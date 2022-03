Olga Zumarán conseille les garçons du show-business : « Ils pensent que le scandale donne de l'argent, marchez sur le terrain »

En novembre 2021, Olga Zumarán a réussi à vaincre le cancer du col de l'utérus après avoir subi une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation totale de son utérus. Cet épisode a complètement marqué la vie de l'actrice péruvienne, aujourd'hui ambassadrice de la campagne « Utero sans honte ».

En raison de sa longue carrière à la télévision péruvienne, la célèbre Eva Olazo de Mil Oficios souhaite informer ses abonnés de l'importance des bilans de santé préventifs. Grâce à cela, Olga a diagnostiqué sa maladie oncologique à temps et a eu de meilleures chances de se rétablir rapidement.

« Je sais que je peux avoir une influence sur les gens, qu'ils n'ont aucune honte et qu'ils font leurs contrôles. Malheureusement, à mon époque, il n'y avait pas de vaccins, maintenant il existe des vaccins contre le papillomavirus humain. Je dis donc toujours aux femmes de travailler avec la prévention, de fréquenter leur gynécologue en bonne santé », a-t-elle commenté dans une interview pour le journal La República.

À propos de son succès à la télévision, Zumarán ajoute qu'il sait bien que le médium est passionnant, bien que la popularité et la renommée soient éphémères. « L'important, c'est que vous laissiez votre marque en tant que bonne personne, bon acteur, bon présentateur afin qu'ils se souviennent de vous avec affection. C'est déjà dans le livre de l'émission, l'encyclopédie comme on dit et ça me fait un grand plaisir », a-t-il ajouté.

QUE PENSEZ-VOUS DES SHOW-BOYS ?

Bien qu'elle n'ait pas dit de noms, l'ancienne reine de beauté a affirmé bien connaître la nouvelle génération de personnalités de la télévision péruvienne qui racontent l'heure, les mêmes qui deviennent des nouvelles en raison de leurs scandales.

« Ces gars-là pensent que la vie n'arrivera pas. Quand vous avez 20 ou 30 ans, vous voyez 60 ou 70 ans si loin et vous ne savez pas que lorsque vous vous retournez, tout se termine, comme la pandémie qui nous a tous enfermés. Ils pensent que le scandale donne de l'argent, qu'ils t'engagent. Ils m'ont dit : 'Faites un scandale pour vous faire embaucher' », a-t-il dit.

Olga Zumarán leur a recommandé de suivre son conseil : « Montez sur la terre, travaillez, étudiez, économisez votre argent ; ne soyez pas avec les charrettes de l'année ». Il souligne aussi qu'ils peuvent s'amuser, mais avec conscience et contrôle : « Il faut avoir un peu de gestion parce qu'il y a beaucoup de dommages à sa santé mentale ».

La vie de l'actrice est déjà hors de danger. (Photo : Instagram)

SON MOMENT LE PLUS DIFFICILE DE 2021

En septembre de la même année, Olga Zumarán a eu une lésion prémaligne sur son col de l'utérus détectée par colposcopie. « La première chose qui m'est venue à l'esprit a été l'idée de la mort. Je pensais à combien de temps je pourrais rester en vie, cela pourrait prendre quelques années ou quelques mois seulement. Personne dans ma famille n'a jamais souffert de ce type de cancer ou d'aucun autre », a-t-il déclaré à El Comercio en entendant parler des résultats.

Avant cette intervention, l'ancienne reine de beauté avait effectué son bilan de routine annuel, où le médecin a constaté une anomalie et ordonné ce deuxième examen qui a agrandi l'image du col de l'utérus et réussi à identifier la lésion.

Après l'avoir évaluée, elle était déterminée à pratiquer une hystérectomie qui a été couronnée de succès, de sorte que le cancer est déjà à l'extérieur de son corps. « Ils m'ont enlevé les ovaires, les trompes de Fallope et l'utérus, les médecins me disent que j'ai un très bon pronostic, parce qu'ils ont attrapé la maladie au début », a-t-il déclaré après une intervention chirurgicale.

Olga Zumarán a subi une hystérectomie. (Photo : EsSalud)

