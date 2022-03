Taylor Hawkins dans les vidéos qui ont propulsé les Foo Fighters à la renommée mondiale

Les 25, 26 et 27 mars étaient les dates sélectionnées dans le calendrier pour l'édition 2022 du « Stereo Picnic Festival ». Et, à la date du début de l'événement, un groupe de rock figurait parmi les principaux artistes à se produire : Foo Fighters se produirait ce vendredi sur la scène du Campo Briceño 18, et les Colombiens écoutaient leur musique, qu'ils avaient déjà jouée à d'autres occasions dans le pays lorsqu'ils étaient en concert.

Cependant, vers dix heures du soir du 25 mars, les Foo Fighters ont rapporté une histoire qui les a d'abord frappés, puis tous ceux qui l'ont écoutée : les médias, les fans et l'industrie de la musique : Taylor Hawkins, le batteur du groupe qui avait environ 50 ans, était décédé.

« La famille des Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimée Taylor Hawkins. Son esprit musical et ses rires contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos cœurs vont à sa femme, à ses enfants et à sa famille, et nous demandons que sa vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période incroyablement difficile », ont déclaré le groupe de rock sur son profil Instagram.

Foo Fighters confirme la mort de leur batteur Taylor Hawkins. Photo : Instagram @foofighters

Selon les premières informations, le batteur américain aurait été retrouvé mort à l'hôtel Casa Medina de Bogota où il séjournait. Compte tenu de la situation, le spectacle du groupe au « Stereo Picnic Festival » (2022) a été annulé et d'autres performances musicales étaient en attente dans d'autres pays.

Maintenant, en hommage à Hawkins et à sa carrière, Infobae se souvient de certains des vidéoclips des Foo Fighters dans lesquels le batteur a brillé avec ses performances. Et comment ne pas commencer par « Everlong », l'une des chansons du groupe qui porte ce label populaire, qui résonne dans les profondeurs de leurs fans, aime beaucoup leur public. La chanson date de 1997 et apparaît sur le deuxième album des Foo Fighters, qui a reçu le nom de « The Colour and the Shape ».

Il ne faut pas oublier que, avec Dave Grohl (chanteur du groupe), Hawkins se montrait dans ses performances pour les vidéoclips. Un autre clip vidéo à mentionner est celui de « Learn To Fly » ; l'album qui contient cette chanson et d'autres succès s'appelle « There is Nothing Left to Lose », l'année de sortie de cette œuvre était 1999.

Passons maintenant au clip vidéo de 'Long Road To Ruin', cette chanson est captée sur la liste des chansons proposées sur l'album 'Echoes, Silence, Patience & Grace' de l'année 2007. Si nous parlons de vues sur YouTube, le morceau audiovisuel de la chanson est aujourd'hui avec le chiffre de 32 501 309 vues.

L'album précédent couvre également la sortie de la chanson « The Pretender », contrairement aux vidéos mentionnées, dans cette pièce audiovisuelle, les membres des Foo Fighters ne sont impliqués dans l'interprétation d'aucun personnage, ils chantent et jouent simplement de leurs instruments respectifs, mais c'est précisément pourquoi se tiennent , ici vous pouvez voir Taylor Hawkins complètement dévoué à jouer de sa batterie.

Le clip de « Breakout » est un autre morceau plutôt amusant à regarder, l'album auquel il appartient est « There is Nothing Left to Lose » (1999).

En revanche, au-delà de la musique, les Foo Fighters sont également entrés dans le domaine cinématographique avec le tournage d'un film d'horreur intitulé « Studio 666 », dont la production est sortie en 2022.

