Paloma Fiuza révèle que son père est aux soins intensifs après avoir contracté la COVID-19 : « Mon père va s'en sortir, je prie »

Après avoir été présentée comme l'un des membres d'Esto es Guerra, Paloma Fiuza n'a pas hésité à remercier la production pour cette opportunité. Cependant, il y avait une question qui l'a fait craquer et ce sourire a disparu. La première de The America Space a eu lieu le lundi 21 février.

Ce mardi 22 février, la jeune femme a été présentée par Monsieur G en tant que participante au programme malgré un problème familial. Face à cela, Yaco Eskenazi n'a pas hésité à lui demander de quoi il s'agissait.

Après avoir entendu cette question, Paloma n'a pas pu contenir ses pleurs et a expliqué que son père était en mauvaise santé, qui était aux soins intensifs après avoir souffert de complications liées à la COVID-19.

« Je suis avec un problème familial assez sérieux, c'est un sujet avec mon père, tout va bien se passer, malheureusement le problème du COVID est très grave. Tout ce que je veux dire, c'est prendre soin de vous, vous devez vous faire vacciner. Mon père va s'en sortir, je prie », a déclaré le Brésilien à un moment donné, essayant de rester calme.

Cependant, lorsque Yaco Eskenazi lui demanda ce qu'il dirait à son père, Paloma Fiuza fut plus mortifiée.

« Ma famille sait à quel point je les aime, je pensais rester au Brésil pour les soutenir, mais je ne peux rien faire, mon père est intubé et je ne fais rien là-bas. Nous devons attendre, prier et tout ira bien », a déclaré Paloma, retenue par Natalie et Yaco.

MESSAGE À SON PÈRE

« Dis à mon père, parce que j'ai eu l'occasion de lui rendre visite, que je l'aime beaucoup, que la famille est avec lui, que je suis ici parce que je dois travailler, mais quoi qu'il arrive, je te verrai. Je suis avec toi, je t'aime trop, tout ira bien. Il est aux soins intensifs, il est sous sédatifs, mais je sais qu'il m'écoute, qu'il écoute les prières. Tout va s'arranger, il suffit d'être fort », a déclaré Fiuza.

De leur côté, Yaco et Natalie lui ont demandé d'être fort et ont exhorté le public à aider dans les prières pour le rétablissement rapide du père du Brésilien.

Après avoir dit cela, Paloma était plus calme et a rencontré les autres membres du programme.

Après la fin de l'espace, Paloma a utilisé ses réseaux pour remercier ses fans pour les marques d'affection qu'elle recevait, ainsi que pour prier son père pour son prompt rétablissement.

« Merci à tous pour vos messages et vos prières », a écrit la jeune femme sur une photo où son père est vu.

Paloma Fiuza remercie les prières pour son père. (Photo : Instagram)

QUELLE NOTE LE PREMIER PROGRAMME D'ESTO ES GUERRA A-T-IL OBTENU ?

Le retour d'Esto es Guerra a été créé lundi 21 février dernier via le signal América Televisión à célèbre ses 10 ans de transmission. La nouvelle saison de la série télé-réalité pour les jeunes était dirigée par Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Sully Saenz, Gino Pesaressi et Cachaza, qui ont été chargés de présenter les nouveaux membres de la compétition.

Tout semble indiquer que l'on s'attend à ce que les « bombes » soient générées que les téléspectateurs soient collés à l'écran, puisqu'ils lui ont attribué 16,8 points de classement à Lima et 17,2 à Lima +6 villes.

L'entrée de Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Fabio Agostini et Jossmery Selon les informations fournies par Ibope Media, Toledo a réussi à positionner le programme à la première place du tableau de notation global de la journée.

À la deuxième place et très proche, la série télévisée nationale « Maricucha » a obtenu 16,3 points de classement à Lima, tandis qu'à Lima +6 villes, elle a marqué 17,2 points.

Ce sont les personnages que l'on verra tous les soirs dans This is War. (Photo : Diffusion)

CONTINUEZ À LIRE :

Voici Guerra, 10 ans : Anthony Aranda, Michelle Soifer, Guty Carrera et d'autres personnages qui sont entrés dans la réalité montrer