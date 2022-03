Oscar 2022 : Jane Campion, l'histoire de la seule réalisatrice nommée

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

La 94e édition des Oscars n'est qu'à quelques jours et l'euphorie pour le prix le plus important du septième art au monde a suscité un vif intérêt. L'une des catégories les plus importantes et les plus convoitées est celle du « Meilleur réalisateur » et cette année, malgré la grande révolution sociale qui commence à rendre justice aux femmes dans diverses sphères culturelles, politiques et même professionnelles, il n'y a qu'une seule femme nommée en 2022.

Jane Campion, qui est la favorite pour remporter la statuette, est en lice pour l'Oscar grâce à son travail dans El Poder Del Perro, le western qui pourrait une fois pour toutes donner à Netflix - la plus grande plateforme de streaming au monde - son premier triomphe dans la première catégorie du cérémonie. Malgré ces bonnes prédictions, son triomphe représenterait non seulement un autre élément de son CV, mais aussi la possibilité de devenir la troisième femme à remporter ce prix de toute son histoire.

L'histoire de la vie de cette réalisatrice est rapidement devenue un sujet d'intérêt dans les réseaux sociaux et les médias, non seulement parce qu'elle est la gagnante potentielle, mais aussi parce qu'elle est une grande bannière dans la lutte pour l'équité des nominations aux Oscars qui ont été critiquées ces dernières années pour le manque de femmes les espaces à l'intérieur des catégories principales, la « meilleure gestion » étant la plus demandée pour le changement.

Pour Campion, cette nomination s'ajoute à un record de deux dans la même catégorie, ce qui est unique pour une femme. LE POUVOIR DU CHIEN (DE GAUCHE À DROITE) : PHIL JONES (PRODUCTEUR ASSOCIÉ - 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR), JANE CAMPION (RÉALISATRICE - PRODUCTRICE - SCÉNARISTE). Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Elizabeth Jane Campion est née le 30 avril 1954 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et sous le gagne-pain que ses parents ont généré avec une entreprise dans l'industrie de la chaussure, elle a décidé d'étudier l'anthropologie à l'Université Victoria de Wellington en 1975. Après avoir voyagé à travers l'Europe pendant un an et étudié la peinture à la Chelsea School of the Arts de Londres, Campion s'installe en Australie, où il termine un diplôme en peinture à la Sydney School of the Arts de l'Université de Sydney en 1979.

Comme un bref récit de sa vie amoureuse et de la famille qu'il a formée, Campion épouse en 1992 Colin David Englert. Leur premier enfant, Jasper, est décédé à l'âge de 12 jours, mais en 1994, leur fille Alice Englert est née, qui se consacre au jeu d'acteur. Jane et Colin ont divorcé en 2001.

Dans d'autres prix, il a remporté cette catégorie PHOTO D'ARCHIVE : La réalisatrice Jane Campion accepte le prix du meilleur réalisateur lors de la 27e édition annuelle des Critics Choice Awards à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, le 13 mars 2022. REUTERS/Mario Anzuoni/Photo d'archive

Au cours de sa carrière professionnelle dans le monde du septième art, son premier court métrage, Peel (1982) a remporté la Palme d'or du meilleur court métrage au Festival de Cannes 1986, mais une reconnaissance internationale lui est venue avec son film The Piano (1993). Avec ce film, il a remporté au même festival ainsi que le prix du meilleur réalisateur de l'Australian Film Institute et l'Oscar du meilleur scénario original en 1994.

Sa carrière dans le cinéma a déjà un précédent de conquête des femmes dans le monde de la réalisation cinématographique, puisqu'elle a été la deuxième réalisatrice nommée à l'Oscar de la meilleure réalisation de l'histoire de l'Académie. En 1993, elle est devenue la première femme à remporter la Palme d'or au Festival de Cannes, une étape qui ne s'est pas répétée avant 2021, lorsque Julia Ducournau a reçu son solo pour son deuxième long métrage, Titane.

