le CDMX et dans certaines parties de l'Edomex pour se rendre à l'AIFA, qui partirait de Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, Auditorium national, World Trade Center, Indios Verdes, Ciudad Azteca et Toreo.

