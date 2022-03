Poutine a ordonné une chasse brutale aux officiels pour trahison

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





Lorsque le Russe a informé ses généraux du projet d'invasion de l'Ukraine, tout semblait très facile, mais les circonstances actuelles montrent un scénario complexe qui s'est étendu au fil du temps, donnant lieu à une situation qui n'était pas dans les plans du Kremlin.

Un mois après le début de l'opération, au fil des jours, la puissance militaire de Moscou se fait sentir au-delà de la résistance acharnée des défenseurs, témoignant de la destruction causée par les bombardements russes sur diverses villes ukrainiennes. Aujourd'hui, avec le début du siège de Kiev, la capitale du pays, on craint qu'une nouvelle escalade de la violence ne se propage dans toute l'Ukraine. Cependant, malgré l'avancée inexorable des troupes de Moscou, la campagne russe sur l'Ukraine, au moins au cours du premier mois de sa création, est pour beaucoup un échec comme prévu initialement.

Jusqu'à cette semaine, la Russie a officiellement perdu sept de ses généraux qui combattaient en Ukraine ; des pertes se sont produites en moins d'un mois . Comme l'ont confirmé des responsables de Washington et de l'Union européenne (UE), ces pertes inattendues d'officiers de haut rang doivent s'ajouter à de graves défaillances opérationnelles. Parmi les plus importants, les services de renseignement britanniques ont souligné la désorganisation des communications et le manque de discipline de ses soldats comme éléments qui ont empêché le succès rapide de l'invasion de l'Ukraine.

Cependant, l'événement le plus choquant pour Moscou a été rapporté hier vendredi par la presse britannique, notant qu'un haut responsable Le responsable militaire russe, le colonel Iouri Medvechek, commandant d'une brigade blindée, a été tué par ses propres officiers et soldats dans un acte de révolte à cause des pertes subies par une colonne de chars à sa charge, pour lesquelles il a été syndiqué par ses hommes comme inopérant et lâche pour le décès de plusieurs de ses compagnons. La version britannique des circonstances de la mort de Medvechek n'a pas encore été confirmée ou démentie par Moscou. Cependant, les détails horribles ont été confirmés par le correspondant de la chaîne de télévision arabe Al-Jazzera de Marioupol, qui a rapporté que Medvechek avait été touché par un char de sa brigade dirigé par un jeune lieutenant qui l'a littéralement écrasé lorsque l'officier était délibérément sur le dos en passant par-dessus son corps.

Toujours dans le sens de ce qui a été officiellement annoncé par le gouvernement ukrainien et d'un rapport secret de Washington, les forces armées ukrainiennes ont causé, jusqu'au 24 mars, la perte de 14 902 soldats russes neutralisés depuis le début de la guerre. Le rapport des services de renseignement américains indique également qu'ils ont détruit 1 674 transporteurs de troupes, 487 chars, 249 pièces d'artillerie, 62 camions-citernes, 82 systèmes de lancement de roquettes multiples, 123 hélicoptères, 102 avions, 52 systèmes de batteries antiaériennes, 31 véhicules non aériens habités (drones) et 2 navires ont été coulés, tandis que les 4 autres ont été plus ou moins endommagés par de modestes avions ukrainiens.

Au-delà de ces pertes confirmées, l'une des plus grandes préoccupations du Kremlin est le nombre de ses généraux tués sur le théâtre des opérations, puisqu'ils étaient tous commandants de deux et trois étoiles, y compris un lieutenant général, ce qui constitue le plus grand nombre de victimes parmi les officiers supérieurs de l'armée russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Même lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, la perte d'hommes et de matériel au profit des moudjahidines musulmans - qui formeront plus tard la terrible organisation terroriste Al-Qaïda et les Taliban - a été extrêmement grave et a finalement abouti à une défaite humiliante et à un retrait de Moscou à cette époque, mais ils avaient n'a jamais enregistré la perte de six de ses généraux en 30 jours de combat.

Dans ce sens, jeudi dernier, Mykhailo Podoliak, chef des conseillers sur la sécurité nationale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a publié une déclaration indiquant que les généraux russes tués au combat sont tombés en raison de la sous-évaluation des capacités ukrainiennes en utilisant un système de communication obsolète qui permettait interceptez-les.

