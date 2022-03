Les raisons de sanctionner les athlètes russes après l'invasion de l'Ukraine

« Honnêtement, dans l'état d'esprit dans lequel je suis, c'était vraiment difficile de monter sur le court », a déclaré la joueuse de tennis ukrainienne Marta Kostyuk, (n°54 au classement mondial de la WTA), lors de sa sortie à travers le tournoi d'Indian Wells (États-Unis).

Il a ajouté : « Il est très décevant qu'aucune joueuse russe ne soit venue me dire qu'elle est désolée de voir ce que son pays inflige au mien. Plus de civils ukrainiens sont morts que de soldats, et parmi eux des enfants, c'est terrible. Un joueur m'a envoyé un texto. Un autre est venu discuter avec moi, mais personne ne m'a apporté son soutien ni ne m'a demandé comment j'allais. C'est choquant. »

« Il ne s'agit pas de politique, mais d'êtres humains. Ça me fait mal, ça fait mal quand j'arrive ici et que je vois ces joueurs, quand je les entends dire que leur principal problème est de ne pas pouvoir transférer leur argent ou ce genre de choses. C'est inacceptable », a conclu Kostyuk, 19 ans.

Les tournois ATP et WTA qui se tiendront à Moscou en octobre ont été suspendus et la Fédération internationale de tennis (ITF) a interdit à la Russie et à la Biélorussie de participer aux éliminatoires de la Coupe Davis et de Billie Jean King.

En revanche, les joueurs de tennis des deux pays sont autorisés à participer individuellement aux tournois ATP et WTA, sans afficher de drapeau ou d'autres symboles nationaux.

« Je ne suis pas d'accord avec les mesures qui ont été prises. Regardez les autres sports, regardez les grands sports, ce qu'ils ont fait, vous ne pouvez pas être neutre dans ce domaine », a critiqué Kostyuk.

Le joueur de tennis a notamment évoqué les mesures prises par le Comité international olympique (CIO), qui recommandait aux fédérations sportives d'interdire la participation des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales en raison de la violation de la « trêve olympique » par les deux pays.

La déclaration approuvée par le Comité exécutif indique que l'objectif est « de protéger l'intégrité des compétitions sportives mondiales et la sécurité de leurs participants ». Il ajoute : « La guerre actuelle en Ukraine place le Mouvement olympique dans un dilemme. Alors que les athlètes russes et biélorusses peuvent continuer à participer à des événements sportifs, de nombreux athlètes ukrainiens ne peuvent pas le faire en raison de l'attaque contre leur pays. »

Cette exhortation a eu un effet en cascade avec de multiples sanctions « immédiates et jusqu'à nouvel ordre ».

La FIFA, l'UEFA et l'Euroligue ont rapidement rejoint le boycott. La Russie a été exclue pour les play-offs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, sans son représentant en Europa League (Spartak Moscow), et sans compétition pour ses équipes de basket-ball dans l'Euroligue (CSKA Moscou, Zenit Saint-Pétersbourg et Unics Kazan).

Minute après minute, de nouvelles fédérations internationales se sont jointes : badminton (BWF), taekwondo (taekwondo mondial), natation (FINA), rugby (World Rugby), aviron (World Rowing), volley-ball (FIVB), tennis de table (ITTF), entre autres.

L'équipe de football russe a été exclue pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar (Gettyimages)

Certaines fédérations ont choisi d'échanger la « suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre » contre une autorisation temporaire pour les athlètes de concourir en tant que neutres, sans symboles, drapeaux ou hymnes.

Dans un acte symbolique, la Fédération mondiale de taekwondo (WTF) a retiré à Vladimir Poutine la ceinture noire honorifique du 9e dan (grand maître).

En 2019, l'Agence mondiale antidopage (AMA) avait suspendu la Russie des compétitions internationales, sur la base du rapport de l'avocat canadien Richard McLaren. Après une enquête de cinq ans, la collusion de l'État russe (ministère des Sports et Service fédéral de sécurité) a été créditée par un plan systématique conçu pour falsifier les contrôles antidopage des athlètes, provoquant la disparition de centaines de signalements positifs.

Il ne fait aucun doute que les cycles historiques se répètent souvent : pandémies, catastrophes naturelles, mouvements révolutionnaires et guerres.

Un précédent pas si proche nous place au siècle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, au milieu de l'effervescence d'un courant de persécution contre la population noire, entre autres groupes ethniques.

Le 19 novembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution déclarant qu' « il est dans l'intérêt supérieur de l'humanité de mettre immédiatement fin aux persécutions et aux manifestations de préjugés religieux qu'on a appelés raciaux ».

Il a également invité « les gouvernements et les autorités responsables à agir conformément à la fois à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies (ONU) et à prendre les mesures les plus rapides et les plus vigoureuses à cette fin ».

