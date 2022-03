Carolina Cruz réfléchit à la souffrance au milieu des rumeurs de sa prétendue scission de Lincoln Palomeque

Il y a eu plusieurs mois au cours desquels il y a eu des rumeurs sur une rupture définitive présumée dans la relation de Carolina Cruz et Lincoln Palomeque, cependant, cette semaine, la journaliste Graciela Torres, reconnue par son pseudonyme de « la negra Candela », a détaillé ce qui se passe prétendument avec le couple. Non seulement ils se sont séparés, explique Torres, mais ils seraient déjà en train de séparer leurs actifs, selon l'animateur Ariel Osorio. Ces dernières heures, il a été souligné ce qui, selon les adeptes du présentateur et de l'acteur, serait un message de regret de la Caleña concernant la fin de leur relation.

« La première étape pour bien souffrir est d'accepter que la souffrance fait partie intégrante de la vie. Nous devons accepter la réalité qui est normale pour nous de souffrir. Nous aimerions croire que la souffrance est une exception à la normalité, c'est-à-dire que nous ne nous attendons pas à souffrir. Les problèmes nous surprennent donc et nous ne prévoyons pas que la souffrance, à un degré ou à un autre, fera partie de notre vie (...) Nous aimerions croire que la souffrance est une exception à la normalité, donc nous ne nous attendons pas à souffrir. Les problèmes nous prennent donc par surprise et nous n'anticipons pas que la souffrance, à un degré ou à un autre, fera partie de nos vies », a écrit Cruz sur ses réseaux sociaux.

Il est à noter que les rumeurs ont été alimentées par l'étrangeté générée par le fait que ses adeptes ne les voyaient pas aussi ensemble qu'auparavant, en fait, le mannequin est allé seul au mariage du chef Juan Diego Vanegas et de l'apnéiste Sofía Gomez.

« Il est normal de tomber, ce qui n'est pas normal, c'est de rester bloqué. N'abandonnez pas les choses que vous voulez et passez du point où la vie vous place à celui où vous voulez être. Si vous vous trompez, souffrez ou tombez, vous pouvez revenir en arrière et rêver à nouveau. Posez des œufs dessus, le chemin ne sera pas parfait, mais il s'agit de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Faites-le comme vous pouvez et avec tout ce que vous êtes », a ajouté Cruz à ses histoires Instagram.

Selon ce qui avait été initialement assuré par l'ancien animateur de l'émission de potins « El Lavadero », le divorce du couple est déjà un fait. « Pendant des mois, il y a eu des spéculations selon lesquelles cette relation était mauvaise, boitante et qu'ils s'étaient séparés ; pendant que Carolina luttait seule contre tout cela et la maladie de son fils Salvador, justifiant Lincoln et disant que son absence était une question de travail et qu'il était occupé ; mais la vérité est que demain ou après-demain, ils vont officialiser leur séparation au moyen d'un communiqué signé par les deux », a déclaré le communicateur.

« Nous savons qu'ils ne vont pas donner plus d'explications, ils communiquent simplement que le cycle en tant que couple est terminé et qu'ils continueront d'être les parents de leurs enfants, mais sur le plan personnel et sentimental, chacun suivra son chemin. Carolina, allez-y, jusqu'à présent, vous avez été une berraca. La vie ne s'arrête pas, la vie continue ! » , a conclu la « candela noire ».

En revanche, l'animateur Ariel Osorio, de l'émission « Je sais tout » sur Channel One, a souligné que le couple avait essayé de maintenir leur relation en vie, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Leur relation de couple ne fonctionne plus, a-t-il souligné, cependant, ils restent stables à cause de leurs deux enfants, Salvador et Matías

« Bien qu'à un moment donné, ils aient décidé d'essayer, cela n'a finalement pas fonctionné, concluant que tout le monde devait poursuivre sa vie, en fournissant le meilleur à chacun de ses enfants. Final, final, malheureusement, l'un des couples les plus aimés (...) Comme on nous l'a dit, la distribution des biens est entre les mains des avocats afin que chacun obtienne sa part et continue son chemin séparé », a déclaré l'animateur de l'émission.

Carolina est déjà sortie pour nier la rupture présumée de sa relation stable, en fait, elle a dit qu'elle avait déménagé loin de Lincoln parce qu'il était hors de la ville pour enregistrer de nouvelles productions. « Je ne suis pas séparé parce que je ne suis pas marié (...) Lincoln est en train d'enregistrer, les deux l'ont rejoint (productions) donc s'il n'est pas d'un côté, il est de l'autre (...) il vient, change de valise et revient et repart », a-t-il commenté lors d'une émission en direct avec Yaneth Waldman.





