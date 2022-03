Tout semble indiquer qu'Andrea San Martín aurait voulu oublier les problèmes qu'elle a avec le père de sa plus jeune fille, Juan Víctor Sánchez, de passer un bon moment avec son partenaire actuel Sebastian Lizarzaburu et ses amis proches.

Comme on peut le voir dans les vidéos diffusées sur les histoires Instagram de « Instarándula », l'ancienne fille de la réalité a été encouragée à relever le célèbre défi de étape sensuelle Anitta avec sa chanson « Wrap » le week-end dernier alors qu'il était dans une boîte de nuit sur le boulevard d'Asie.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l'ancienne animatrice de télévision descendre par terre et quand elle a terminé le défi et s'est arrêtée, elle vous laisse presque voir plus de son compte, alors qu'elle assistait dans une robe noire avec un décolleté qui avait une ouverture au milieu au nombril.

« Immodeste, comment elle se fait-il qu'elle soit habillée comme ça, haha, avec ce petit pas d'Annita, maintenant la grand-mère et toute la tache sort. Mon Dieu, San Martín est allé à une fête avec Sebastián Lizarzaburu », a déclaré le journaliste Samuel Suárez, propriétaire de la plateforme qui a diffusé les vidéos.

À un autre moment, on peut voir que le mannequin est mis au défi de boire de l'alcool dans l'abdomen du populaire « homme du rock », un jeu également connu sous le nom de « Bodyshot ». L'ancien garçon de la réalité s'est allongé sur l'un des canapés de la discothèque et la mère de sa fille a ensuite léché son nombril où se trouvait l'alcool.

Il convient de noter que ces vidéos n'ont pas seulement été partagées par le populaire « Samu », mais ont également été diffusées via les plateformes TikTok et les Instagram des amis qui ont accompagné l'heureux couple. Le mannequin a même publié sur ses réseaux sociaux quelques histoires avant cette nuit-là.

Il est à noter que les deux ont le soutien de leurs adeptes, car beaucoup soulignent qu'ils ne feraient rien de mal et qu'ils s'amusent simplement.

SEBASTIAN LIZARZABURU RIT EN FAISANT LA FÊTE AVEC ANDREA SAN MARTÍN

Le populaire « rock man » a utilisé ses histoires Instagram le 27 mars pour commenter les récentes vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux à propos de ses « réjouissances » avec Andrea San Martín. Selon le modèle, il existe d'autres images qui ne seront pas révélées car elles seraient plus controversées.

« Ce qui était censé se passer à Baru reste à Baru, mais apparemment, cela ne s'arrête pas là. Ce qui ne va pas sortir, ce sont les vidéos interdites, qui ne sortiront pas », a-t-il lancé en riant.

