Miami et Cusco, les villes où les Péruviens ont le plus voyagé en 2021

Selon le dernier rapport de Despegar, la principale agence de voyages en Amérique latine, les États-Unis sont la destination préférée des Péruviens lorsqu'il s'agit de voyager et de planifier leurs vacances en 2021. Cinq villes américaines sont en tête du classement des 10 meilleures destinations internationales.

« Miami est une destination qui apparaît toujours dans la préférence des Péruviens pour sa variété d'attractions touristiques, ce qui la rend idéale pour voyager en famille, en couple ou entre amis. D'autre part, depuis la réactivation des vols internationaux, plus de 17 000 Péruviens se sont rendus à Orlando et rien qu'en 2021, l'intérêt pour les voyages vers cette destination a augmenté de plus de 70%, se positionnant comme la deuxième ville préférée de ce pays », a déclaré Inés Hochstadter, Country Directeur de Despegar pour le Pérou, l'Équateur et la Colombie.

« Tumbes et Piura ont été les destinations locales qui ont connu la plus forte croissance au cours de l'année écoulée. En effet, nombreux sont ceux qui ont choisi des sites qui offrent un lien avec la nature et les espaces ouverts. Quant aux activités, les préférées étaient les visites de la ville, le Machu Picchu, le canyon du Colca, le Paseo a la Huacachina et le Parque de las Aguas à Lima », a-t-il ajouté.

Les villes les plus visitées en 2021 ont été :

-Classement des destinations internationales :

1. Miami

2. Cancun

3. Orlando

4. New York

5. Fort Lauderdale

6. Punta Cana

7. Madrid

8. Carthagène

9. México

10. Los Angeles

-Classement des destinations nationales :

1. Lima

2. Cusco

3. Piura

4. Arequipa

5. Tarapoto

6. Iquitos

7. Tumbes

8. Comté de Chiclayo

9. Trujillo

10. Pucallpa

FESTIVITÉS ET SÉJOUR

Le rapport fait état d'une préférence pour les voyages pendant les vacances ou les jours fériés tels que Pâques, les vacances scolaires, les fêtes nationales, Noël et la fin de l'année. En outre, au cours du deuxième trimestre, il y a eu un grand intérêt pour les villes des États-Unis telles que Washington, Houston ou Dallas, qui n'étaient généralement pas les plus choisies en période d'avant la pandémie.

En ce qui concerne le séjour, la tendance pour les destinations intérieures est de 3 à 5 jours, et pour les voyages internationaux, de 5 à 7 pour les plages d'Amérique du Sud et des Caraïbes ; et de 15 à 30 pour les États-Unis et l'Europe.

« Nous sommes très heureux de constater que l'intérêt pour les voyages et la visite de nouvelles destinations reste intact. Nous sommes optimistes quant à ce qui nous attend et nous espérons que de plus en plus de voyageurs reprendront cette habitude fascinante », a conclu le directeur national de Despegar pour le Pérou, l'Équateur et la Colombie.

