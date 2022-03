Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Il y a de nombreuses années, et surtout dans les peuples très isolés du monde moderne et sans communication ni ressources, certaines femmes, avec une forte empreinte psychique de désir maternel, pouvaient subir une « grossesse psychologique » qui se produit lorsque cette femme pense qu'elle est enceinte, sans vraiment être enceinte, présenter des symptômes et des signes objectifs propres à la grossesse.

La grossesse psychologique ou « grossesse fantôme » représente l'une des conditions les plus débattues dans le domaine de la psychologie. Il est considéré comme un syndrome étrange en raison de sa faible prévalence, qui représente environ 0,005% des femmes enceintes. Actuellement, chez l'homme, une échographie à temps peut gâcher tout fantasme de grossesse.

Toute personne qui vit avec un chien, ou plus précisément avec un chien, connaît l'existence d'un phénomène similaire avec des signes de grossesse qui survient deux mois après la fin de chaque chaleur infertile. Une telle « grossesse psychologique » chez le chien n'est ni une grossesse ni psychologique.

Il ne s'agit pas de « grossesse » car, dans le monde animal, lorsque l'on veut définir l'état de grossesse, on parle clairement de grossesse. Ce n'est pas non plus « psychologique » car une telle qualification impliquerait la connaissance préalable de la chienne de son pouvoir de concevoir et de générer une grossesse, ce qui n'est pas rationnellement trop possible.

Les chiens qui ne sont rien d'autre que des loups civilisés, des descendants raffinés de ces loups qui entrent en chaleur une fois par an et qui, espérons-le et dans une bonne année, tombent enceintes et parviennent à une naissance heureuse une fois par an (REUTERS)

La vérité est que ce phénomène, souvent considéré comme une maladie, n'est pas une maladie mais un processus physiologique, une image absolument normale que vivent toutes les chiennes lorsqu'elles ne sont pas enceintes.

Les chiens qui ne sont rien d'autre que des loups civilisés, des descendants raffinés de ces loups qui entrent en chaleur une fois par an et qui, espérons-le et dans une bonne année, tombent enceintes et atteignent une naissance heureuse une fois par an.

Les loups qui ne tombent pas enceintes, en raison du comportement du troupeau, par un phénomène appelé altruisme biologique, subissent des modifications hormonales et par conséquent physiques, similaires à la grossesse, leur ventre gonfle, leurs seins sont chargés de lait, et à l'exception de petites différences de comportement, tout se passe comme s'ils avaient eu des chiots, bien qu'ils n'en aient jamais vraiment eu. Tout cela est fait pour que ceux qui n'ont pas de chiots, pour une raison ou une autre, puissent agir en solidarité et aider les vraies mères en jouant le rôle d'infirmières, dans l'élevage de la laitue.

Une « fausse grossesse ou pseudocyèse » survient chez tous les chiens sans progéniture et n'est pas une maladie mais un processus physiologique, absolument normal (REUTERS)

C'est ainsi que se constitue une véritable « pépinière de chiots » dans laquelle les bébés sont élevés ensemble par toutes les femelles. Et les chiennes ont hérité de cette qualité. La différence avec les loups est que, puisqu'ils ne vivent pas dans un vrai troupeau de chiens, et que leur capacité de reproduction est contrôlée par l'homme.

Ce phénomène chez les chiennes est appelé « fausse grossesse ou pseudocyèse », il survient chez toutes les chiennes qui n'ont pas de progéniture et n'est pas une maladie mais un processus physiologique, absolument normal. Si nous voulons l'éviter, il reste deux façons : soit le chien a un veau, soit nous la castrons et elle ne repartira plus en chaleur, et donc elle ne pourra pas tomber enceinte ou avoir une fausse grossesse. La fausse grossesse est donc un processus d'altruisme biologique que l'homme a pris pour une maladie en essayant de la corriger au lieu de la comprendre et de l'admirer...

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook est médecin vétérinaire. Spécialiste en enseignement universitaire. Master en psychoimmunoneuroendocrinologie. Ancien directeur du Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professeur d'université dans plusieurs universités argentines. Conférencier international.