Yakov Rezantsev, le septième général tué en Ukraine

Les évaluations occidentales des décès de commandants russes sont un peu plus réalistes. Un diplomate français, expert en sécurité, a déclaré mercredi dernier à la presse à Paris qu'au moins six généraux russes étaient effectivement morts en Ukraine. Selon le représentant de la France, cinq de ces victimes étaient dues à des dysfonctionnements d'anciens équipements de communications électroniques russes qui n'étaient pas correctement exploités et ont exposé l'emplacement des militaires à des attaques contre leurs positions au sol. Le diplomate français a déclaré qu'il était au courant que les autorités ukrainiennes avaient enregistré la perte d'un sixième général russe, mais que ce commandant était tombé à la suite d'une opération de nuit menée par un tireur embusqué qui a réussi à l'abattre à une distance non précisée, ce qui attire également l'attention en termes de non-respect de régit les mesures de sécurité de base dans les camps militaires russes, en particulier pendant la nuit, lorsque l'opération d'un tireur d'élite réduit à 30% ses chances de succès par rapport à une attaque pendant la journée.

Pour le renseignement de l'OTAN, les généraux russes se battent en première ligne face à divers actes d'indiscipline de la part de jeunes soldats peu expérimentés et à la faiblesse des cadres intermédiaires à les mener sur le champ de bataille. En d'autres termes, les généraux doivent se rendre sur la ligne de front pour faire respecter leurs ordres, ce qui les expose à des risques plus importants que ceux qui sont normalement observés dans ces hiérarchies militaires.

Dans le même temps, à Washington, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a déclaré mercredi que la chose la plus intelligente que Moscou puisse faire en ce moment est de prendre la décision de mettre fin à ce conflit et de cesser l'agression militaire contre l'Ukraine. Jeudi dernier également, le ministère britannique de la Défense a annoncé que le contrôle du trafic aérien était le principal objectif de la Russie au début du conflit et que son échec à le faire réduisait de manière exponentielle ses progrès militaires opérationnels. Cette évaluation est maintenue alors même que l'armée russe entoure aujourd'hui Kiev, la capitale ukrainienne, et a pris le contrôle d'autres villes stratégiquement importantes où la résistance opère toujours en mode guérilla.

Ce scénario militaire a été très bien décrit de l'avis d'experts militaires de Washington membres de l'Institute for War Studies (ISW), qui ont souligné dans leurs déclarations que les forces armées ukrainiennes et les corps réservistes et civils ont vaincu - au moins dans un premier temps - les Russes campagne lancée par Vladimir Poutine. D'autres experts militaires occidentaux estiment que la campagne de l'Ukraine visait un certain nombre d'opérations aériennes et terrestres par le biais de ses unités blindées de chars pour s'emparer de Kiev, Kharkov, Odessa et d'autres villes ukrainiennes afin de forcer un changement de gouvernement en Ukraine en 5 à 8 jours au maximum. Pour le moment, une telle opération a lamentablement échoué, l'objectif des forces russes n'a pas été atteint en 30 jours et elles continuent d'avancer lentement compte tenu de la résistance ukrainienne. Les avancées russes sont limitées dans certaines parties du théâtre militaire, bien qu'elles puissent éventuellement atteindre leur objectif en quelques semaines si un cessez-le-feu n'était pas conclu plus tôt, mais il est clair qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs conformément au plan initial.

Le secrétaire Austin, s'exprimant lors d'une conférence de presse en Bulgarie avec le Premier ministre bulgare Kiril Petkov, a déclaré que les Russes ont stagné sur plusieurs fronts, ce qui est vrai. Dans une autre réponse à une question, si Moscou tenterait de s'emparer d'Odessa, Austin s'est montré prudent, disant que même s'il ne pouvait pas parler de la planification ou de la stratégie russe, il est clair que les tactiques utilisées jusqu'à aujourd'hui ne montrent également aucune indication que les troupes de Poutine remplissent leur plan initial en entrant et occupant l'Ukraine. pour déposer son gouvernement. La preuve que les choses ne se sont pas bien passées militairement pour les Russes est qu'ils ont utilisé des techniques brutales qui ressemblent à la façon dont ils attaquent les couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils et des centres de population non armés, a ajouté Austin.

