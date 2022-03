« On the Mend », la chanson émotionnelle que Dave Grohl a dédiée à Taylor Hawkins lorsqu'il est tombé dans le coma après une overdose

Plus d'informations sur la mort de Taylor Hawkins. Le légendaire batteur des Foo Fighters a été retrouvé sans vie dans un hôtel de Bogota, en Colombie, dans la nuit du 25 mars. Le musicien de 50 ans était dans ce pays dans le cadre d'une tournée prévue en Amérique latine, où le groupe était la vedette de clôture du Festival Lollapalooza Argentine.

La nouvelle de sa mort a choqué les fans du monde entier et aussi celle de plusieurs artistes internationaux, qui ont pleuré la mort de Taylor Hawkins via les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, les raisons du décès n'ont pas été révélées, mais il a été initialement supposé qu'il serait associé à l'utilisation de stupéfiants. Cependant, une deuxième théorie a été avancée : il serait mort d'une crise cardiaque, selon le ministère de la Santé de Bogotá.

Au milieu des enquêtes, une anecdote racontée par le leader et chanteur de Foo Fighters lors d'une interview pour un documentaire est devenue virale sur Twitter. Dans le clip, on entend Dave Grohl parler de la chanson qu'il a dédiée à son ami de plus de 25 ans quand il est tombé dans le coma en raison d'un surdose d'héroïne. Nous voulons dire « En voie de guérison ».

« Je ne sais pas si Taylor le sait, mais sur l'album acoustique, il y a une chanson qui est pour lui intitulée « On the Mend ». Je l'ai écrit quand il était dans le coma à cause d'une overdose. Il s'agit de Taylor. Je ne lui ai jamais dit que c'était pour lui. C'est une chanson d'amour qui parle d'un ami mourant. Je l'ai inscrit au compte rendu et je pensais que vous le remarquiez, mais nous n'avons jamais eu à en parler. Je ne veux pas parler de ça non plus », a-t-il dit.

TAYLOR HAWKINS ET RELATION AVEC LA DROGUE

Le défunt batteur de Foo Fighters a eu un pinceau avec la mort en 2001, alors qu'il avait 29 ans. À l'époque, il a fait une overdose d'héroïne et est tombé dans le coma pendant deux semaines. Cette expérience déconcertante l'a éloigné de la consommation de drogue, avait-il déclaré il y a quelques années.

« Il y a eu une année où les vacances ont été un peu lourdes. Et Dieu merci, à un certain niveau, ce type m'a donné la mauvaise ligne ou la mauvaise chose un soir, et je me suis réveillé en me disant : « Qu'est-ce qui s'est passé ? « Ce fut un véritable tournant pour moi », avait-il déclaré en 2018.

Sur la photo, le batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins, décédé dans la nuit de ce vendredi 25 mars dans un hôtel de Bogotá, en Colombie. Foto : Getty Images

Dans un autre rapport, en 2021, le musicien a partagé des détails déchirants de cette expérience. « Je faisais la fête à Londres un soir, et par erreur j'ai fait quelque chose qui a tout changé. Je croyais au mythe de cette fichue vie de vivre dur et rapide, de mourir jeune. Je ne suis pas là pour prêcher sur le fait de ne pas consommer de drogue, parce que j'adorais le faire, mais j'ai perdu le contrôle pendant un moment et ça m'a presque eu », a-t-il dit.

Selon Taylor, se réveiller du coma est devenu un fait qui a complètement changé pour sa vie pour le mieux. « Je suis content qu'il m'ait frappé à la tête à ce moment-là. Je n'enlèverais rien non plus à ce que j'ai fait ou à ce que j'ai vécu, car tout cela fait partie du voyage et du voyage. J'essaie d'être aussi honnête que possible. »

LETRA DE « ON THE MEND »

Un jour de plus où j'ai survécu

Une autre nuit seule (Otra noche solo) Un jour de plus que j'ai survécu

Une autre nuit seule

Ne fais pas attention, je vais bien

Je respire tout seul

Je suis là, et je suis en voie de guérison

Je suis là, et je suis en voie de guérison, mon ami.

Réveille-moi quand l'heure arrivera

Réveille-moi avec mon nom

Rendez-vous quelque part en bas de la ligne

Nous sommes à nouveau attachés

Un jour de plus où j'ai survécu

Une autre nuit seule

Ne fais pas attention, je vais bien

Je respire tout seul

Je suis là, et je suis en voie de guérison

Je suis là, et je suis en voie de guérison, mon ami.

Réveille-moi quand l'heure arrivera

Réveille-moi avec mon nom

Rendez-vous quelque part en bas de la ligne

Nous sommes à nouveau attachés

Je suis là, et je suis en voie de guérison

Je suis là, et je suis en voie de guérison mon ami (x2)

C'était toi ? Sat Alone, allons-y...

Fermez les yeux et restez un moment

Pour m'emmener où tu vas

Fichier unique, nous parcourons le mile

Qui est rentré chez lui ?

Je suis là, et je suis en voie de guérison

Je suis là, et je suis en voie de guérison mon ami (x2)

C'était toi ? Assis seul

Allons-y... (x4)

