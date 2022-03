Taylor Hawkins : L'hommage sensible que Coldplay a rendu en concert pour la mort du batteur de Foo Fighters

La musique est en deuil. La mort de Taylor Hawkins en Colombie a surpris le monde entier. Dans la nuit du 25 mars, le batteur de Foo Fighters, un groupe de rock américain, a été retrouvé sans vie à l'hôtel Casa Medina, à Bogotá, où il devait participer au festival Estéreo Picnic.

À la fermeture de cette note, les causes de sa mort sont inconnues, bien que l'on pense qu'il avait subi une crise cardiaque en raison des informations communiquées à la presse par le Secrétariat de la santé de Bogotá. Bien que les détails soient toujours en réserve, vous pouvez déjà connaître la chronologie des événements.

Ce qui est sûr, c'est que le groupe de musique a confirmé la regrettable nouvelle par une déclaration sur ses plateformes à 21h00, laissant leurs fans choqués parce que Taylor Hawkis était plein de vitalité dans le spectacle des Foo Fighters à Lollapalooza, en Argentine, six jours avant sa mort.

Après le message, des utilisateurs du monde entier ont déploré le départ du batteur sur les réseaux sociaux, tout comme diverses célébrités du guilde musicale. Mais un hommage qui a touché le plus sensible les fans des Foo Fighters a été celui de Coldplay, un groupe qui a partagé la scène avec le groupe dans Argentine.

ILS ONT CHANTÉ « EVERGLOW »

Au cours de leur première émission au Mexique et quelques heures après la confirmation de la mort de Taylor Hawkins, Chris Martin, leader du , s'est assis devant son piano et, aux yeux de ses disciples, a rendu hommage à l'un de ses grands amis.

« Nous avons appris qu'un de nos amis, membre d'un super groupe appelé les Foo Fighters, est décédé. Nous n'étions pas sûrs d'en parler au concert, mais nous devons le faire parce que ce sont nos amis et nous nous soucions d'eux », a déclaré le chanteur du groupe d'une voix saccadée.

« Nous pensons que nous devrions envoyer de l'amour aux Foo Fighters parce que nous savons que c'était une belle personne, donc nous allons jouer cette chanson pour les Foo Fighters », a-t-il conclu puis a chanté les premiers accords de « Everglow ».

Les paroles de la chanson ont été composées par Martin et Gwyneth Paltrow, qui a été sa femme jusqu'en 2014. Après la séparation, l'artiste a déclaré que le thème « concerne, qu'il s'agisse d'un être cher, d'une situation, d'un ami ou d'une relation qui s'est terminée, ou que quelqu'un est décédé, réfléchissait, après avoir traversé la tristesse de quelque chose, vous obtenez également cette « lueur perpétuelle ».

« Eh bien, ils disent que les gens viennent, que les gens partent, ce diamant en particulier, est très spécial. Et bien que tu sois parti, et que le monde ne le sache peut-être pas, je vois toujours que tu es céleste. (...) Quand j'ai froid, tu me donnes une lumière. Quand je suis à l'ombre, je ressens une lueur persistante en moi », explique une partie de la chanson.

