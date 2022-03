Pérou vs Paraguay : l'équipe blanc-rouge affronte l'équipe guarani pour la dernière date des qualifications du Qatar 2022 au stade national de Lima dans un match décisif en vue de la coupe du monde.

À la 17e date des éliminatoires, Le Pérou a perdu 1-0 avec L'Uruguay au stade Centenario de Montevideo s'est classé cinquième du classement, dans la zone de repêchage, avec 21 points. La Celeste a marqué 25 points et s'est directement qualifiée pour la Coupe du monde.

Ainsi, l'équipe nationale péruvienne a la seule chance d'obtenir son billet pour le Qatar 2022 via le repêchage de la Coupe du monde et pour ce faire, elle doit obtenir la cinquième place. Et pour cela, il doit battre le Paraguay, sinon il pourrait être battu par la Colombie (6e avec 20 points) et/ou le Chili (7e avec 19 points).

Pour sa part, le Paraguay a manqué d'options mathématiques pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cependant, lors de son récent match, il a remporté une victoire faisant autorité contre l'Équateur à Asunción (3-1). Cependant, l'Albirroja arrivera avec d'importantes pertes pour le duel contre le Pérou.

Jusqu'à cinq victimes, actuellement, le Paraguay a en vue du duel avec le Pérou mardi prochain, le 29 mars. En ce qui concerne l'équipe qui a affronté l'Équateur lors de la victoire à Asunción, quatre partants seront absents lors du prochain match contre le Pérou.

Miguel Almirón, Mathias Villasanti, Blas Riveros et Gustavo Gomez ont été suspendus pour le match avec le Pérou. Alors que l'attaquant Robert Morales a subi une blessure grave et a été exclu.

L'arrière latéral Riveros a commencé et a été expulsé lors du duel avec l'Équateur. Pendant ce temps, le défenseur Gustavo Gomez et le combattant guarani Miguel Almirón initialistes avec le Paraguay contre le « Tri » ont été réprimandés. Mathias Villasanti, inscrit en seconde période, a également reçu son deuxième jaune. L'attaquant partant Robert Morales a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit quelques minutes après avoir marqué le premier but de « Albirroja », il sera faible et aura une longue récupération.

L'entraîneur du Paraguay Guillermo Barros Schelotto arrivera au match avec le Pérou avec une équipe handicapée. Cependant, pour compenser les absences, l'entraîneur a cité l'ailier gauche Ivan « Tito » Torres du club olympique paraguayen.

L'équipe nationale péruvienne a terminé sa deuxième journée d'entraînement après le match contre l'Uruguay et en vue du choc avec le Paraguay pour les qualifications (Photo : FPF)

En revanche, l'équipe nationale péruvienne dirigée par l'entraîneur Ricardo Gareca a également subi une baisse significative après le match contre l'Uruguay jeudi 24 mars dernier. La blessure de l'attaquant André Carrillo a été confirmée et il était hors appel en raison d'une entorse au genou gauche. En outre, l'absence bien connue de Miguel Araujo avant le duel avec l'Uruguay avec José Carvallo, remplacé par Carlos Cáceda. Cependant, le roja blanc récupère Raziel García qui a respecté sa date de suspension en raison de l'accumulation de cartons jaunes.

L'équipe nationale péruvienne a besoin d'une victoire contre le Paraguay pour assurer les séries éliminatoires entre la Confédération sud-américaine (Conmebol) et la Confédération asiatique (AFC) qui se joueront en un seul match en juin prochain.

Le match entre le Pérou et le Paraguay mardi 29 aura lieu à 18h30 (heure péruvienne) au stade national de Lima et une salle comble est attendue pour ce match bicolore mémorable. Simultanément, la Colombie et le Chili joueront leurs matches attentifs à ce qui se passe avec le blanc-rouge et le « Albirroja ».

DERNIÈRE DATE DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES SUD-AMÉRICAINES

Mardi 29 mars

Pérou vs Paraguay

Équateur vs Argentine

Bolivie vs Brésil

Chili vs Uruguay

Venezuela vs Colombie

CONTINUEZ À LIRE