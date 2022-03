Plus de 9 millions de personnes ont migré vers d'autres EPS, mais des problèmes de soins subsistent

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En Colombie, un total de 13 EPS ont été liquidés à la suite de problèmes de corruption et de ressources pour leur fonctionnement, de sorte que les utilisateurs ont été gravement touchés par le manque de services de santé ou l'absence d'endroit où accéder aux médicaments.

Iván Mesa, directeur des assurances au ministère de la Santé, a assuré à W Radio que les liquidations visaient à améliorer la santé en Colombie et bénéficiaient aux patients affiliés à l'un des WPS qui ont cessé de fonctionner.

Il a également déclaré que, malgré l'inquiétude des Colombiens, personne ne se retrouvera sans soins de santé et a donné une part de tranquillité d'esprit à tous ceux qui attendent un transfert.

De nombreuses personnes ont déclaré avoir été transférées à EPS, qui n'a pas de couverture dans la municipalité où elles vivent. À cela, Mesa a déclaré que le décret de transfert corrigerait cela.

À cet égard, Mesa a déclaré que l'objectif est que les gens aient la possibilité de choisir le fournisseur de soins de santé qui répond le mieux à leurs besoins.

« Le suivi de la gestion est dirigé par la Surintendance nationale de la santé, à présent, l'EPS devrait avoir les soins nécessaires, ce qui est recherché, c'est renforcer le réseau d'assurance », a-t-il précisé.

Mesa a déclaré qu'il y avait déjà 9 millions d'utilisateurs transférés vers différents EPS et a déclaré qu'il s'agissait d'un volume important d'utilisateurs.

« À partir du moment où le ministère a pris en charge l'attribution des utilisateurs à d'autres EPS, nous avons plus de 9 millions de personnes réaffectées à d'autres EPS, avec une liquidation déterminée, des retraits partiels ou des règlements volontaires. C'est un volume important d'utilisateurs qui ont déménagé. »

Après cette distribution, les utilisateurs de Coomeva EPS en liquidation pourront savoir à quel EPS ils ont été affectés en saisissant les filiales de Consulta affectées à d'autres EPS. Et à son tour, les EPS destinataires doivent communiquer le réseau des services de santé mis à la disposition de leurs utilisateurs, ainsi que les canaux de soins.

« Il est recommandé que, afin de faciliter l'accès aux services de santé, le membre contributeur ou le chef de famille contacte l'EPS affecté et mette à jour ses données de base et son groupe familial », a confirmé le directeur des assurances du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Le montant de la dette détenue par EPS Coomeva, qui vient d'entrer dans le processus de liquidation, s'élève à près de 837 millions de pesos auprès des cliniques et des hôpitaux du pays, des comptes qui devront être résolus dans le cadre du processus de liquidation de l'entité sanitaire.

Compte tenu de la décision de la surintendance de la santé, les associations de patients s'attendent à ce qu'il soit tenu compte du fait que les patients qui vont être transférés souffrent pour la plupart de maladies graves.

Selon l'Association colombienne des hôpitaux et cliniques (ACHC), qui regroupe plus de 300 IPS, la dette de Coomeva envers ces institutions en juin 2021 s'élevait à plus de 554 millions de dollars. 73 % étaient en retard de portefeuille.

Selon les informations de la surintendance, Coomeva a un passif de près de 1 700 milliards de dollars, c'est-à-dire que l'EPS a un niveau d'endettement de 1,6 fois supérieur à la valeur de l'actif. « Cela représente un écart de 204,23 milliards de dollars en capitaux propres adéquats et des pertes cumulées dépassant un milliard de pesos », a déclaré la banque.

Depuis octobre, la guilde a lancé l'alerte au ministère de la Santé au moyen d'une lettre appelant à des mesures urgentes pour résoudre la situation qui, malgré les tentatives répétées de dialogue, n'avait pas été résolue.

La liquidation annoncée il y a quelques jours par la surintendance de la santé, pendant 4 ans, était en fait sous surveillance spéciale, mais Coomeva n'a pas pris les mesures de Supersalud.

« Coomeva ne remplit pas les conditions financières et de solvabilité, avec un capital minimum et des indicateurs de capitaux propres adéquats », a déclaré l'entité car au cours des 11 premiers mois de 2021, Coomeva a enregistré des pertes de 190 219 millions de dollars.

