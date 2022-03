Avant de devenir la formule vice-présidentielle de Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara Sánchez a fait de la propagande à Fajardo

Lors d'un événement depuis la station San Javier du métro de Medellín, le candidat à la présidence Federico Gutiérrez a annoncé ce samedi 26 mars le nom de sa formule vice-présidentielle. Il s'agit de Rodrigo Lara Sánchez, le fils aîné de Rodrigo Lara Bonilla, qui était ministre de la Justice du président Belisario Betancur au moment de son assassinat. Lara Sánchez est une chirurgienne spécialisée en chirurgie générale et a été maire de Neiva à la même époque où « Fico » était maire de la capitale d'Antioquia.

Bien que le mystère ait finalement été brouillé, puisqu'il était le dernier candidat à révéler qui serait son coéquipier, le nom a laissé de nombreux doutes et saveurs à différents partis et mouvements, car ils n'imagineraient jamais que l'ancien maire de Medellín irait mettre un membre du Parti vert dans cette position. et encore plus si la nouvelle formule était partie avant de dégager son soutien à Sergio Fajardo.

Rappelons que le soutien que Lara Sánchez avait apporté n'avait pas été long, car depuis son compte Twitter personnel, elle a déclaré le 7 février 2022 : « Il y a 15 ans, j'ai rencontré @sergio_fajardo j'avais été maire de Medellín et reconnu par @colombia_lider comme le meilleur maire de Colombie. Puis il a été le meilleur gouverneur du pays. Je n'ai jamais vu d'acte de corruption dans sa vie politique, et je crois fermement en sa capacité à gouverner », de plus, il l'a accompagné d'une photo où les deux sont vus, ceci parce que pendant longtemps la formule vice-présidentielle actuelle de Gutiérrez a reconnu le candidat actuel de la Coalition Centro Esperanza en tant que mentor.

En revanche, cela a laissé les électeurs très confus car en plus du fait qu'il y a à peine un mois et demi, il a applaudi la candidature de Fajardo, étant du Parti vert, il a montré que ce mouvement politique est plus divisé qu'on ne le pensait auparavant. Au départ, certains membres se sont divisés parce que certains ont soutenu la coalition Centro Esperanza et d'autres ont favorisé le Pacte historique, mais maintenant avec cette candidature, il reste dans l'imagination que trois tendances claires du parti effacent l'indépendance dont les Verts avaient fait preuve pendant des années.

Cependant, il convient de préciser que jusqu'à présent, le Parti vert n'est pas venu faire de déclarations pour clarifier la situation ou parler de ce qu'il adviendra de son collectif une fois les élections présidentielles passées. Le mouvement a annoncé la liberté de vote au premier tour.

Rappelons que Rodrigo Lara Sánchez est diplômé d'une école publique et chirurgien spécialisé en chirurgie générale de l'Université de Cauca, également publique. Il a consacré une grande partie de sa vie aux services médicaux dans les hôpitaux de Bogotá et Neiva.

L'incursion de Lara Sánchez dans la vie politique est assez récente. En 2010 il tente d'atteindre le Sénat par le biais de la liste d'engagement citoyen, le même mouvement dirigé par Sergio Fajardo, le candidat de la Center Hope Coalition. Il a obtenu le neuvième plus grand vote, mais le groupe important de citoyens n'a pas dépassé le seuil pour remporter des sièges.

Pendant la campagne présidentielle d'Antanas Mockus en 2010, Rodrigo Lara Sánchez a rejoint le Parti vert et a coordonné la campagne à Huila. Puis, en 2016, il est devenu maire de Neiva à la même période que Fico était maire de la capitale d'Antioquia (2016-2019), avec la sympathie de personnages tels que Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa et Mockus lui-même.