Mais ce n'est que dans les années 1960 que l'ONU a lancé une campagne pour encourager les gouvernements, les organisations non gouvernementales (ONG) et les particuliers à appliquer des mesures d'isolement au régime sud-africain et à ses partisans.

Une avant-garde composée d'écrivains, d'artistes, de musiciens et d'athlètes a inspiré une mobilisation contre l'apartheid et en faveur de la libération, avec le rang d'observateurs. Cette campagne a contribué à persuader les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud d'imposer, entre autres restrictions, un embargo sur les armes.

Dans un acte symbolique, la Fédération mondiale de taekwondo (WTF) a retiré la ceinture noire honorifique du 9e dan de Vladimir Poutine

En 1968, l'annulation d'une tournée très annoncée en Afrique du Sud programmée par le Marylebone Cricket Club (MCC) a fait sensation.

Ce club légendaire plus connu sous le nom de « Lord's », fondé à Londres en 1787, est le créateur et le gardien des lois du jeu.

Le scandale s'est aggravé lorsque la véritable raison de l'annulation a été connue. Basil D'Oliveira, joueur de cricket « de couleur » renommé, né au Cap, descendant d'indigènes et de portugais, a été sévèrement résisté par les autorités sud-africaines parce qu'il allait faire partie de la délégation anglaise qui devait affronter l'équipe sud-africaine, dans laquelle ils étaient tous blancs.

Le chef du Parti national de l'époque, B.J. Vorster, a accusé le club londonien : « Le MCC n'est pas le club de Marylebone, c'est l'équipe du mouvement anti-apartheid ».

Au début de 1968, lorsque l'affaire D'Oliveira a commencé à avoir un impact en Grande-Bretagne, l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé au boycott de toutes les équipes sportives sud-africaines organisées dans le cadre de l'apartheid.

Auparavant, en 1961, la FIFA avait suspendu l'Association sud-africaine de football pour ses politiques ségrégationnistes et l'Afrique du Sud avait été exclue des Jeux olympiques de Tokyo en 1964.

Au cours des années 1970 et 1980, le rugby sud-africain a également subi de fortes pressions de la part de l'opinion publique contre l'apartheid, le laissant dans une situation d'isolement international sur le plan économique, social, culturel, éthique et sportif.

Ainsi, la Déclaration internationale contre l'apartheid dans le sport (Assemblée générale du 14 décembre 1977) a réaffirmé la nécessité d'éliminer rapidement la pratique de l'apartheid en adoptant « les mesures nécessaires et les plus efficaces », tout en « encourageant les contacts sportifs internationaux fondés sur le principe olympique de non - discrimination ».

Pour les organisations sportives, les équipes ou les athlètes participant à des compétitions avec des pays adhérant à l'apartheid, les directives suivantes ont été établies :

Le joueur de rugby sud-africain Chester Williams a été l'un des porte-étendards dans la lutte contre le racisme dans son pays

-Refuser de fournir tout type d'aide financière.

-Restreindre l'accès aux installations sportives nationales.

-Ne pas reconnaître la validité d'un contrat sportif établi selon les règles de sélection de l'apartheid.

-Ne pas accorder de distinctions ou de prix nationaux et retirer ceux qui ont été décernés.

-Ne pas organiser de réceptions officielles en l'honneur de ces équipes ou athlètes.

- N'accordez pas de visa aux représentants et ne leur permettez pas d'entrer dans le pays.

-Veiller à ce que « tout pays pratiquant l'apartheid soit expulsé des organisations sportives internationales et régionales ».

- Empêcher les sanctions financières ou autres contre les organisations affiliées qui « refusent de participer à des événements sportifs avec un pays pratiquant l'apartheid ».

Le moment est peut-être venu de rééditer l'ancien paradigme qui a donné vie à la lutte titanesque contre la discrimination raciale, visant dans ce cas crucial à préserver la paix dans le monde.

Dans la Charte des Nations Unies (San Francisco, 26 juin 1945), elle a été appelée à « sauver les générations futures du fléau de la guerre qui, à deux reprises au cours de notre vie, a infligé des souffrances indicibles à l'humanité, à réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de l'homme personne ».

Toutefois, cette déclaration de principes universels - à l'exception de l'apartheid - n'est pas entrée en vigueur dans les « traités spéciaux » au sein de la communauté internationale, qui pourraient servir à encadrer d'un point de vue humanitaire le problème du sport en temps de guerre.

Le livre d'Hannah Arendt « Eichmann in Jerusalem » (1963) documente le procès du criminel nazi chargé de la logistique pour transporter les Juifs dans les camps de la mort.

L'auteur utilise le concept de « banalité du mal » pour décrire le profil d'Eichmann.

« Ce mal est fait la plupart du temps, ceux qui n'ont pas décidé ou n'ont pas décidé d'agir pour le mal ou pour le bien. Le plus grave dans l'affaire, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes comme lui, et que ces hommes n'étaient pas pervers ou sadiques, mais étaient, et sont toujours, terriblement et terriblement normaux », explique Arendt.

