Mhoni Visionary s'en est pris à Eugenio Derbez pour avoir critiqué le train maya : « De très mauvais goût »

Il y a quelques jours, l'initiative Sélvame del Tren a émergé sur les réseaux sociaux, où Eugenio Derbez et d'autres célébrités telles que Natalia Lafourcade ou Kate del Castillo ont montré leur désaccord à travers des vidéos sur la construction de la section 5 au sud du train maya, arguant qu'elle affectent de manière significative l'écosystème du lieu.

Compte tenu de cela, Mhoni Vidente a décidé de donner son point de vue et c'est depuis sa chaîne YouTube que l'astrologue a crié sans pitié contre Derbez et a fait remarquer que son opinion n'était pas fondée puisqu'il ne résidait même pas actuellement dans le pays.

« Un Eugenio Derbez qui ne vit pas au Mexique me semble de très mauvais goût, catastrophique qu'il additionne, ce n'est pas pertinent », a-t-il commencé à dire.

De même, le « voyant » a souligné que ce n'était plus le moment de s'engager dans l'activisme, car si le protagoniste de la famille P.Luche et les autres artistes impliqués avaient voulu sauver la planète, c'était ou aurait dû l'être plusieurs décennies plus tôt.

Mhoni Visionary a critiqué les célébrités (Photo : Instagram @mhoni1)

« Eugenio Derbez sort au début de la vidéo... Eh bien, chaque homme imaginaire qu'il y a... pauvre... est tellement ridicule pour moi. J'espère que le fisc est derrière eux. Ils l'auraient vu il y a 30 ans, avant de créer des hôtels et de tuer la jungle. Le train maya arrive pour sauver cette végétation », a-t-il dit.

De même, Mhoni Vidente a recommandé à Eugenio Derbez et à tous les participants de l'audiovisuel de se rendre dans des endroits du pays où les gens ont besoin de soutien s'il voulait aider.

« Si vous voulez faire quelque chose, aidez les gens, allez dans les communautés indigènes du Chiapas, à Tabasco, au Yucatan, arrêtez-vous et en dehors de ce qui se passe dans la jungle », a-t-il dit.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, l'initiative Sélvame del Tren a été annoncée sur les réseaux sociaux. Parmi le groupe de personnalités publiques qui ont rejoint le mouvement, certaines qui se sont déjà prononcées en faveur d'autres causes se distinguent.

Des célébrités ont rejoint la campagne « Sélvame del Tren » (Photos : capture d'écran/Youtube)

En ce sens, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talarcón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori et Kate del Castillo se sont prononcés contre le mégaprojet de López Obrador depuis leurs réseaux sociaux.

« Nous ne sommes pas ses adversaires. Nous sommes mexicains et nous voulons vivre pour nous tous », a déclaré Albarrán, chanteur du Café Tacvba.

Dans l'audiovisuel où apparaît Eugenio Derbez, vous pouvez voir le comédien complètement sérieux, car il parle directement à la caméra.

« Le train maya est en train de détruire la jungle, notre patrimoine naturel », a-t-il commencé à dire.

Plus tard, Natalia Lafourcade a ajouté que la zone était déboisée et Arturo Islas a fait remarquer que cette zone est le plus long réseau fluvial souterrain de la planète.

Les réclamations des célébrités ont été faites en raison de la modification de la section 5 du train (PHOTO : ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

« Nous leur enlevons leurs maisons à des milliers d'espèces indigènes, nous leur enlevons notre propre maison. Nous avons besoin de nos jungles, de nos rivières, de nos cenotes, de l'eau de la vie », a remarqué l'interprète de Hasta la Raíz.

En outre, Roberto Rojo a déclaré au président qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter et de détruire toute la biodiversité de la région.

« Président, il n'y a pas d'urgence, le tronçon passera par des rivières souterraines, des grottes et des cenotes, un écosystème unique et le plus grand du monde », a-t-il dit.

