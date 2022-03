Les réactions amusantes de Kun Agüero dans les buts de Di María et Messi

Depuis qu'il s'est retiré de son activité professionnelle en raison d'un problème cardiaque, Sergio Kun Agüero a commencé à se tourner plus fréquemment vers les réseaux sociaux et à avoir plus d'interactions avec ses followers. À cette occasion, il a profité du dernier match de l'équipe nationale argentine comme domicile pour les qualifications sud-américaines pour écrire quelques tweets.

Kun Agüero a joué un rôle actif lors de la victoire de l'Argentine sur le Venezuela

« Play », avec le drapeau national et un cœur rouge était le signal pour savoir que l'homme qui a émergé de la carrière Independiente allait être au courant de ce que ses anciens coéquipiers allaient faire sur le terrain de La Bombonera contre le Venezuela.

À la fin de la première période, ceux menés par Lionel Scaloni se sont retrouvés un peu sur le tableau de bord grâce au but de Nicolás González. Dans le complément, l'Albiceleste a dominé du début à la fin, mais il a fallu attendre une demi-heure pour voir le filet se gonfler à nouveau. Après une assistance exquise de Rodrigo De Paul, Ángel Di María a emmené le gardien de but Wuilker Faríñez pour un but sur pied et l'a perforée.

La drôle de réaction de Kun Agüero aux buts de Di Maria et Messi

Peu de temps après, Fideo a fait germer la lampe pour laisser Lionel Messi seul au cœur de la zone, qui malgré des coups de pied défectueux avec la droite a réussi à violer la résistance du gardien de but français de l'objectif.

« Grand but de Fideo, impressionnant comment je lui ai appris jeee. Et Leo, terrible but de droite. Je vous aime mes amis », ont été les mots sincères utilisés par le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Avec cet objectif, le Pulga a atteint 7 dans la compétition, devenant le meilleur buteur de l'équipe avec Lautaro Martínez.

Kun Agüero a plaisanté lorsqu'il s'agissait de choisir le meilleur joueur du match.

Quelques minutes plus tard, Kun a lancé un sondage amusant sur Twitter pour que ses abonnés choisissent le joueur le plus utile pour la victoire contre Vinotinto : « Messi y Di Maria » ou « Di Maria y Messi ».

Pour clore la blague, les anciens Atlético de Madrid et Barcelone d'Espagne ont téléchargé une photo avec eux deux, mais pas à tout moment : dans les vestiaires de Maracana, quelques instants après avoir soulevé la Copa América devant des milliers de Brésiliens. « Les MVP. Merci à tous d'avoir voté », était la légende qui accompagnait l'image avec un emoji d'un visage pleurant de rire.

Kun a téléchargé une photo avec Messi et Di Maria après avoir remporté la Copa America

L'Argentine, qui compte 38 points à la deuxième place, à seulement quatre points du leader brésilien (la FIFA a décidé qu'elle devait jouer le match qui était resté en attente pour la date 6), se rendra en Équateur le lendemain, qui avec 25 unités apparaît à la troisième place et a également scellé son billet pour la Coupe du monde Qatar 2022.

