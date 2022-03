Un groupe de soldats qui a vendu des armes et des informations de sécurité présidentielle à des dissidents des FARC est tombé

Lundi matin, le bureau du procureur général a annoncé qu'il avait poursuivi six membres présumés d'un réseau criminel au service de la structure Oliver Sinisterra, des dissidents des FARC.

Parmi les personnes arrêtées figurent cinq militaires professionnels attachés à un bataillon des forces spéciales de la municipalité de Tumaco, dans la province de Nariño. Les uniformes étaient impliqués dans « le vol de munitions, de grenades, d'armes, d'uniformes et d'autres articles, qui ont été vendus aux dirigeants de la structure criminelle ».

Les personnes impliquées sont : Edwar Raúl Cabezas Angulo, alias « Black Bear', membre présumé de l'Oliver Sinisterra, qui serait chargé de recevoir les armes des hommes en uniforme et le matériel de quartier-maître soldats professionnels Luis Carlos Herrera Díaz, Macgyver Otálora Trujillo, Yeison Alexander Caicedo Racines, Jhon Fredy Landazuri Quinonez et Jaider Huberto Taborda Betín.

Le matériel de test indique qu'ils ont également fourni des informations sur les opérations, les mouvements des troupes et des avions militaires. De même, il était évident qu'ils avaient fourni des données sur la répartition des groupes qui assuraient la sécurité lors des visites du président, Iván Duque, et d'autres responsables à Tumaco.

Selon le rapport du procureur, certaines des grenades et des munitions livrées au front Oliver Sinisterra ont été utilisées pour commettre des actes criminels dans la campagne de Tumaco. Le meurtre de huit personnes, le 3 août 2021 ; et l'attaque contre une compagnie de la Jungla de la police nationale, survenue dans le village de Brisas de Mataje, le 18 août 2021, seraient quelques exemples de cette action. Lors de la dernière attaque, 14 soldats ont été blessés.

Les enquêtes indiquent que des membres des forces de sécurité ont commis des crimes entre 2020 et février 2022, recevant apparemment des transferts d'argent en échange d'intrants. De même, sur ordre de certains dirigeants, tels que « José » et alias « Murga », les accusés devraient assassiner les membres de « Los Contadores » et d'autres groupes armés illégaux, qui menaient les opérations auxquelles ils ont participé.

Un procureur de la Direction spécialisée contre les organisations criminelles a inculpé les cinq soldats et un individu, qui doivent répondre de concert pour commettre un crime aggravé, corruption, divulgation du secret, vol aggravé ; et fabrication, trafic, port d'armes, munitions pour l'usage exclusif des forces armées.

Les personnes faisant l'objet de l'enquête n'ont pas accepté les accusations et, sur ordre d'un juge chargé du contrôle des garanties à Pasto (Nariño), elles doivent se conformer à une mesure d'assurance de détention dans un centre pénitentiaire.

Il convient de rappeler que l'alias « José », prétendument chargé de demander et de payer les armes officielles, a récemment été capturé dans la province d'Esmeraldas (Équateur). Par l'intermédiaire du bureau d'INTERPOL en Colombie, une demande a été faite pour émettre une notification bleue contre lui pour demander son retour dans le pays.

Les autorités colombiennes ont porté un nouveau coup au Clan du Golfe, après l'extradition de Carlos Antonio Moreno Tuberquía, alias « Nicolás », qui était commandant en second de cette structure criminelle, a été confirmée.

L'homme était le successeur de Dairo Antonio Úsuga David, alias « Otoniel », qui, rappelons-le, a été arrêté en octobre dernier par les forces publiques. Dans ce sens, dans la matinée de ce vendredi 25 mars, à l'Air Military Transport Command (CATAM), le transfert de 'Nicolás' a commencé, demandé par les tribunaux de New York et Miami, aux États-Unis.

Cette procédure a débuté le jour même où la Chambre civile de la Cour suprême de justice a rejeté la tutelle que la défense de Moreno Tuberquía a déposée pour empêcher son extradition vers le territoire des États-Unis. Il convient de noter que ce processus a été promu par le même président de la Colombie, Iván Duque.

CONTINUEZ À LIRE :