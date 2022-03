De Turquie, ils accusent Falcao de la crise économique de Galatasaray

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

L'arrivée de Falcao García à Galatasaray, en septembre 2019, a suscité de grandes attentes dans toute la Turquie. Le « Tigre » de Santa Marta avait fait de très bonnes campagnes à Monaco, avec une moyenne de 23 buts entre les saisons 2016-17 et 2018-19.

Le jour de sa présentation, Istanbul, la capitale turque, était pleine de fans depuis l'arrivée du Colombien à l'aéroport. Plus tard, lors de la présentation de l'équipe, au stade Turk Telekom, le footballeur « Cafetero » a été le plus honoré au milieu de l'excitation et des chansons des fans de « León ».

Cependant, Falcao ne pouvait pas correspondre aux objectifs que les directives lui avaient assignés. Les blessures constantes ont fait en sorte que le meilleur buteur de l'équipe de Colombie s'est absenté un nombre important de matches. Alors qu'à Monaco, il a joué 38 matchs, au cours des deux années passées à Galatasaray, il n'a pas dépassé la moyenne de 20, une situation qui a progressivement accru l'agacement des fans.

Eh bien, il semble qu'un an et demi plus tard, l'embauche de Falcao continue de poser des problèmes financiers à l'équipe d'Istanbul. Cela a été révélé ces dernières heures par Turcan Bolayır, membre du conseil d'administration de Galatasaray, lors d'une assemblée au cours de laquelle les états financiers du club ont également été présentés.

« L'argent de Galatasaray a été brûlé lors du transfert de Falcao. Il n'a pas joué 29 matchs. L'homme est déjà blessé. L'argent de Galatasaray est détourné », a expliqué Bolayır.

Bien que l'arrivée de Falcao à Galatasaray ait eu lieu en tant qu'agent libre, à la fin de son prêt à Monaco, l'équipe turque l'a signé en échange de lui avoir offert un salaire important, le plus élevé du personnel à cette époque. Le président de l'équipe, Burak Elmas, a révélé en août 2021 que le salaire du « Tigre » par saison était de 9,5 millions de dollars.

C'est la même raison qui a accéléré le départ du buteur du samario, car, ajouté à ses coûts, Galatasaray n'avait pas non plus les ressources financières pour le soutenir dans l'équipe. « Nos revenus sont incertains. La valeur de la diffusion en direct de cette année n'est pas claire », a déclaré Elmas dans une interview au journal sportif turc Fanatik.

Enfin, l'artilleur colombien a joué 43 matches pour Galatasaray : 34 en Super League, trois en Coupe locale et six dans des tournois internationaux. En outre, il a marqué 20 buts et aidé trois fois. Certains de ses numéros sont restés endettés, puisqu'il y a eu plus d'occasions où il était hors des courts (45 matches) que ceux auxquels il a participé. Dans son aventure en Turquie, il n'a pas non plus été en mesure de remporter des titres.

Après avoir quitté les coffres de Galatasaray, le « Tigre » a fait son retour tant attendu à LaLiga en Espagne. Bien qu'il ait surpris en première partie de saison, marquant cinq buts, le fantôme des blessures est réapparu jusqu'ici cette année.

Falcao n'a pas été en mesure d'agir lors des trois derniers matches de championnat du Rayo Vallecano, ce qui signifie qu'il n'a pas pu être pris en compte par l'entraîneur de l'équipe nationale de Colombie, Reinaldo Rueda, pour le double tour des qualifications contre la Bolivie et le Venezuela . Le plus récent engagement de Falcao avec l'équipe madrilène remonte au 26 février, lorsqu'il a joué 17 minutes dans la défaite 1-0 contre le Real Madrid à domicile.

Bien qu'il n'y ait toujours aucune certitude quant aux problèmes qui vous affligent, ils sont liés à une blessure musculaire. Mais pour l'instant, il reste à s'attendre à ce que « Tigre » soit déjà disponible pour le prochain match de championnat, qui aura lieu contre Grenade le 3 avril.

