Découvrez si vous êtes bénéficiaire du revenu de base à Bogotá

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





Le bureau du maire a indiqué avoir fait une mise à jour sur la plateforme afin que les citoyens puissent vérifier si leur ménage est bénéficiaire du revenu minimum garanti (IMG) sur le site Web. La nouveauté est qu'il sera désormais possible d'identifier le nom du membre de la famille qui a reçu le paiement dans chacun des transferts, ainsi que l'institution financière par l'intermédiaire de laquelle les paiements ont été effectués.

« Avec cette mise à jour, nous voulons que les ménages pauvres et vulnérables de Bogotá se consultent pour savoir s'ils sont effectivement bénéficiaires de transferts monétaires et, dans le même temps, disposent d'un instrument pour surveiller les ressources retirées », a déclaré le secrétaire aux finances du district, Juan Mauricio Ramírez.

Le programme de revenu de base de Bogotá est une subvention destinée à soutenir plus de 800 000 familles en situation de vulnérabilité. Selon les chiffres du district, onze transferts ont été effectués en 2021, de février à décembre, représentant une somme de 582 milliards de pesos bénéficiant à 2′627 710 personnes.

Cette initiative fait partie de la stratégie « Bogotá Caregiver », qui vise à aider les familles qui ont été économiquement touchées par la crise résultant de la pandémie de Covid-19.

De même, ceux qui souhaitent en bénéficier doivent répondre aux exigences suivantes : être classés dans Sisbén IV, dans les groupes A, B ou C1-C5, et avoir un compte actif auprès d'opérateurs financiers agréés.

L'administration du district a précisé que si, conformément aux exigences, le ménage ne reçoit pas encore le transfert en espèces, c'est parce que le montant est déjà couvert par d'autres programmes de la nation et/ou du district ou parce qu'il présente de nouvelles données d'identification.

Pour mener à bien la procédure, ils doivent consulter le portail Web du revenu de base, il est nécessaire d'avoir la pièce d'identité à portée de main, car le système demande sa date d'émission, qui doit être écrite sans caractères spéciaux (/) entre les chiffres correspondant à l'année, au mois et au jour.

Une fois la procédure validée, le système indiquera le nom de la personne du ménage qui reçoit le transfert monétaire, ainsi que le cycle, le mois et l'année au cours desquels le ménage a reçu le paiement et l'institution financière par laquelle le transfert a été effectué. Il convient de rappeler que cette subvention n'est accordée qu'à un membre de la famille, de préférence le chef de famille, qui doit être mis en banque. Ces aides ne sont pas rétroactives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas cumulées et sont fabriquées selon des cycles mensuels.

« Cette mise à jour est très importante car, grâce à la consultation en ligne, le ménage peut savoir s'il s'agit d'un bénéficiaire et qui a reçu le paiement, ce qui empêche les personnes de la même famille de déposer des demandes pour connaître ces informations et de perdre du temps dans ce processus », a déclaré le sous-secrétaire à l'information et Études stratégiques du district de planification du Secrétariat, Antonio Avendaño.

Il convient de noter que, pour que le transfert d'argent soit reflété dans le compte du titulaire du compte chaque mois, le bénéficiaire doit télécharger l'une des applications (PPP) correspondant aux institutions financières avec lesquelles le ministère des Finances a conclu un accord : Daviplata, Nequi, Sahorro a la Mano ou Movii. Le paiement est considéré comme payé et détenu par le bénéficiaire une fois qu'il est enregistré dans l'APP.

Si le bénéficiaire a des inquiétudes concernant les paiements ou les mouvements de compte, il peut accéder au menu d'aide de chaque APP et vérifier ses mouvements ou télécharger ses relevés.

Pendant ce temps, les bénéficiaires qui ne possèdent aucun de ces comptes et qui ont une traite faite via Efecty ou Movii Ventanilla auront un délai de 30 jours civils pour collecter les ressources. Il convient de noter que, dans ce cas, si les ressources ne sont pas réclamées pendant ce temps, le projet est annulé et les ressources sont retournées au Secrétariat financier du district (SDH) pour être investies dans des paiements futurs.

Continuez à lire :