Elle est la deuxième femme à être nommée pour le « meilleur réalisateur » aux Oscars

En 1996, il a réalisé le film Portrait Of A Lady, basé sur le roman de Henry James, avec Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey et Martin Donovan. Holy Smoke (1999) a réuni Champion avec Harvey Keitel, cette fois avec le rôle principal féminin de Kate Winslet. In the Cut (2003), un thriller érotique basé sur l'écrivain à succès Susanna Moore, a permis à Meg Ryan de se débarrasser des rôles du cinéma familial.

En dehors du cinéma, Jane a été la productrice exécutive du documentaire Abduction : The Megumi Yokota Story (2006), mais en 2009, elle a sorti Bright Star, un film qui marque son retour au romantisme dans le style le plus pur de The Piano. Il raconte l'histoire d'amour des poètes John Keats et Fanny Brawne.

En 2019, son film El Piano a été choisi comme le meilleur film de tous les temps réalisé par une femme, selon une enquête auprès d'experts en cinéma organisée par la BBC, ajoutant à un autre des grands triomphes pour elle et les femmes de l'industrie du divertissement qui l'ont également répertorié comme l'un des principaux des pionniers du cinéma et une figure à suivre par la révolution dans des espaces qui n'étaient auparavant considérés que pour les « hommes ».

Campio cuenta avec trabajos en televisión PHOTO D'ARCHIVE : La 78e Mostra de Venise - Cérémonie d'ouverture - Arrivées sur le tapis rouge - Venise, Italie, le 1er septembre 2021 - La scénariste, productrice et réalisatrice Jane Campion pose. REUTERS/Yara Nardi/Photo d'archive

Sa liste complète d'apparitions ne se trouve pas seulement dans des films mais aussi dans des courts métrages tels que : The Lady Bug (segment du film d'anthologie To Each His Own Cinema) en 2007, The Water Diary (segment du film d'anthologie 8) en 2016, After Hours en 1984, Peel : An Exercise in Discipline en 1982 ou Mishaps of Seduction and Conquest en 1981.

La télévision est une autre plate-forme sur laquelle il a travaillé avec succès et a prouvé que sa polyvalence en matière de travail est l'une de ses plus grandes qualités, car cela lui a permis de réaliser des projets tels que : 2017 Top of the Lake : China Girl (mini-série télévisée, coréalisé avec Ariel Kleiman), Top of the Lake (minisérie télévisée, coréalisée avec Garth Davis), Two Friends (téléfilm) et Dancing Daze (série télévisée, épisode 1).

Ella es la única mujer nominada Les nominés aux Oscars pour la 94e cérémonie des Oscars du meilleur réalisateur sont (de gauche à droite) Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Ryusuke Hamaguchi et Steven Spielberg, présentés dans une combinaison de photos d'archives. REUTERS/Mark Blinch/Toby Melville/Johanna Geron/Mario Anzuoni

The Power of the Dog (The Power of the Dog) est un film dramatique occidental auto-écrit et réalisé basé sur le roman éponyme de Thomas Savage de 1967. Le film met en vedette Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee. Ce film est en tête avec 12 nominations aux 94e Oscars, dont celui du meilleur film.

Douze ans se sont écoulés entre la première de Bright Star et The Power of the Dog. Heureusement, la critique, le public et l'industrie ont accueilli avec enthousiasme le retour d'une réalisatrice de style, avec laquelle la nomination de Jane Campion pourrait être ajoutée à Chloé Zhao et Kathryn Bigelow en tant que seules femmes à avoir remporté un Oscar.

Son film est le favori pour gagner PHOTO D'ARCHIVE : La 78e Mostra de Venise - Projection du film « The Power of the Dog » en compétition - Arrivée sur le tapis rouge - Venise, Italie 2 septembre 2021 - La réalisatrice Jane Campion, l'acteur Benedict Cumberbatch et l'actrice Kirsten Dunst posent. REUTERS/Yara Nardi

Seules sept femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur : Lina Wertmüller pour Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion pour The Piano (1993) - oui c'est sa deuxième nomination -, Sofia Coppola pour Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow pour The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig pour Bird Lady (2017), Emerald Fennell pour Promising Young Woman (2020) et Chloé Zhao pour Nomads Land (2020) ; parmi eux, seuls Bigelow et Zhao ont remporté la statuette.

