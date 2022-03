À la demande de Nayib Bukele, le Congrès a décrété l'état d'urgence en cas d'escalade de la criminalité au Salvador

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a ceremony to lay the first stone of a traffic overpass, in Santa Tecla, El Salvador February 1, 2022. REUTERS/Jose Cabezas





L'Assemblée législative du Salvador, avec une grande majorité de représentants du gouvernement, a décrété un régime d'urgence tôt ce dimanche à la suite d'une « augmentation excessive » des homicides attribués aux gangs, qui ont coûté la vie à 76 personnes en deux jours, un record dans l'histoire récente du pays.

« Déclarer un régime d'urgence sur tout le territoire national à la suite de graves troubles à l'ordre public par des groupes criminels », indique le décret adopté à une large majorité au Parlement.

Le corps législatif, avec 67 voix sur 84 députés, a suspendu pour une période de 30 jours la liberté syndicale, le droit de la défense, la détention administrative, l'inviolabilité de la correspondance et des télécommunications.

Le gouvernement de Nayib Bukele a appelé le Congrès à « contenir et réduire la hausse des homicides et à assurer la paix », estimant que le pays est confronté à « de graves perturbations de l'ordre public par des groupes criminels ».

Ce n'est pas la première fois que les gangs, qui comptent environ 70 000 membres, mettent en péril la stratégie de sécurité du gouvernement pendant l'administration de Nayib Bukele.

La Magna Carta salvadorienne prévoit la suspension des garanties constitutionnelles en cas de « guerre, invasion de territoire, rébellion, sédition, catastrophe, épidémie ou autre calamité générale, ou troubles graves de l'ordre public ».

Les garanties que le Congrès peut suspendre en invoquant cet article sont la liberté d'entrer et de sortir du pays, la liberté d'expression, l'inviolabilité de la correspondance, l'interdiction d'intervenir dans les télécommunications sans ordonnance du tribunal.

La violence est en hausse au Salvador (REUTERS/Jose Cabezas)

Ils comprennent également la liberté d'association, le droit de chaque détenu d'être informé des raisons de son arrestation, la garantie de l'assistance d'un défenseur dans les procédures judiciaires et la période maximale de 72 heures de détention administrative et de consignation devant un juge.

Avant de réclamer l'état d'urgence, Bukele a déclaré que la police et l'armée « doivent laisser les officiers et les soldats faire leur travail et les défendre contre les accusations de ceux qui protègent les membres des gangs ».

En outre, il a souligné que le Bureau du procureur général de la République « doit être efficace dans les affaires » et que « nous connaîtrons également les juges qui favorisent les délinquants ».

Le président salvadorien n'a pas précisé si ce message était une approbation du recours à la force meurtrière par les forces de sécurité.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur les raisons de cette augmentation, tandis que les chiffres de la police montrent que le comportement de ces crimes est resté au-dessus de la moyenne pendant plusieurs jours en mars.

Avec des homicides enregistrés vendredi, le Salvador a atteint 86 homicides en mars, selon les données publiées par la police, un chiffre supérieur à celui enregistré en janvier et février, avec respectivement 85 et 79 morts violentes.

Deux responsables du président Nayib Bukele sont sanctionnés par les États-Unis pour des « négociations secrètes » présumées avec Mara Salvatrucha (Yuri CORTEZ/AFP)

En novembre 2021, le pays a également enregistré une hausse soudaine des homicides qui ont fait plus de 40 meurtres en trois jours, dans quel contexte Bukele a critiqué les allégations selon lesquelles son gouvernement aurait une « trêve » avec les gangs.

Le département du Trésor américain a sanctionné deux responsables du gouvernement de Bukele en décembre 2021 pour de prétendues « négociations secrètes » avec MS13.

Selon les États-Unis, Osiris Luna, directeur des prisons, et Carlos Marroquín, directeur de la reconstruction du tissu social « ont dirigé, facilité et organisé » une série de réunions avec des chefs de gangs emprisonnés, dans le cadre des efforts du gouvernement salvadorien pour négocier « une trêve secrète » avec les dirigeants du MS 13.

Avec des informations d'EFE