Cependant, les forces russes poursuivent leur offensive qui, dans de nombreux cas, a violé des aspects humanitaires tels que le droit à la guerre lui-même. Les autorités ukrainiennes ont accusé cette semaine l'armée russe d'avoir bombardé aveuglément une école d'art dans laquelle 430 personnes étaient réfugiées dans la ville de Marioupol, où le siège et l'action brutale des troupes russes entrerait dans l'histoire en raison du soupçon crédible d'avoir commis des crimes de guerre massifs.

Les responsables du gouvernement local de Marioupol ont confirmé que l'école d'art avait été complètement détruite et s'il y avait des survivants, les gens restaient sous les décombres du bâtiment pendant trop d'heures sans que rien ne puisse être fait pour les secourir en raison de l'intensité des tirs d'artillerie russes qui l'a empêché ; qu'il n'y a aucune information sur le sort de ces réfugiés avant l'attaque, mais on pense qu'il n'y a pas eu de survivants. On pense que la destruction de l'école, où les civils se sont réfugiés contre les bombes, a été causée par l'impact d'un missile Kinzhal - une arme de vitesse hypersonique destructrice - jamais auparavant tiré au combat et encore moins contre des zones civiles qui ont provoqué la dévastation du bâtiment et le mort certaine des 450 civils réfugiés qui s'y trouvaient.

Une autre source de renseignement d'Europe occidentale consultée par Infobae a déclaré qu'elle surveillait électroniquement les opérations militaires en Ukraine et qu'elle avait pu accéder, grâce à des images satellite non publiées, aux dégâts causés dans l'école où se trouvaient uniquement des civils, ce qui indique qu'il s'agit d'une attaque similaire à l'attaque menée samedi dernier sur un entrepôt d'armes et de munitions ukrainiennes dans l'ouest du pays et près de la frontière avec la Pologne, il ne fait donc aucun doute que les deux attaques ont utilisé des missiles hypersoniques Kinzhal également contre des civils qui se sont réfugiés dans le bâtiment de l'école, ce qui constitue un crime de guerre.

Face à cette action, il n'est pas surprenant que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ait demandé à faire avancer une enquête sur les crimes de guerre et l'utilisation comme outil de terreur des viols de filles et de femmes adultes que la Russie serait en train de commettre. Avec cela, les problèmes auxquels Vladimir Poutine serait confronté ne se concentrent plus uniquement sur son opération militaire retardée et lente pour prendre le contrôle de l'Ukraine ou sur la crise économique qui se profile sur la Russie en tant que produit de sanctions économiques et financières.

Pendant ce temps, le silence est de plus en plus assourdissant au sein du Kremlin de la part des responsables qui n'auraient jamais osé interroger le nouveau « tsar » Vladimir auparavant, et tout semble grandir de jour en jour comme de nombreux méga-millionnaires russes et cadres politiques moyens à la Douma et Le Kremlin commence à s'inquiéter. D'autre part, la dernière série de sanctions, beaucoup plus sévères que celles connues auparavant, a été poussée par l'UE et Washington dans le cadre du voyage du président Biden en Europe cette semaine, et elles semblent avoir un effet dévastateur sur l'économie russe, qui divise les opinions au sein du Le régime de Poutine comme jamais auparavant parmi les responsables russes qui ne souhaitent pas rester dans l'histoire en tant que politiciens d'un pays économiquement brisé, encore moins en tant que complices et criminels de guerre. Cette situation au sein de la politique russe a conduit Poutine à ordonner à ses services secrets de traquer brutalement les responsables impliqués dans ce que le président considère comme une haute trahison.

Compte tenu de cette situation, les responsables de l'OTAN affirment qu'il faut comprendre les raisons des premières défections de cadres politiques du Kremlin et de certains méga-millionnaires russes, dont plusieurs ont déjà quitté Moscou avec leur famille et ont été abrités par l'Union européenne, qui pour l'époque être et pour des raisons de sécurité préservent leur identité.