Siya Kolisi, premier capitaine des Springbocks noirs de l'histoire

Est-il juste de punir les athlètes pour des actes qui sont générés par la classe dirigeante de leur pays ?

Sont-ils complices ou participent-ils à une déclaration de guerre ?

Les questions posées sont très difficiles à résoudre sur le plan théorique.

Dans un essai visant à donner quelques réponses, il convient de noter que le sport superprofessionnel ne peut et ne doit pas être étranger aux effets collatéraux de la guerre.

Les sanctions imposées aux athlètes russes qui leur interdisent de porter leur maillot, d'afficher le drapeau et les couleurs ou de chanter l'hymne national, sont purement symboliques.

Il est essentiel de renforcer la tendance actuelle du CIO et d'autres à reprocher les conflits armés, en passant de messages déclaratifs à des actions plus concrètes et plus restreintes.

Une nouvelle norme permanente pour le sport devrait proposer l'arrêt immédiat et jusqu'à nouvel ordre des grandes compétitions sportives. Cette décision renforcerait le degré de contribution du sport en faveur de la « non-tolérance » face à tout type de lutte armée.

Aujourd'hui, le monde du sport continue de tourner sans arrêt, comme à l'époque des combats de gladiateurs dans le Colisée romain. Il est insensible et contradictoire de regarder à la télévision le match captivant Nadal vs Kyrgios sur le terrain principal d'Indian Wells alors que changer de chaîne montre l'horreur et la désolation de la guerre entre Russes et Ukrainiens.

« Je ne veux pas parler des coupables ou du problème, mais quel que soit le problème en ce moment et dans le siècle que nous vivons, il me semble incroyable qu'il y ait des guerres », avait déclaré Rafael Nadal au début de l'avancée russe sur l'Ukraine.

« Cela vous brise le cœur de voir combien d'innocents ont été touchés par ces violences et continueront de l'être », a déclaré la Biélorusse Victoria Azarenka, qui a éclaté en larmes en larmes après avoir appris que ses profils sur les réseaux sociaux avaient été supprimés pour avoir tweeté contre l'invasion.

Alors que le tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté un appel de l'Union russe de football (UFR) ratifiant l'exclusion de son équipe nationale de la Coupe du monde Qatar 2022 en raison de « l'opération militaire spéciale » en Ukraine, la Fédération internationale des échecs (FIDE), a disqualifié le grand maître russe Sergey Karjakin pendant six mois pour avoir publié des messages de soutien à Poutine sur leurs réseaux sociaux.

Le comité d'éthique et de discipline de la FIDE a reconnu Karjakin coupable en premier lieu pour « le nombre considérable » de réactions négatives sur les réseaux, qui portent atteinte non seulement à la réputation des échecs et de la FIDE, mais aussi à celle du joueur d'échecs lui-même.

Le rôle des athlètes d'élite devient pertinent. Les actions des dirigeants du jour - ainsi que les faveurs et les menaces - leur parviennent également. Face à un tel niveau d'exposition, il n'y a pas de place pour la complicité.

Il n'est ni juste ni raisonnable que, alors que le Russe Daniil Medvedev continue de marquer des points pour le classement ATP et des prix de centaines de milliers de dollars, de nombreux autres athlètes ukrainiens cessent de concourir pour rejoindre les forces nationales. Le silence de l'actuel numéro 2 du tennis mondial est un signe d'indifférence et de manque de solidarité avec ses collègues.

Une nouvelle forme de défense collective est en train d'être créée par le biais des réseaux sociaux. Les crimes de guerre ne peuvent plus être cachés sous le tapis.

Les règles du jeu sont la cinquième essence du sport, mais la réalité fait souvent pencher la balance vers le côté le plus cruel et le moins agréable.

Il est reconnu qu'il n'existe pas de « droits absolus », même en temps de paix. La guerre provoque l'incertitude, la destruction et la mort, ainsi que la suspension indéfinie ou des dommages irréparables aux droits de l'homme de ceux qui survivent. Face à une guerre qui menace à la fois la vie et l'économie du monde globalisé, il semble insensé de déclarer l'immunité du sport comme s'il s'agissait d'une exception à la règle, en poursuivant sa programmation comme si rien de mal ne s'était produit.

Sur la base du principe supérieur de solidarité entre les peuples, il convient de prêter attention à l'état sans défense de centaines de milliers de victimes, d'orphelins, de femmes et d'hommes mutilés ou enterrés, de familles démembrées et affamées contraintes à l'exil.

Pour des raisons humanitaires, la grande machine du sport professionnel devrait être stoppée dès maintenant grâce à la proclamation universelle de Stop War ! jusqu'à ce que le feu de la guerre soit finalement éteint.

(*) Daniel Roberto Viola est avocat aux États-Unis et directeur d'IUSport.com Amérique latine.

CONTINUEZ À LIRE :