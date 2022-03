Nouveau massacre à Valle del Cauca : quatre personnes ont été tuées à l'intérieur d'une maison

L'Institut d'études pour le développement et la paix (Indepaz) a rapporté ces dernières heures le 26e massacre perpétré cette année en Colombie. Les événements ont eu lieu aux premières heures de ce vendredi 25 mars, dans le village de La María, une zone rurale de la municipalité d'El Águila (Valle del Cauca), faisant quatre morts.

Les premiers rapports suggèrent que les victimes (trois hommes et une femme) se trouvaient à l'intérieur d'une maison, située à 20 minutes du centre-ville, lorsqu'elles ont été tuées avec une arme à feu. Indepaz a assuré que, apparemment, deux des personnes tuées seraient un couple, bien qu'elles n'aient pas encore été complètement identifiées.

Ce sont les habitants qui ont remarqué les multiples homicides, car les coups de feu pouvaient être entendus de loin accompagnés de cris. Les médias locaux ont indiqué que la fusillade avait duré environ 30 minutes. Quelques minutes plus tard, les villageois se sont approchés de la maison, rencontrant la scène difficile.

Les autorités n'ont pas pu se rendre sur les lieux à l'aube, car l'insécurité régnait dans les environs. Par la suite, le CTI du bureau du procureur général a pu procéder au retrait des corps, en attendant l'avancement des enquêtes visant à déterminer où se trouvaient les responsables.

Le maire d'El Águila, Yulian Daniel Gallego García, a fait des déclarations à El Tiempo et a assuré que le crime serait lié « à des problèmes de microtrafic de stupéfiants ». De même, il a précisé que l'un des jeunes tués appartenait à cette population, tandis que les autres venaient d'autres régions.

« À La María, il y a eu des problèmes d'insécurité car c'est un centre peuplé qui n'a malheureusement aucune force publique. Nous n'avons pas de poste de police là-bas, nous n'avons pas de policiers là-bas », a déclaré le président.

Selon Gallego, les conseils de sécurité mis en œuvre ces derniers mois montrent que la plupart des crimes sont liés à la vente de drogues.

« Le territoire situé au nord du département de Valle, et qui est proche du département de Risaraldna, a la mobilité des acteurs armés qui génèrent des actions dans différentes municipalités » de la région ». En outre, l'externalisation de groupes extérieurs à la loi, tels que « La Cordillère » et « Los Flacos », est présente dans ce domaine, a averti Indepaz.

Avec ce nouveau cas, cinq personnes auraient été tuées dans cette ville en moins de deux semaines.

Le dernier massacre a été signalé le 23 mars dans la ville d'Usme (Bogotá). Trois personnes (deux hommes et une femme) ont été tuées avec des armes à feu dans un bâtiment situé dans le quartier de Compostelle.

Le Bureau du Médiateur a publié l'alerte précoce (AT) 010/21 dans laquelle il assure que les actions des autorités pour contrer les acteurs armés illégaux ont porté à confusion dans la capitale du pays. L'entité a indiqué qu'aucune mesure n'était prise pour empêcher l'impact et le contrôle social et territorial de ces structures armées.

Depuis la signature de l'accord de paix entre le gouvernement national et les FARC éteintes, 1327 leaders sociaux et signataires du tribunal du 17 mars ont été assassinés. L'étude a été menée entre novembre 2016 et mars 2022, laissant un chiffre effrayant, à la suite d'un événement qui a marqué une étape historique pour la réduction de la violence dans le pays et la réinsertion sociale de nombreux citoyens, qui à l'époque ne connaissaient que les armes.

