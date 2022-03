L'objectif inhabituel contre lequel la qualification pour la Coupe du monde du Qatar pourrait coûter au Mali

C'était sans aucun doute une performance à oublier. Un cauchemar. Même sur la scène la plus pessimiste Moussa Sissako n'aurait pas imaginé ce qui se passerait au stade du 26 mars, où la Tunisie a remporté une victoire importante contre le Mali dans l'un des playoffs des qualifications africaines en route vers la Coupe du monde 2022 au Qatar.

À la 36e minute de la première mi-temps, le défenseur central du Belge Standard Liège a voulu envoyer le ballon au gardien Ibrahim Bosso Mounkoro, qui n'était pas bien et n'a pu empêcher le ballon d'entrer dans sa clôture. Incrédule, Sissako s'accroupit sans comprendre l'erreur qu'il avait commise et puis quelques compagnons sont venus le réconforter pour sortir mentalement de ce mauvais moment. Cependant, la tempête n'était pas passée...

À peine quatre minutes plus tard, l'attaquant tunisien Seifeddine Jaziri s'est échappé main dans la main pour marquer le deuxième but et Sissako l'a joué par derrière, en dehors des sentiers battus. L'arbitre Tessema Weyesa Bamlak n'a pas hésité à lui montrer le carton rouge et l'a envoyé aux douches. Un désastre total pour le défenseur de 21 ans qui a émergé au Paris Saint-Germain et qui manquera le match revanche en Tunisie mardi prochain.

Ce bêtisier inhabituel était très similaire à celui de Piero Hincapié et Hernán Galíndez lors du match que l'Équateur a joué contre le Paraguay à Ciudad del Este pour les qualifications sud-américaines. La finale pour les Équatoriens en était une autre car malgré leur défaite face à l'Albirroja, ils ont scellé leur billet pour la prochaine Coupe du monde.

Le Mali est à deux pas d'entrer dans l'histoire puisqu'il ne s'est jamais qualifié pour une Coupe du monde. Parmi ses plus grandes réalisations footballistiques figurent un deuxième de la Coupe d'Afrique des Nations (1972), deux troisièmes places (2012 et 2013) et deux deuxièmes du Championnat d'Afrique des Nations (2016 et 2021). L'histoire n'est pas résolue et il cherchera à faire tourner la série autour du territoire tunisien.

C'EST AINSI QUE SE SONT TERMINÉS LES MATCHS D'ÉTAPE DU REPÊCHAGE EN AFRIQUE

Égypte 1-0 Sénégal

Cameroun 0-1 Algérie

Ghana 0-0 Nigeria

RD Congo 1-1 Maroc

Mali 0-1 Tunisie

*Tous les matchs seront joués mardi prochain

CONTINUEZ À LIRE :