L'Ukraine a tué le général russe Yakov Rezantsev, septième haut commandement depuis le début de l'invasion

Le ministère ukrainien de la Défense a signalé un autre coup dur porté aux troupes de Poutine : la mort du général russe Yakov Rezantsev. Selon des sources ukrainiennes, le haut commandement a été tué lors d'une attaque près de la ville de Kherson, dans le sud du pays.

Rezantsev était le commandant de la 49e armée combinée de Russie. Et selon les données du gouvernement Zelensky, il s'agit du septième général tué, et du sous-lieutenant général, l'officier le plus haut gradé connu.

Jusqu'à présent, Poutine n'a admis la mort d'un général, Andreï Sukhovetsky, que dans un discours prononcé peu après le début de la guerre. La Russie affirme que 1 351 soldats sont morts depuis le début de la guerre en Ukraine, bien que Kiev et les responsables occidentaux disent que ce chiffre est beaucoup plus élevé.

Comme l'explique Jonathan Jackson, spécialiste à la Birmingham City University, il est fort probable que l'attaque contre les hauts commandants russes fasse partie d'une stratégie ukrainienne plus large visant à perturber le réseau de commandement et de contrôle de ses ennemis. Les forces ukrainiennes sont conscientes de l'approche en matière de leadership adoptée par les forces armées russes depuis 2001. Son système hiérarchique rigide, supervisé par un dirigeant autocratique comme Vladimir Poutine, condamne les échelons inférieurs à un terme de peur perpétuelle, avec peu de place pour une réflexion ou une prise de décision indépendantes.

Yakov Rezantsev est l'officier le plus haut gradé tué lors de l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine

Il est vrai que les hauts commandants ont toujours été exposés à devenir des cibles sur le champ de bataille, ce que l'Armée rouge a utilisé pour avoir un effet dévastateur sur les ruines de Stalingrad en 1942, où des tireurs d'élite soviétiques ont ciblé les rangs inférieurs et supérieurs. Cependant, ce qui diffère entre ce conflit et ceux qui se sont battus dans le passé, c'est la proximité de la ligne de front sur laquelle les généraux russes semblent opérer. Le manque de confiance qu'ils ont dans leurs voies de communication et au niveau des commandants au sol, en raison de niveaux chroniques de corruption, offre aux militaires ukrainiens des occasions évidentes de tabasser les quelques chefs militaires compétents.

L'Ukraine dispose de plusieurs unités de combat bien équipées capables de mener des missions spécialisées. Il semble donc que toute occasion puisse être saisie pour lancer une attaque directe contre les généraux, destinée à perturber les lignes de communication, à semer la confusion et à ralentir davantage l'avancée russe.

Il est également extrêmement symbolique et fournit un exemple clair aux bases russes que leurs ennemis peuvent facilement cibler des hauts commandants, démontrant ainsi l'échec du système à protéger leurs cadres supérieurs. C'est un symbole clair d'un système de communication faible et incompétent qui oblige les généraux à passer d'une prise de décision stratégique à une prise de décision tactique.

Cela provoque une méfiance à l'égard de l'efficacité des chaînes de commandement, et le doute se répand bien plus rapidement que la conviction.

Les autres généraux ont tué :

Andrei Mordvichev a été tué dans une attaque contre la base aérienne de Chornobaivka près de Kherson, selon des responsables ukrainiens. Il était le commandant de la 8e armée combinée russe du district militaire du sud. Son décès a été signalé le 18 mars.

Le général de division Oleg Mityaev est mort près de la ville de Marioupol, une ville du sud-est de l'Ukraine qui a connu certains des combats les plus violents à ce jour. Le régiment nationaliste d'Azov affirme l'avoir frappé.

Le général de division Andrei Kolesnikov , de la 29e armée combinée, a été tué dans les combats du 11 mars, selon des sources officielles ukrainiennes.

Le général de division Vitaly Gerasimov , chef d'état-major de la 41e armée combinée russe, est tombé le 7 mars à la périphérie de la ville de Kharkov, dans l'est du pays, selon le ministère ukrainien de la Défense.

Le général de division Andrey Sukhovetsky , commandant adjoint de la même unité que Gerasimov, a été tué par un tireur d'élite le 3 mars.

Le colonel Iouri Medvechek , commandant de la 37e brigade de fusils motorisés, a été renversé par ses soldats, a indiqué un responsable occidental cité par la journaliste de Sky News, Deborah Haynes.

CONTINUEZ À LIRE :