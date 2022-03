COVID-19 : faible afflux d'adolescents âgés de 12 à 17 ans dans les centres de vaccination signalé

Aujourd'hui, la troisième dose de vaccination contre la COVID-19 a débuté pour les enfants âgés de 12 à 17 ans dans tous les centres de vaccination du pays. Cependant, peu d'afflux ont été signalés dans les centres de vaccination de Lima

« Nous attendons de tous les utilisateurs qu'ils viennent se faire vacciner parce que c'est très important. Les vaccins sont une protection. Tout le personnel s'engage à vacciner les adolescents », a déclaré une infirmière à la presse.

Selon les images du RPP, la vaccination du parc zonal de Huiracocha, à San Juan de Lurigancho (SJL), a enregistré un faible nombre d'adolescents. Les files d'attente visibles à l'extérieur étaient dues au fait que les parents accompagnaient leurs enfants mineurs pour terminer leur vaccination. contre la COVID-19.

De même, il a été annoncé publiquement sur les réseaux sociaux que les vaccinations du stade Luis Gálvez Chipoco, à Barranco, et de celle du Jockey Plaza, à Surco, étaient presque vides et que la majorité des personnes présentes avaient l'âge légal.

Selon le Bureau du Médiateur, les statistiques sur la vaccination des mineurs devraient préoccuper les autorités. En ce sens, il a expliqué qu'un million d'adolescents n'avaient pas reçu la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19, alors que 1,8 million de garçons et de filles n'avaient même pas reçu une seule dose.

Il convient de noter que, pour les garçons et les filles âgés de 12 à 17 ans, le ministère de la Santé (Minsa) a choisi d'attendre une période de 5 mois après recevant le deuxième vaccin.

VACCINS

La directrice des vaccinations de Minsa, María Elena Martínez Barrera, a précisé que grâce à la campagne « Je vaccine le Pérou, complétez vos doses », non seulement les enfants âgés de 12 à 17 ans pourront se faire vacciner, mais également que les personnes âgées de 18 ans et plus sont également recherchées pour compléter leur calendrier de vaccination.

36 heures

Dans le cas de Lima, la journée de vaccination de 36 heures aura lieu au stade Chancas (Santa Anita), au stade municipal d'Ollantaytambo (Ate), au Campo de Marte (Jesús María), à Videna (San Luis), au parc Zonal Huiracocha, à l'Université Cesar Vallejo (San Juan de Lurigancho), au parc Mayta Capac (San Martín de Porres), à Sinchi Roca Parc zonal (virgules),

En outre, au complexe sportif municipal (Puente Piedra), à l'IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), à l'IPD Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo), au centre sportif de Villa el Salvador (Villa El Salvador), au stade Luis Gálvez Chipoco (Barranco) et au Jockey Plaza (Santiago de Surco).

Les centres de vaccination EsSalud qui se replient après 36 heures de soins continus sont :

-Plage Miller à Domingo Cueto 225 hauteur de l'hôpital Rebagliati, Jesús María.

-Stade monumental sur l'Avenida Javier Prado 7700, Ate Vitarte.

-San Isidro Labrador dans le 7e pâté de maisons de l'avenue La Cultura, Santa Anita.

12 heures

De même, une journée de vaccination de 12 heures aura lieu au stade Solis García (Chosica), au stade Pachacutec (Chaclacayo), au stade Gabriel Nicho, à la caserne Barbones (El Agustino), à la Loza Deportiva de Cieneguilla (Cieneguilla), à la Loza Deportiva de San Andrés (Huaycán), au CIAM La Molina, Vaccina Car of the Agrarian Université (La Molina), vaccin automobile de la Costa Verde (Magdalena), IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho), stade Bonilla (Miraflores) et stade Apolo Alcalde (La Perla).

Centres de vaccination.

VACCINATION DES ENFANTS

En ce qui concerne la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, María Elena Martínez a précisé qu'à ce jour, plus de 2 400 000 filles et garçons ont reçu leur première dose, soit 57 % de cette population cible. Et plus de 1 300 000 enfants reçoivent la deuxième dose, c'est-à-dire qu'il y a une couverture de 32%.

« Les vaccins ne manquent pas. Les brigades se rendent dans les écoles et nous demandons donc aux parents de nous permettre de vacciner leurs enfants. Nous utilisons de nombreuses stratégies, donc nous demandons aux citoyens d'avoir accès à la vaccination », a-t-il dit.

