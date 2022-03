Ninel Conde a abandonné le procès contre Giovanni Medina pour préjudice moral

Giovanni Medina a confirmé que Ninel Conde avait retiré la poursuite qu'il avait intentée contre lui pour préjudice moral. Ce conflit juridique a débuté en juin 2021 et avait progressé, cependant, le chanteur a décidé qu'il ne se poursuivrait pas pour qu'il y ait la paix entre les deux.

En juin dernier, Ninel Conde a annoncé qu'elle avait poursuivi Giovanni Medina, père de son fils Emmanuel, en raison de déclarations faites par l'homme d'affaires contre lui dans les médias, ainsi qu'en exposant constamment les enfants sur les réseaux sociaux et les magazines.

Cependant, dans la dernière ligne droite du procès pour la garde de son fils, Ninel a décidé d'abandonner le procès afin qu'il n'y ait pas de conflit entre elle et son ex-partenaire maintenant qu'ils essaient tous les deux de vivre avec Emmanuel, comme l'a dit Medina dans First Hand :

Giovanni Medina s'occupe actuellement d'Emmanuel, mais Ninel et lui attendent de savoir à quoi ressemblera la garde à vue avec la sentence (Photo : Instagram/ @giovannimedinam)

À l'époque, les avocats de Conde ont même déclaré qu'une partie du procès était due aux déclarations que l'homme d'affaires a faites au sujet du chanteur, son mariage avec Larry Ramos et, récemment, parce qu'il soutenait et peut-être été un informateur pour le journaliste Anabel Hernández, qui a écrit dans ses recherches Emma et les autres narco ladies Ninel relation présumée avec les capos.

Cependant, Giovanni a révélé que son ex-compagne lui avait dit qu'il l'avait poursuivi parce qu'il était « mal avisé », mais, comme lui, il a cherché la paix entre les deux.

En outre, l'homme d'affaires a déclaré qu'il n'y avait plus de médiateur entre les deux, car la relation s'était améliorée au point qu'il n'y avait plus d'accord à conclure, mais qu'ils attendaient la sentence pour savoir à quoi ressemblera la garde d'Emmanuel.

En revanche, Medina a avoué que la coexistence entre Ninel et son fils continue d'être « froide », mais elle espère que bientôt il y aura une bonne relation entre eux afin qu'Emmanuel puisse avoir ses deux parents présents.

Ninel Conde a cessé de voir Emmanuel en raison de la pandémie et des problèmes survenus par Larry Ramos (Photo : Instagram/ @ninelconde)

« De nos jours, la coexistence a été un peu froide, elle doit être créée plus que ce lien, mais cela se produit précisément avec la coexistence. Nous devons continuer à encourager cela ; pour ma part, mettre les conditions nécessaires pour que cela se produise », a déclaré l'homme d'affaires.

En février, la danseuse a également déclaré qu'elle avait essayé de rétablir un bon lien émotionnel avec son fils, mais elle est consciente que « la connexion est totalement cassés », puisqu'ils ne se sont pas retrouvés face à face depuis des mois, il ne restait donc plus qu'à continuer à faire tout son possible pour que l'enfant se sente à l'aise avec cela. Selon Medina, lors des premières retrouvailles entre mère et fils, il n'y a pas eu de moment émotionnel pour les deux, mais aucun moment de stress n'a été ressenti.

Ninel avait également partagé que, pendant la coexistence, une bonne atmosphère était maintenue entre eux trois et a remercié le père de son fils de ne pas s'être opposé à ce qu'Emmanuel la voie.

À propos de Larry Ramos et de l'ordonnance restrictive que Giovanni a placée pour que l'ex-partenaire de Ninel Conde ne s'approche pas d'Emmanuel, il a assuré que c'est quelque chose qui est « déjà là » et continuera d'être là, même s'il ne s'inquiète pas car, actuellement, le Colombien est un fugitif de la justice et pourrait être arrêté à tout moment.

