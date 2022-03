« Masterchef Celebrity » continue de surprendre les cuisiniers qui, lors du défi précédent, ont été confrontés à un défi par deux qui visait à empêcher certains participants de porter le redoutable tablier noir dans lequel malheureusement Ramiro et Pamela ; María T et Natalia ; Manuela et Aco, et le duo Chicho-Carlos n'ont pas été épargnés pour le porter sur leur poitrine, ce vendredi s'ils avaient la chance de gagner l'épinglette d'immunité tant attendue.

Encore une fois, Aida Morales, que ses coéquipières appelaient « La Reine de Chuncullo », a été la protagoniste dans la sélection des couples qui ont concouru ce vendredi pour gagner l'épingle d'immunité afin d'assurer leur place dans la compétition pour une autre semaine et montrer qu'avec leurs préparatifs, ils méritent de continuer à progresser dans le jeu.

« Tous les sujets se bousculent pour voir si la reine peut aider, c'est-à-dire s'agenouiller et chanter, et tout », a déclaré Carlos Báez.

L'une des caractéristiques de ce défi était que les couples devaient être composés d'un participant portant un tablier noir et un autre avec un tablier blanc, afin d'équilibrer les forces.

« Je suis calme car avec tous ceux qui sont dans la cuisine, nous sommes tous très proches », a déclaré l'actrice Natalia Ramírez, qui porte un tablier noir.

C'est ainsi que se sont formés les couples sélectionnés par l'actrice : Ramiro avec Aida Bossa ; Aco Pérez avec Isabella ; Natalia avec Tostao ; Manuela avec Estiwar G ; María T avec Carolina Gómez ; Pamela avec Cristina ; Carlos Báez avec Corozo et Tatán Mejía avec Chicho Arias. Chacun avait l'heure exacte pour présenter ses préparations en 60 minutes à une condition : associer deux ingrédients assignés par « The Queen of Chunchullo » de l'une des marques sponsors.

Après avoir livré les ingrédients par Aida Morales, les célébrités ont commencé à exécuter leurs préparatifs. À cette occasion, seuls Nicolás de Zubiría et Jorge Rausch étaient présents, qui ont fait un tour à chacun des postes de cuisine pour revoir ce qu'ils faisaient.

Là, ils ont trouvé plusieurs choses intéressantes, l'une d'elles détectée par Jorge Rausch lorsqu'il est passé par la gare de Pamela et Cristina, qui ont choisi de faire une préparation avec une base de filet de bœuf, alors le jury leur a dit qu'ils devraient recommencer l'exécution de leur plat parce que la viande sélectionnée n'avait pas besoin d'être autant cuit.

Pamela et Cristina ont présenté la salsa la plus chère de Masterchef Celebrity à base de filet mignon. Tiré de Canal RCN en direct.

En tentant de sauver sa préparation, Rausch a plaisanté en disant que les participants livreraient la salsa la plus chère de toute l'histoire du programme. Pour sa part, Nicolás de Zubiría a ajouté : « ils utilisent de la longe pour faire une sauce, je les vois très pizpiretas ».

L'un des moments humoristiques a été joué par Tatán Mejía et Chicho Arias, qui ont été coupés d'une des sauces qu'ils préparaient alors qu'ils livraient l'explication de leur plat lors de la visite saisonnière faite par le chef Nicolás de Zubiría et Jorge Rausch, qui lui a demandé de faire une présentation similaire à un épisode précédent.

Chicho Arias, pour avoir défendu sa préparation avec Tatán Mejia devant les juges, le laisse couper une salsa. Tiré de Canal RCN en direct.

« Je suis allé défendre le 'tatanisme' et j'ai laissé une crème de lait battre », a déclaré Chicho, tout en défendant son plat, Tatán Mejía y intervient, qui mentionne en riant : « ce tatanisme, je ne sais pas quoi, si ça marche... juep$% & ma crème a été coupée... tout a été endommagé, nous avions 10 plans et les 10 ont tous mal tourné. »

Il était temps pour les présentations, et le plat qui a le plus attiré l'attention des chefs était celui préparé par Manuela González et Estiwar G, qu'ils ont appelé « Suchicharrón », composé de sushis au chicharrón, avec de la mayonnaise et de la poudre de chicharrón à l'intérieur du maki. Le couple a réussi à prendre la broche d'immunité tant attendue.

« C'est spectaculaire, un bon rouleau, le riz dans un rouleau de sushi est la chose la plus importante, le granit est respecté et lorsque vous mordez, vous ressentez chaque granit, bien assaisonné, beaucoup de puissance », a déclaré Nicolás de Zubiría.





